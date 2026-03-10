Vinhomes Pearl Bay - Bất động sản dòng tiền hưởng lợi từ hệ sinh thái du lịch Hòn Tre

Tọa lạc bên nhà ga cáp treo - cửa ngõ dẫn vào “đảo thiên đường”, các bất động sản dòng tiền tại Vinhomes Pearl Bay trở thành lựa chọn ưu tiên của giới đầu tư thực chiến.

Mảnh ghép mới trong hệ sinh thái du lịch Nha Trang

Trong đầu tư bất động sản (BĐS) dòng tiền, yếu tố sống còn luôn là dòng khách. Không có dòng khách sẵn, mọi mô hình kinh doanh chỉ như phép thử. Ngược lại, khi khách đông, mức chi tiêu cao, hoạt động khai thác sẽ sôi động, không phụ thuộc mùa vụ và sinh lời bền vững. Vinhomes Pearl Bay đang hội tụ lợi điểm này.

Vị trí số 9 Trần Phú - đẹp bậc nhất trên con đường ven biển Nha Trang, đưa dự án trở thành mắt xích trong cỗ máy vận hành du lịch khổng lồ. Nơi đây là điểm giao thoa giữa trung tâm phố thị sầm uất và bộ ba “đảo thiên đường” Hòn Tre - Hòn Một - Hòn Tằm.

Trong đó, hệ sinh thái Vinpearl Hòn Tre đã hoạt động hiệu quả hơn 20 năm chỉ cách dự án khoảng 8 phút di chuyển qua cáp treo. Cảng tàu biển Nha Trang (số 5 Trần Phú), với quy hoạch cảng du lịch chuyên dụng có thể đón tàu trọng tải 225.000GT, nằm trong bán kính 6 phút. Cũng chỉ vài bước chân, cư dân và du khách có thể tiếp cận với nhịp sống sôi động, dịch vụ hạ tầng và trung tâm hành chính sầm uất của phố biển Nha Trang.

Vinhomes Pearl Bay tọa lạc tại vị trí kết nối trung tâm Nha Trang với quần thể du lịch Vinpearl Hòn Tre và cảng tàu biển (Ảnh: Vinhomes).

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong năm 2025, địa phương đã đón hơn 16 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 66.700 tỷ đồng, nằm trong top 4 cả nước. Quần thể Vinpearl Hòn Tre đóng vai trò quan trọng khi thu hút và giữ chân hàng triệu du khách mỗi năm bằng bộ sưu tập tiện ích cao cấp, như VinWonders 58 ha, 2 sân golf, nhà hát 1.500 chỗ, khu phố đêm Vinpearl Harbour…

Mới đây nhất, tuyến cáp treo Vinpearl nằm kế bên Vinhomes Pearl Bay, nối đất liền Nha Trang với đảo Hòn Tre, được tạp chí du lịch quốc tế Travel + Leisure vinh danh trong danh sách những tuyến cáp treo đẹp nhất châu Á. Chỉ riêng hạ tầng này đã đón tới 3 triệu lượt khách/năm.

Như vậy, ngay từ khi hình thành, Vinhomes Pearl Bay đã thừa hưởng lượng khách khổng lồ từ hệ sinh thái du lịch có công suất thuộc hàng cao nhất cả nước.

Hệ sinh thái kinh doanh đa dạng, vận hành quanh năm

Bước sang năm 2026, Khánh Hòa đặt mục tiêu thu hút 18,8 triệu lượt khách du lịch. Dòng khách ổn định và liên tục tăng trưởng của địa phương mở ra cơ hội cho nhiều mô hình kinh doanh có thể triển khai ngay tại Vinhomes Pearl Bay.

Trong đó, nhóm dịch vụ F&B có tốc độ thu hồi vốn nhanh. Du khách đến Nha Trang, đặc biệt là khách quốc tế, thường chi tiêu mạnh cho trải nghiệm ẩm thực ven biển. Thống kê cho thấy, chi tiêu cho ăn uống chiếm khoảng 30% ngân sách của khách quốc tế.

Với vị trí mặt tiền biển Nha Trang, các mô hình như nhà hàng hải sản cao cấp, beach lounge, rooftop bar hoặc cà phê chủ đề dễ dàng tiếp cận lượng khách khổng lồ này.

Ưu thế của Vinhomes Pearl Bay thể hiện rõ nét vào buổi tối, khi lượng lớn khách từ Vinpearl Hòn Tre đổ về đất liền. Khi đó, dự án trở thành điểm dừng chân đầu tiên. Đồng thời, Vinhomes Pearl Bay cũng có sức hút lớn với du khách qua lại trên trục Trần Phú khi trong lòng dự án là 2 dãy phố thương mại dịch vụ Little Shanghai và Little Tokyo sáng đèn mỗi đêm.

Kinh doanh lưu trú tại Vinhomes Pearl Bay cũng là chiến lược hợp lý để đón dòng khách cao cấp, đặc biệt là nhóm du khách nghỉ dưỡng dài ngày. Dự án nằm trong số ít khu đô thị tại Nha Trang sở hữu hệ tiện ích “all-in-one” (tất cả trong một), gồm: 28 căn boutique hotel (8 tầng) mang phong cách hiện đại và cổ điển đan xen, dự kiến vận hành quản lý bởi 8 thương hiệu khách sạn quốc tế; bãi tắm riêng tư trải dài hơn 1km, quy mô 2,14ha đang dần hiện hữu, hệ thống công viên, sân thể thao…

F&B ven biển, boutique hotel, spa và cửa hàng trải nghiệm… được xem là hướng kinh doanh giàu tiềm năng tại Vinhomes Pearl Bay.

Một hướng kinh doanh khác được nhiều nhà đầu tư quan tâm là các cửa hàng trải nghiệm và giải trí. Du khách đến Nha Trang ngày càng tìm kiếm nhiều hoạt động trải nghiệm ngoài tắm biển. Các mô hình như spa, thư giãn ven biển, studio nghệ thuật hay không gian quảng bá văn hóa địa phương… được đánh giá có khả năng tạo doanh thu tốt.

Tạo nền tảng bền vững cho mọi mô hình kinh doanh dịch vụ tại Vinhomes Pearl Bay còn là lợi thế khí hậu, tự nhiên của Nha Trang, nơi du lịch có thể vận hành không phụ thuộc mùa vụ với trung bình 300 ngày nắng/năm.

Nhờ dòng khách sẵn có, hệ sinh thái du lịch vận hành quanh năm, Vinhomes Pearl Bay mở ra cơ hội đầu tư, kinh doanh hấp dẫn trên nền tảng đã được thị trường chứng minh.