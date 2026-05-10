Vinhomes phát triển đô thị tích hợp giáo dục - công nghệ tại TPHCM

Đặt nền móng cho cực tăng trưởng mới của TPHCM

Trong kế hoạch hành động năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu đưa quy mô kinh tế số đạt khoảng 30% GRDP và tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt 18%. Đi kèm với đó là chiến lược phát triển mạnh hệ sinh thái với hàng trăm doanh nghiệp khoa học công nghệ và hàng nghìn công trình nghiên cứu chất lượng cao.

Để đạt được những mục tiêu này, thành phố cần có những giải pháp đột phá. Và lần này, khu Tây Bắc đang được lựa chọn như “bệ phóng chiến lược”.

Vinhomes Sài Gòn Park được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị tri thức đẳng cấp châu Á ngay tại cửa ngõ Tây Bắc TPHCM (Ảnh: Vinhomes).

“Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế (Vinhomes Sài Gòn Park) không đơn thuần là một dự án bất động sản mà là một bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển khoa học công nghệ”, ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá.

Lãnh đạo TPHCM cho rằng đây là mô hình phát triển mới nơi đô thị, giáo dục và công nghệ gắn kết chặt chẽ, tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho thành phố.

Nằm ở khu vực Tây Bắc TPHCM, Vinhomes Sài Gòn Park thừa hưởng lợi thế từ nền đất cao ráo, vững chãi, hoàn toàn không chịu áp lực ngập lụt từ triều cường.

Điều kiện tự nhiên này phù hợp để phát triển những trung tâm dữ liệu khổng lồ hay các phòng thí nghiệm công nghệ cao - vốn đòi hỏi sự an toàn về môi trường và địa chất. Đồng thời, đây cũng là yếu tố quan trọng để giới tri thức tinh hoa cân nhắc khi muốn chọn chốn an cư lâu dài.

Tây Bắc sẽ là cực tăng trưởng mới của TPHCM (Ảnh: Vinhomes).

Khác biệt với những dự án bất động sản thuần túy, Vinhomes Sài Gòn Park dành riêng 150ha cho giáo dục - nghiên cứu và Startup Hub (Trung tâm khởi nghiệp). Đây không chỉ là những ngôi trường riêng lẻ, mà là một “thành phố công viên tri thức” - nơi kiến thức được ươm mầm và chuyển hóa thành giá trị kinh tế ngay trong lòng đô thị.

Mô hình này được ví như “thỏi nam châm” thu hút nhân tài, tạo ra sức hút mãnh liệt với cộng đồng chuyên gia, giảng viên và sinh viên tinh hoa từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Khi hàng chục nghìn trí thức tập trung tại đây, họ không chỉ mang theo chất xám mà còn kéo theo nhu cầu về dịch vụ cao cấp, lưu trú và giải trí chất lượng.

Cơ hội lớn cho nhà đầu tư đón đầu tri thức

Lịch sử thế giới đã chứng minh, những đô thị tích hợp theo mô hình “Sống - Học tập - Làm việc - Giải trí” luôn là tâm điểm của sự thịnh vượng.

Nhìn vào One-North của Singapore, từ một khu công nghệ cao đã vươn mình thành trung tâm tri thức hàng đầu thế giới. Với lợi thế gần ga tàu điện ngầm MRT, tập trung nhiều trung tâm R&D (Nghiên cứu và phát triển), giá trị bất động sản có xu hướng cao hơn khu vực lân cận.

Hay như vùng Cambridge (Anh) - đô thị đại học nổi tiếng thế giới, nhiều năm qua luôn thuộc top những nơi có giá bất động sản cao nhất bên ngoài London. Một căn hộ ở đây có giá cao hơn so với xung quanh. Lý do vì nhu cầu lớn từ giới trí thức, sinh viên quốc tế tại khu vực này.

Với Vinhomes Sài Gòn Park, quần thể đại học - trung tâm nghiên cứu 150ha và hệ thống hơn 30 trường học liên cấp sẽ tạo nên một khu vực có mật độ tập trung giáo dục cao.

Cùng với đó, các phân khu chức năng chuyên biệt, như: Creative Hub, Làng khởi nghiệp, các phòng nghiên cứu và khu Co-working space (không gian làm việc chung)… giúp rút ngắn khoảng cách từ giảng đường đến thực địa kinh doanh, tương tự sự gắn kết giữa Đại học Stanford và Thung lũng Silicon (Mỹ).

Đây là những mô hình còn khá mới tại thị trường khu đô thị Việt Nam. Theo đánh giá của giới chuyên môn, hệ sinh thái giáo dục - nghiên cứu có thể góp phần gia tăng nhu cầu lưu trú, cho thuê và khai thác kinh doanh dài hạn tại khu vực.

Lợi thế về hạ tầng kết nối giúp Vinhomes Sài Gòn Park xóa bỏ định kiến địa lý và mở cánh cửa giao thương quốc tế.

Anh Đỗ Minh Tuấn, một nhà đầu tư dự án Vinhomes Grand Park, chia sẻ: “Tôi đã học được một bài học: hãy đầu tư vào nơi có hệ sinh thái giáo dục mạnh. Nơi nào có trường học tốt, nơi đó có gia đình trẻ, có tương lai. Ở nơi đó, nhu cầu ở thực luôn cao và giá trị sẽ không bao giờ giảm”.

Với dự án Vinhomes Sài Gòn Park lần này, anh Tuấn xác định sẽ không “lướt sóng” mà dùng đòn bẩy để đầu tư lâu dài, cho thuê tạo dòng tiền ổn định.

Anh Tuấn cho biết thêm tự tin với chính sách hỗ trợ tài chính từ Vinhomes, gồm mức lãi suất cố định từ 0-6%/năm trong 5 năm. Theo anh, chính sách này giúp giảm áp lực chi phí vốn và thuận lợi hơn trong việc xây dựng kế hoạch dòng tiền dài hạn.

“Tôi đang nóng lòng đợi chủ đầu tư cho booking (đặt chỗ), kịp khớp căn trước khi chính sách hỗ trợ lãi suất kết thúc vào ngày 20/7”, anh Tuấn chia sẻ.

Theo đánh giá của giới đầu tư, khu Tây Bắc TPHCM đang mở ra cơ hội đón đầu xu hướng phát triển mới nhờ sự hình thành của các đại học, trung tâm nghiên cứu và hạ tầng chiến lược. Khi các tiện ích và hệ sinh thái này đi vào vận hành, khu vực được kỳ vọng gia tăng sức hút trên thị trường bất động sản.