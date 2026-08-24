Vinhomes Hải Vân Bay sắp ra mắt quỹ dinh cơ triền đồi hướng vịnh

Tại đây, mỗi ngôi nhà là một tác phẩm kiến trúc nương theo triền đồi, ôm trọn tầm nhìn ra biển Đông, từ đó kiến tạo một chuẩn mực mới về phong cách sống thượng lưu biệt lập.

Cao độ tự nhiên kiến tạo trải nghiệm sống độc bản

Trong phần lớn dự án ven biển, người mua quen với cách so sánh theo khoảng cách từ nhà tới bờ nước. Nhưng ở một quỹ đất sườn đồi hiếm hoi, câu chuyện vị trí có thêm một biến số: cao độ. Chỉ một thay đổi về độ cao cũng có thể làm thay đổi trường nhìn, hướng gió, cảm giác riêng tư và cách căn nhà tương tác với cảnh quan.

Quan trọng hơn, cao độ là một yếu tố không thể kiến tạo thêm. Có thể thay đổi thiết kế một căn nhà, bổ sung tiện ích hoặc điều chỉnh cảnh quan, nhưng không thể tạo lại đúng một sườn núi, một điểm nhìn hay một thế đất đã được thiên nhiên định hình qua nhiều năm.

Vịnh Mây được quy hoạch giật cấp nương theo sườn núi Hải Vân với kiến trúc hòa quyện với cảnh quan tự nhiên (Ảnh phối cảnh: Vinhomes).

Tại Vinhomes Hải Vân Bay, khu Vịnh Mây rộng 99,6ha, nằm trải dài trên triền núi hướng biển. Biên độ hơn 180m giữa điểm thấp và điểm cao của khu tạo ra nhiều lớp trải nghiệm. Ở những vị trí thấp hơn, cảm giác gần mặt vịnh và nhịp tiện ích rõ hơn. Khi lên cao, tầm nhìn mở rộng và sự tách biệt với các hoạt động phía dưới trở nên lớn hơn.

Để tối ưu hóa địa thế, Vịnh Mây đã phát triển hai bộ sưu tập chủ đạo với triết lý không gian riêng biệt.

Bayfront Collection tọa lạc tại dải cao độ thấp hơn, tiếp cận gần mặt vịnh và nhịp tiện ích ven bờ, mở ra tầm nhìn vịnh biển khoáng đạt. Đây là dòng sản phẩm cân bằng giữa nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng linh hoạt và khả năng kết nối nhịp sống sôi động.

Trong khi Hilltop Collection nằm trên các cao độ sườn đồi, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sinh hoạt phía dưới, tối ưu tầm nhìn panorama (toàn cảnh) 360 độ ôm trọn biển - vịnh - núi - rừng. Dòng sản phẩm này thể hiện rõ tinh thần "private hillside retreat" (nghỉ dưỡng riêng tư trên sườn đồi) dành riêng cho các chủ nhân tìm kiếm sự tĩnh tại.

100% dinh thự tại Vịnh Mây đều sở hữu khoảng sân vườn riêng biệt nương theo độ dốc tự nhiên. Đặt trong tổng thể đại đô thị Vinhomes Hải Vân Bay, Vịnh Mây mở ra một không gian sinh thái thuần khiết, nơi mỗi mét cao độ đều mang lại một cảnh quan không trùng lặp.

Hệ tiện ích "may đo" và giá trị tích sản

Vịnh Mây còn được hoàn thiện bởi hệ sinh thái tiện ích "may đo", giúp chủ nhân tận hưởng nhịp sống nghỉ dưỡng khép kín mà không cần phải rời xa tiện nghi đô thị.

Tổ hợp Ẩm thực và Giải trí Oceania Clubhouse rộng 6.500m² tạo không gian với tầm nhìn vô cực ra toàn cảnh biển, phát triển theo phong cách công viên nghỉ dưỡng ngoài trời đậm chất nhiệt đới. Công viên Vui chơi gia đình Palm Garden 6.200m² phục vụ các hoạt động vui chơi, quây quần BBQ, thư giãn và rèn luyện sức khỏe cho nhiều thế hệ.

Tổ hợp Spa, sức khỏe và Fitness Malibu Wellness Hub quy mô 1,6ha bổ sung lớp chăm sóc chuyên sâu với spa suối khoáng và trị liệu, fitness club, phòng golf 3D, các sân thể thao trong nhà và sky lounge cao cấp. Cùng với đó là dịch vụ khám bệnh 5 sao dành cho cư dân và du khách ngay trong nội khu.

Chủ nhân có thể dành phần lớn thời gian trong không gian riêng, sau đó kết nối với clubhouse, công viên hoặc khu wellness khi cần. Đây là cách tạo nên một nhịp sống vừa biệt lập, vừa không tách khỏi tiện nghi.

Vịnh Mây lấy cảm hứng từ Malibu Hills - khu dân cư thượng lưu nổi tiếng của nước Mỹ (Ảnh phối cảnh: Vinhomes).

Sự riêng tư của Vịnh Mây cũng không chỉ đến từ độ cao. Mô hình quần thể biệt thự khép kín, cách phân bổ tiện ích và lớp cảnh quan bao quanh cùng góp phần tạo khoảng đệm. Ở quy mô toàn dự án, Vinhomes Hải Vân Bay quy hoạch công viên cây xanh, suối cảnh quan và hồ nước với tổng diện tích 290ha, cùng hơn 9km đường bờ biển.

Không đơn thuần là một nơi chốn để lưu trú trong những kỳ nghỉ ngắn hạn, Vịnh Mây còn mang triết lý an cư và tích sản thế hệ mới. Với các chủ nhân Vịnh Mây, đứng trên cao độ của triền núi Hải Vân để đón nhận một trường nhìn khoáng đạt, một nhịp sống tĩnh tại giữa thiên nhiên.