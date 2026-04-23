Vinhomes Golden City hút nhà đầu tư nhờ lợi thế về giá, chính sách ưu đãi

Loạt cú hích hút khách hàng xuống tiền

Chưa đầy 1 giờ lên sóng, phiên livestream “Trung tâm mới gọi tên Dương Kinh - Tâm điểm của chu kỳ tăng trưởng mới” tối 21/4 đã thu hút hơn 55.000 lượt xem, hơn 2.000 lượt like (thích) và gần 1.000 lượt bình luận. Hiệu ứng sau 2 giờ khi phiên livestream kết thúc còn bùng nổ hơn.

“Nhiều khách đã đặt cọc, khách mới xem sản phẩm liên tục và giữ chỗ”, anh Dương Văn Nam, chuyên viên tư vấn bất động sản tại Hải Phòng, chia sẻ.

Vừa chốt xong một căn nhà phố khu Mặt trời, chị Mai Anh, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội, cho biết: “Vinhomes Golden City sẽ bước vào giai đoạn bàn giao từ tháng 9, tức là sau khi nhận nhà vẫn được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất lên gần 5 năm. Cơ hội tốt không nên bỏ qua”.

Phiên livestream của Vinhomes Golden City chỉ trong 1 giờ đã ghi nhận 55.000 lượt xem, gần 1.000 lượt bình luận quan tâm (Ảnh: CĐT).

Chị Mai Anh cũng như nhiều khách hàng chia sẻ, phiên livestream đã mang đến động lực và niềm tin cho quyết định đầu tư với nhiều thông tin mới, đầy đủ và chi tiết về dự án.

Theo đó, Vinhomes Golden City đang mang tới dòng sản phẩm thấp tầng có giá cạnh tranh trên thị trường. Các căn nhà phố 4 tầng, diện tích đất 67,5m2, diện tích sử dụng lên tới hơn 200m2, giá từ 6,5 tỷ đồng.

Vinhomes Golden City mang tới dòng sản phẩm nhà phố (Ảnh: CĐT).

Chính sách “khóa trần” lãi suất từ 0-6%/năm trong vòng 5 năm mà Vinhomes đang triển khai, cũng thu hút khách hàng và nhà đầu tư.

“Việc tiếp cận khoản vay với lãi suất 0-6%/năm, cùng chính sách cam kết cố định lãi suất dài hạn lên tới 60 tháng, nhiều khách hàng vì thế đã chuyển trạng thái từ quan tâm sang xuống tiền”, ông Vũ Đức Thịnh, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Diamond Land, đánh giá.

Cơ hội cuối tại Vinhomes Golden City

Vinhomes Golden City sẽ chính thức bước vào giai đoạn bàn giao từ tháng 9. Thời điểm này trùng với một loạt điểm rơi của hạ tầng chiến lược khu vực Nam Hải Phòng.

Cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray thuộc Vành đai 2 được đẩy nhanh thi công, dự kiến hợp long vào quý II và thông xe ngay cuối năm 2026. Tuyến Vành đai 2 đang san lấp và thi công đồng bộ. Trong đó, đoạn từ nút giao Tân Vũ đến cầu Hải Thành dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng giao thông, Vinhomes Golden City còn được bổ sung động lực phát triển từ dự án sân vận động Dương Kinh tọa lạc tại nút giao Phạm Văn Đồng và đường 363, sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi. Những hạ tầng thể thao quy mô lớn thường là đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản cho khu vực lân cận khi thu hút dòng khách, dòng tiền đổ về theo các sự kiện, giải thi đấu diễn ra quanh năm.

Theo ông Vũ Đức Thịnh, ngoài lực đẩy từ hạ tầng thì uy tín của Vinhomes cũng là bảo chứng cho khả năng tăng giá.

Vinhomes Golden City được dự báo sẽ tăng giá nhờ những cú hích hạ tầng và quy hoạch khu vực (Ảnh: CĐT).

Ở góc nhìn rộng hơn, TS. Vũ Đình Ánh, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường và giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng đại đô thị của Vinhomes đang hưởng lợi nhờ sự cộng hưởng từ đà tăng trưởng kinh tế của Hải Phòng, hạ tầng giao thông, công nghiệp, cảng biển, logistics mở rộng. Nam Hải Phòng đang vươn mình trở thành hạt nhân mới trong mô hình đô thị đa trung tâm. Thị trường bất động sản thành phố cảng có giá trị thực và bền vững cao.

“Với sự phát triển của kinh tế xã hội, giúp nâng vị thế của Hải Phòng trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cùng sự phát triển của cơ sở hạ tầng, khả năng tăng giá của bất động sản Hải Phòng cũng như Vinhomes Golden City sẽ được đảm bảo”, TS. Vũ Đình Ánh nhấn mạnh.