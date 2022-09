Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire hấp dẫn khách du lịch phía Nam tìm đường "Bắc tiến"

Nhịp sống sôi động trong lòng "kỳ quan đô thị mới"

Lễ Quốc khánh năm nay, anh Trần Long Châu (quận 7, TPHCM) bay ra Hà Nội và đã có kỷ niệm đáng nhớ. Điểm đến đầu tiên của vợ chồng anh là Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. "Thật may mắn là tới nơi thì đúng lúc diễn ra sự kiện Amazing Festival sôi động suốt 4 ngày. Đã từng có dịp đi du lịch nhiều nơi, tôi thấy chương trình không khác gì carnaval vẫn thường thấy ở các địa điểm du lịch nổi tiếng", anh Châu chia sẻ.

Sự kiện hấp dẫn bởi không gian âm nhạc sôi động, lễ hội ẩm thực quy tụ món ngon 3 miền hay các bộ môn thể thao đòi hỏi tinh thần đồng đội cao. Cuốn hút hơn cả là trải nghiệm tại tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park lớn nhất thế giới. "Tôi không nghĩ là ngay ở gần trung tâm thủ đô lại có khung cảnh biển xanh, cát trắng, nắng vàng thơ mộng như thế. Những con sóng nhân tạo nhưng không khác với không gian như ở ngoài các bãi biển", vị khách cho hay.

Có quy mô lên tới 18 ha, Royal Wave Park được chủ đầu tư định hướng thành là "kỳ quan đô thị mới" với điểm nhấn là 6 biển tạo sóng rộng 5,4 ha, có thể tạo ra những "cơn sóng thần" cao tới 3m, mang tới cảm giác sảng khoái cho du khách. Cùng với hồ nước mặn quy mô hàng đầu châu Á Laguna rộng tới hơn 9,3 ha bao quanh, khu vực trung tâm còn có núi Hoàng Gia cao 30m, thác nước cao 15m, cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn du khách.

Sức hấp dẫn của Royal Wave Park còn được tạo nên bởi công viên cát Sandy Park rộng 10.000 m2 với độ sáng mịn tương đương resort 5 sao. Tại đây, cư dân tận hưởng phút giây thư thái, trẻ nhỏ được chạy bộ thả diều, xây lâu đài cát hay tham gia vào các trò chơi ở vịnh trượt sắc màu, trận chiến súng nước. Các gia đình cũng có thể cùng nhau dạo bộ trên con đường nối liền 3 cây cầu là Coastal Bridge lấy cảm hứng từ sò biển Waverly Bridge lấy cảm hứng từ sóng biển và Atlantis Bridge lấy cảm hứng từ Vương quốc Atlantis…

Royal Wave Park cũng là nơi diễn ra các lễ hội sôi động suốt 4 mùa trong năm, như ở thời điểm này là chuỗi sự kiện Summer Dream sẽ kéo dài tới hết ngày 30/9. Trước đó, theo thống kê của ban tổ chức, đại nhạc hội Summer Wave Park và Lễ hội quốc tế thiếu nhi Hello Summer Park được tổ chức đã thu hút 35.000 khách tham dự. Theo kế hoạch, Vinhomes sẽ có thêm nhiều chương trình đẳng cấp quốc tế được tổ chức trong thời gian tới.

Hoàn chỉnh menu tiện ích, kích thích cư dân "Bắc tiến"

Ngoài tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo đã vận hành, tiến độ hoàn thiện Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire cũng đang được đẩy nhanh. Ngay trong tháng 9, 1.900 căn đầu tiên sẽ được bàn giao tới khách hàng và tới cuối năm, con số sẽ tăng lên 9.000 căn.

Bên cạnh đó, 2 công trình tiện ích dành cho cộng đồng cũng sẽ đi vào hoạt động là Công viên ven kênh Silk Park dài 2,6 km và đại lộ Kinh Đô Ánh sáng rộng 5,8 ha.

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire mang tới cảm giác "sống giữa thiên nhiên" (Ảnh: Vinhomes).

Cùng với quần thể kỳ quan, hệ sinh thái dịch vụ cũng sẽ nhanh chóng đi vào vận hành. Trong đó, điểm đến hấp dẫn là Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall rộng 7,45 ha dự kiến khai trương vào tháng 12/2023 quy tụ các nhãn hàng nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Bắt đầu từ năm học 2023-2024, hệ thống trường học liên cấp Vinschool sẽ chính thức tuyển sinh. Bệnh viện 5 sao Vinmec Health Resort với 18 căn biệt thự tiêu chuẩn tổng thống siêu sang sẽ hoàn thành vào tháng 11/2023 và tháng 7/2024 sẽ chính thức khai trương… Chưa kể, cư dân cũng được sử dụng toàn bộ các tiện ích đã vận hành ở giai đoạn 1.

Sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ở trung tâm của khu vực có hạ tầng hoàn thiện bậc nhất phía Đông Hà Nội, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire được kết nối dễ dàng với hệ thống giao thông quốc gia. Và các công trình trọng điểm. Theo chủ đầu tư, điều này sẽ giúp xóa bỏ tâm lý "ngại di chuyển" của khách hàng phía Nam, giúp tăng số lượng khách hàng "Bắc tiến".

Chủ đầu tư đang áp dụng chính sách "tam an" dành riêng cho khách hàng khu vực miền Nam an tâm đầu tư tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire như sau:

- Hỗ trợ tài chính với tổng thời gian lên tới 30 tháng, trong đó:

+, Được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 18 tháng. 12 tháng tiếp theo, nếu lãi suất trung bình tại thời điểm khách hàng phải trả lãi của 3 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và BIDV cao hơn mức lãi suất đảm bảo tham chiếu 9,5%/năm, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ khách hàng trả cho ngân hàng phần chênh lệch, loại bỏ hoàn toàn nỗi lo biến động lãi suất.

+, Ân hạn nợ gốc tới 30 tháng cho khách hàng ký cọc từ 15/7/2022

- Cam kết tiền thuê 10%/2 năm. Biệt thự được bàn giao với nội thất cơ bản, có thể triển khai ngay các hoạt động kinh doanh sinh lời.

- Cơ hội nhận voucher mua xe ô tô điện VinFast lên tới 200 triệu đồng.

(*) Chính sách bán hàng được chủ đầu tư áp dụng theo từng thời điểm.