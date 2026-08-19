Vinhomes Green Paradise kỳ vọng thành cực tăng trưởng hướng biển của TPHCM

Mạng lưới hạ tầng chiến lược mở lối cho một cực tăng trưởng mới

Lịch sử phát triển các đô thị biển thịnh vượng trên thế giới như Singapore, Rotterdam hay Thượng Hải đều khẳng định một quy luật: sự trỗi dậy của một cực kinh tế luôn bắt đầu từ năng lực kết nối hàng hải và mạng lưới giao thông liên vùng.

Tại Cần Giờ, động lực tiên phong mở đường cho dòng chảy kinh tế đại dương đến từ Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ quy mô 571ha. Dự án có công suất thiết kế dự kiến đạt 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và hướng tới 16,9 triệu TEU vào năm 2047. Công trình này sẽ đưa TPHCM vào mạng lưới vận tải hàng hải và chuỗi logistics toàn cầu, tạo nền tảng thu hút dòng vốn doanh nghiệp, dịch vụ tài chính, bảo hiểm và kho vận quốc tế.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ - Cửa ngõ hàng hải đưa TPHCM kết nối trực tiếp chuỗi cung ứng toàn cầu (Ảnh: Báo Chính phủ).

Sức bật của cửa ngõ hàng hải sẽ chỉ phát huy tiềm năng khi được nâng đỡ bởi hệ thống giao thông siêu kết nối. Thế độc đạo trước đây của Cần Giờ nay được khơi thông nhờ mạng lưới "ngũ trụ hạ tầng" đang đồng loạt thành hình.

Tại trục kết nối nội đô, Cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh kết hợp dự án nâng cấp trục đường Rừng Sác giúp khai thông hành lang giao thông với trung tâm hiện hữu. Đồng bộ với đó là tuyến đường sắt tốc độ cao vận tốc thiết kế 350km/h Bến Thành - Cần Giờ, giúp kết nối trực tiếp cư dân và giới chuyên gia về trung tâm tài chính quận 1 cũ chỉ trong vòng 13 phút di chuyển.

Ở hướng liên vùng, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đóng vai trò là hành lang kết nối trực tiếp Cần Giờ với Sân bay quốc tế Long Thành chỉ trong 40 phút. Tuyến hầm - cầu vượt biển Vũng Tàu - Cần Giờ kết nối hai trung tâm du lịch biển trọng điểm phía Nam chỉ khoảng 10 phút di chuyển.

Mạng lưới hạ tầng đa phương thức này khi đi vào vận hành trong giai đoạn 2028-2029 sẽ cộng hưởng mạnh mẽ với siêu Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ kề cận.

Tọa lạc cách cảng biển quốc tế khoảng 15-20 phút di chuyển, Vinhomes Green Paradise là mảnh ghép đô thị sinh thái cao cấp còn thiếu, đáp ứng mọi nhu cầu lưu trú sang trọng, hội thảo quốc tế, thương mại văn phòng và giải trí của cộng đồng doanh nghiệp, giới chuyên gia và du khách.

Mạng lưới giao thông đa phương thức giúp Cần Giờ kết nối liền mạch với nội đô TPHCM, vùng kinh tế phía Nam và sân bay quốc tế Long Thành (Ảnh: Vinhomes).

Từ cửa ngõ logistics đến trung tâm kinh tế trải nghiệm toàn cầu

Hạ tầng và cảng biển mở ra dòng hàng cùng lưu lượng giao thương lớn nhưng điều quyết định để một trung tâm kinh tế vận hành bền vững chính là năng lực giữ chân con người và tạo ra giá trị tiêu dùng thực tế.

Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870ha được kiến tạo theo mô hình siêu đô thị tích hợp đa chức năng, vận hành một nền kinh tế trải nghiệm xuyên suốt 365 ngày/năm.

Tâm điểm là quần thể giải trí VinWonders quy mô 122ha với khoảng 200 trò chơi, như Tokyo DisneySea hay Universal Studios Singapore. Đây là công viên đầu tiên lấy lễ hội làm chủ đề trung tâm để liên tục làm mới trải nghiệm bốn mùa của du khách quốc tế và các gia đình Việt.

Song hành cùng nhịp sống vui chơi rực rỡ là Tổ hợp Sóng Xanh - không gian văn hóa - nghệ thuật và hội nghị, mở ra không gian cho biểu diễn, hội nghị, hội thảo và triển lãm quy mô quốc tế.

Hệ sinh thái hội nghị, nghỉ dưỡng, giải trí và thương mại tại Vinhomes Green Paradise tạo nên nền kinh tế trải nghiệm, bổ trợ cho vai trò cửa ngõ logistics của Cần Giờ (Ảnh: Vinhomes).

Sức hút của Vinhomes Green Paradise còn được nối dài nhờ bộ đôi sân golf quy mô 155ha. Đây không chỉ là không gian rèn luyện thể chất đẳng cấp mà còn là nơi giao lưu, gặp gỡ của giới tinh hoa và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu.

Dòng chảy tiêu dùng thực tế tiếp tục được giữ chân và kích hoạt thông qua thiên đường mua sắm 20ha và hệ thống TTTM Vincom Mega Mall sầm uất.

Cấu trúc tiện ích này thiết lập một vòng tuần hoàn giá trị khép kín: doanh nhân dự hội nghị tại Sóng Xanh kết hợp kết nối đối tác trên sân golf; du khách vui chơi tại VinWonders tiếp tục chi tiêu tại khu mua sắm outlet và lưu trú dài ngày; trong khi cộng đồng cư dân thường trú tạo nên nguồn cầu sinh hoạt ổn định quanh năm.

Khi ba nền tảng cốt lõi gồm cảng biển mở dòng hàng, siêu hạ tầng mở dòng kết nối, và hệ sinh thái dịch vụ giữ chân dòng người cùng vận hành đồng bộ, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sẽ góp phần mở ra không gian thịnh vượng, bền vững cho TPHCM trong kỷ nguyên vươn ra đại dương.