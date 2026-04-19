Vinhomes Hải Vân Bay: Giao dịch sôi động nhờ chính sách hỗ trợ lãi suất

Giao dịch khởi sắc

Sau khi Vinhomes công bố chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm, văn phòng bán hàng của Vinhomes Hải Vân Bay tại Hà Nội ngày 18/4 ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Chính sách này kéo dài 3 tháng, từ 20/4 đến 20/7.

Văn phòng bán hàng Vinhomes Hải Vân Bay tại Hà Nội không còn chỗ trống trong ngày 18/4 (Ảnh: CĐT).

Không chỉ tại Hà Nội, lượng giao dịch lớn cũng diễn ra ở miền Trung và miền Nam.

“Tôi đã đặt cọc vì nhìn thấy bài toán sử dụng dài hạn rất rõ ràng. Nay ký hợp đồng mua bán lại được hưởng thêm chính sách lãi suất tốt, xem như có thêm một lớp đệm tài chính để yên tâm giữ tài sản lâu dài và khai thác hiệu quả”, anh Nguyễn Văn Bảy, một doanh nhân tại Đà Nẵng, chia sẻ.

Chính sách lãi suất Vinhomes vừa triển khai cho phép khách hàng lựa chọn linh hoạt 5 gói vay. Trong đó, gói 18 tháng được miễn lãi hoàn toàn. Với các gói dài hơn, khách hàng chỉ cần trả thêm so với giá cơ sở (theo phương án thanh toán tiến độ chuẩn), tương ứng là 4,5% đến 5% (24 tháng); 9% đến 11% (30 tháng); 14% đến 16,5% (36 tháng) và 25% đến 30% (60 tháng), tùy theo mức vay 70% hay 80% giá trị sản phẩm.

Các khoản vay 18-36 tháng, sau thời gian ưu đãi, khách hàng tiếp tục được hỗ trợ thêm tới 2 năm với trần lãi suất tối đa 9%/năm, phần chênh lệch do Vinhomes chi trả.

Khu căn hộ song lập Bạch Vân (Ảnh: CĐT).

Theo anh Bảy, chính sách “khóa trần” lãi suất 6%/năm trong 5 năm của Vinhomes giúp người mua tự do tài chính.

“5 năm là chu kỳ đủ dài để vượt qua bất kỳ giai đoạn thắt chặt tín dụng nào. Trong thời gian đó, tôi có thể linh hoạt phân bổ dòng tiền sang các kênh khác mà không phải lo áp lực chi phí vốn tăng lên”, anh nói.

Sự ổn định này cũng là cơ sở để anh Bảy tự tin lựa chọn ghép 2 căn song lập, tạo thành không gian gần 600m², hướng tới mô hình khai thác đa công năng: tầng 1-2 kinh doanh dịch vụ, tầng 3 vận hành lưu trú, trong khi tầng trên cùng dành cho gia đình nghỉ dưỡng và an cư.

Với mức giá khởi điểm từ 69,7 triệu đồng/m², người mua có thể nắm giữ tài sản gắn liền với đất, quy mô 4 tầng, có không gian vườn và khoảng trời riêng.

Những “đòn bẩy” cho giá trị bất động sản Đà Nẵng

Bên cạnh cú hích từ chính sách “khóa trần” lãi suất 5 năm, nhu cầu xuống tiền tại Vinhomes Hải Vân Bay còn nhờ lực đẩy vĩ mô mà thị trường bất động sản Đà Nẵng đang hưởng lợi. Một trong số đó là việc Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng đi vào vận hành.

Theo ông Trần Khánh Quang, CEO Bất động sản Việt An Hòa, các trung tâm tài chính (IFC) là động lực quan trọng giúp giá tài sản thực tăng trưởng mạnh mẽ.

“IFC thu hút lượng lớn chuyên gia, doanh nhân và tầng lớp thượng lưu, từ đó tạo ra nhu cầu rất lớn về cư trú, lưu trú và đầu tư dài hạn. Đồng thời, sự phát triển của các dịch vụ cao cấp cũng mở ra cơ hội kinh doanh với lợi nhuận cao”, ông Quang phân tích.

Bên cạnh Trung tâm tài chính quốc tế, bất động sản Đà Nẵng còn trỗi dậy mạnh mẽ nhờ bộ đôi “đòn bẩy thép”, gồm Khu thương mại tự do (FTZ) và siêu cảng Liên Chiểu 2 tỷ USD.

Xu hướng dịch chuyển dòng tiền đã hình thành rõ nét khi nhà đầu tư Đà Nẵng chuyển sang các dự án phức hợp đa tiện ích, có khả năng khai thác dòng tiền thực. Quỹ đất hiếm ven biển giữa Huế và Đà Nẵng của Vinhomes Hải Vân Bay thu hút nhà đầu tư, nhờ lợi thế đón đầu chu kỳ tăng trưởng dài hạn.

Nhà đầu tư hướng dòng tiền về dự án phức hợp, đa tiện ích, có khả năng tạo dòng tiền thực (Ảnh: CĐT).

Sự cộng hưởng của các động lực vĩ mô và chính sách tài chính đang mở ra một chương mới cho thị trường Đà Nẵng - sôi động, bền vững hơn.

“Đây không chỉ là câu chuyện tăng giá đơn thuần, mà là động lực hình thành một chu kỳ phát triển mới, bài bản và bền vững. Hội tụ đầy đủ thiên thời, địa lợi, Vinhomes Hải Vân Bay sở hữu nền tảng để bước vào chu kỳ tăng trưởng”, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, nhận định.