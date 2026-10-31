Vinhomes Green Paradise vào vòng bình chọn toàn cầu “7 Kỳ quan đô thị tương lai”

Chiến dịch “7 Kỳ quan đô thị tương lai” là cuộc tìm kiếm những kỳ quan đô thị mới trên toàn hành tinh. Thông qua việc tôn vinh các thành phố và dự án tiên phong về phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và lấy con người làm trung tâm, cuộc bình chọn sẽ tái định nghĩa hình mẫu đô thị tương lai của thế kỷ XXI.

Chương trình đã được khởi động từ ngày 31/10/2025, với giai đoạn tiếp nhận đề cử và hồ sơ từ các thành phố, khu đô thị và dự án kéo dài đến ngày 31/10. Trong số hơn 260 ứng viên trên toàn thế giới, Vinhomes Green Paradise là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch.

Hiện tại, chiến dịch chính thức bước sang giai đoạn bình chọn công khai để tìm ra danh sách kỳ quan đô thị tương lai.

Dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TPHCM) chính thức bước vào vòng bình chọn toàn cầu của chiến dịch “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng (Ảnh: Vinhomes).

Theo đó, từ tháng 11 đến tháng 4/2027, quá trình bình chọn sẽ xác định danh sách 77 ứng viên. Từ danh sách này, New7Wonders sẽ lựa chọn và công bố 28 ứng viên vào vòng chung kết.

Từ tháng 5 đến tháng 10/2027, 28 ứng viên tiếp tục trải qua 3 vòng bình chọn với sự tham gia của hàng triệu lượt bình chọn trên toàn cầu. Ngày 31/10/2027, danh sách “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” sẽ được New7Wonders chính thức công bố.

Là ứng viên chính thức đầu tiên, Vinhomes Green Paradise góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ các đô thị toàn cầu, lan tỏa tầm nhìn phát triển đô thị ESG++ với những tiêu chí quy hoạch vượt trội về sinh thái, công nghệ và chất lượng sống. Sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng trong nước và quốc tế là nền tảng quan trọng đưa Việt Nam trở thành điểm sáng của tương lai đô thị thế giới.

Bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinhomes, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng những đô thị của tương lai sẽ được định hình bởi các giá trị mang lại cho con người. Sáng kiến ‘7 Kỳ quan đô thị tương lai’ của New7Wonders là cơ hội ý nghĩa để cùng tôn vinh những tầm nhìn tiên phong đó.

Tại Vinhomes, chúng tôi không ngừng theo đuổi khát vọng kiến tạo các kỳ quan đô thị vượt thời gian. Vinhomes Green Paradise là sự tiếp nối của khát vọng ấy với chuẩn mực ESG++, hài hòa giữa chất lượng sống cư dân, công nghệ, môi trường và giá trị kinh tế dài hạn.

Cuộc bình chọn toàn cầu sẽ mở ra cơ hội để Vinhomes giới thiệu tầm nhìn và khát vọng của Việt Nam tới cộng đồng quốc tế, truyền cảm hứng về một đô thị đáng sống trên toàn thế giới. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của cộng đồng trong nước và quốc tế để cùng lan tỏa tầm nhìn về những đô thị tương lai, đồng thời đưa khát vọng kiến tạo tương lai bền vững của Việt Nam vươn tầm thế giới”.

Trong số hơn 260 ứng viên trên toàn thế giới, Vinhomes Green Paradise là Ứng viên Chính thức đầu tiên của chiến dịch “7 Kỳ quan đô thị tương lai” (Ảnh: Vinhomes).

Theo New7Wonders, quy trình bình chọn được thiết kế đơn giản, thuận tiện. Người dân chỉ cần nhập họ tên, quốc gia, địa chỉ email và số điện thoại nếu muốn. Những thông tin chi tiết về thể lệ và các giai đoạn bình chọn sẽ được cập nhật trên website chính thức của New7Wonders.

Ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders - Chủ tịch chiến dịch bầu chọn "7 Kỳ quan đô thị tương lai", chia sẻ: “Ngày hôm nay, chúng ta không chỉ khởi động một nền tảng bình chọn mà còn mở ra cuộc đối thoại toàn cầu về tương lai của các đô thị. Trong năm tới, người dân trên khắp thế giới sẽ có cơ hội khám phá, tìm hiểu và chung tay ủng hộ những địa danh mà họ tin xứng đáng trở thành biểu tượng toàn cầu cho sự phát triển của đô thị”.

“7 Kỳ quan đô thị tương lai” là sáng kiến tiếp nối dấu ấn quốc tế của New7Wonders – tổ chức được biết đến rộng rãi qua cuộc bầu chọn “7 Kỳ quan thiên nhiên mới” năm 2011. Với quy mô toàn cầu, chiến dịch thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo cộng đồng quốc tế.

Xét theo các tiêu chí của cuộc bầu chọn, Vinhomes Green Paradise nổi bật ở ba phương diện: Môi trường và thiên nhiên, thành phố thông minh, lấy con người làm trung tâm.

Về môi trường và thiên nhiên, Vinhomes Green Paradise sở hữu vị trí hiếm có khó tìm tại Cần Giờ, TPHCM, gắn với không gian biển và khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận. Trên tổng quy mô 2.870ha, dự án có mật độ xây dựng dự kiến chỉ khoảng 17%, phần lớn diện tích ưu tiên cho cây xanh và mặt nước lên tới hơn 930ha trên toàn dự án.

Ở phương diện thành phố thông minh, dự án định hướng ứng dụng Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big Data) và Trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, vận hành và giám sát môi trường. Việc tích hợp công nghệ vào hạ tầng đô thị sẽ giúp tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường khả năng quản lý và góp phần kiến tạo môi trường sống hiện đại, an toàn, văn minh.

Xét trên tiêu chí lấy con người làm trung tâm, hệ thống tiện ích được quy hoạch và phát triển đồng bộ với triết lý vị nhân sinh. Cư dân sẽ được thụ hưởng chất lượng sống cao cấp với dịch vụ toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế như y tế, giáo dục, dưỡng lão, văn hóa, thể thao, cho đến vui chơi, giải trí, ẩm thực…

Việc Vinhomes Green Paradise chính thức bước vào vòng bình chọn toàn cầu “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” là dấu mốc quan trọng của Vinhomes trên hành trình vươn tầm thế giới, đồng thời mở ra cơ hội để giới thiệu với quốc tế tầm nhìn và khát vọng phát triển đô thị của Việt Nam.

Người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế có thể tham gia bình chọn cho Vinhomes Green Paradise ngay từ bây giờ tại www.7wondersfc.com.