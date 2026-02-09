Vịnh Ngọc Vinhomes Green Paradise - Nơi Tết của nhiều thế hệ bắt đầu

Tài sản đồng hành cùng gia đình qua nhiều thế hệ

Một chiều cuối năm, ông Nguyễn Xuân Trung, doanh nhân 58 tuổi tại TPHCM, bất chợt nhận ra đã rất lâu rồi gia đình ông chưa có một nơi trở về đúng nghĩa. Những mùa Tết gần đây trôi qua trong sự dịch chuyển liên tục.

“Tết vẫn đủ đầy mâm cỗ, vẫn những lời chúc quen thuộc và các bức ảnh gia đình được chụp vội, nhưng cảm giác sum vầy dường như mỏng dần theo năm tháng”, ông Trung trăn trở.

Ông Trung không phải là trường hợp cá biệt. Trong vòng tròn bạn bè, đối tác của ông, những người đã đi qua giai đoạn tăng tốc để tích lũy tài chính, câu chuyện về một ngôi nhà cho nhiều thế hệ ngày càng được nhắc đến nhiều hơn.

Với những gia đình ấy, bất động sản không còn là phép cộng đơn thuần của vị trí, diện tích hay biên độ tăng giá. Họ tìm kiếm một tài sản có khả năng đồng hành cùng gia đình qua nhiều thế hệ. Đó phải là nơi đủ bền vững để tồn tại cùng thời gian, đủ giá trị để trở thành niềm tự hào được truyền lại và đủ khác biệt để mỗi lần trở về các thành viên đều cảm nhận rõ mình đang sống trong một chuẩn mực tinh hoa hiếm có.

Vịnh Ngọc kết nối với Bến Thành sau 13 phút di chuyển qua metro trong tương lai (Ảnh: CĐT).

Hành trình tìm kiếm không vội vàng, không chạy theo xu hướng ấy đã đưa gia đình ông Trung đến Vịnh Ngọc - trái tim của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ - nơi đang diễn ra lễ hội xuân ven biển lớn bậc nhất Đông Nam Bộ. Lần đầu tiên cùng gia đình ngắm đào mai khoe sắc, chiêm ngưỡng khinh khí cầu, dù lượn, cùng lúc tận hưởng không khí xuân ngay ven biển, ông Trung đã tìm thấy nơi để đại gia đình bắt đầu những mùa Tết mới.

Cách Bến Thành 13 phút di chuyển khi tuyến đường sắt tốc độ cao đi vào vận hành, tại Vịnh Ngọc, khái niệm “nhà” được mở rộng thành một tài sản tinh thần, nơi mỗi mùa đoàn viên không chỉ lặp lại, mà ngày càng dày thêm giá trị.

Lễ hội xuân Cần Giờ thu hút 10.000 lượt khách trong ngày khai mạc, mang lại những trải nghiệm độc đáo những vẫn đậm nét truyền thống cho du khách (Ảnh: CĐT).

Một tài sản, nhiều mùa Tết

Ngay từ định hướng quy hoạch, Vịnh Ngọc đã được Vinhomes xác lập như một không gian sống chuẩn mực quốc tế, không chỉ để ở, mà để trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng lâu dài cho giới tinh hoa. Ở đây, giá trị bất động sản không đơn thuần nằm ở sự khan hiếm, mà còn được nâng đỡ bởi hệ tiện ích quy mô đồ sộ cùng triết lý phát triển hướng đến sự trường tồn.

Nằm soi mình bên biển hồ Lagoon rộng hơn 800ha, Vịnh Ngọc mở ra một khung cảnh sống hiếm có, nơi mặt nước không bị cắt vụn bởi các lớp công trình, mà trải dài liền mạch tới tận đường chân trời. Ở đây, đoàn viên không chỉ gói gọn trong mâm cơm ngày Tết, mà lan tỏa ra không gian sống, nơi thiên nhiên hiện diện ngay trước thềm cửa.

Trong không gian khoáng đạt vượt xa những khu nghỉ dưỡng 5 sao, mỗi buổi chiều cuối năm, gia đình đa thế hệ có thể cùng nhau dạo bước bên biển, ngắm hoàng hôn buông xuống mặt nước, để Tết bắt đầu bằng những khoảnh khắc chậm rãi và trọn vẹn hơn.

Biệt thự Vịnh Ngọc với tầm nhìn lên tới hơn 8km mặt biển hồ (Ảnh: CĐT).

Chuẩn mực sống tại Vịnh Ngọc được định hình bằng những đặc quyền riêng. Các căn biệt thự sở hữu bãi biển phía sau nhà - nơi làn nước mặn được xử lý bằng công nghệ tiên tiến để giữ độ trong và cân bằng tự nhiên quanh năm. Cư dân có thể tắm biển, dạo chơi, thư giãn trong chính không gian sống của mình, như một phần của nhịp sống thường nhật.

Với các gia đình nhiều thế hệ, đó là nơi trẻ nhỏ lớn lên cùng biển trời, người trưởng thành tìm lại sự cân bằng sau guồng quay công việc, còn người lớn tuổi an nhiên tận hưởng những năm tháng chậm rãi bên con cháu.

Bao bọc Vịnh Ngọc còn là một bối cảnh tự nhiên gần như không thể sao chép: phía sau là khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn rộng 75.000ha được UNESCO công nhận, phía trước mở ra đại dương mênh mông. Hệ sinh thái xanh hàng triệu năm tuổi này không chỉ kiến tạo cảnh quan, mà còn vận hành như một lớp điều hòa tự nhiên bền bỉ, giúp nền nhiệt độ thấp hơn trung tâm thành phố 2-3 độ C.

Hoàn thiện bức tranh sống thượng lưu ấy là hệ tiện ích được phát triển đồng bộ theo những chuẩn mực quốc tế khắt khe. Ngay trong lòng Vịnh Ngọc là bệnh viện quốc tế Vinmec 5 sao hợp tác cùng Cleveland Clinic, mang đến chuẩn mực y tế nước Mỹ; khu resort 6 sao Ritz-Carlton xa hoa; Vincom Mega Mall sầm uất; cầu Wealth Bridge kết nối trực tiếp tới khu tài chính Mũi Danh Vọng với tòa tháp 108 tầng biểu tượng; cùng chuỗi công viên chủ đề, quảng trường và khu wellness (nghỉ dưỡng) trị liệu chuyên sâu, nuôi dưỡng thể chất và tinh thần mỗi ngày.

Cư dân Vịnh Ngọc được tận hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo chuẩn Mỹ với bệnh viện Vinmec Cần Giờ hợp tác cùng Cleveland Clinic ngay nội khu (Ảnh: CĐT).

Trên những nền tảng hiếm có ấy, Vịnh Ngọc được phát triển theo triết lý ESG++ vượt xa những tiêu chuẩn xanh thông thường. Từng công trình được quy hoạch để giảm thiểu tác động môi trường, tối ưu năng lượng, sử dụng tài nguyên có trách nhiệm và vận hành như một phần trong hành trình tái sinh thiên nhiên.

Chính triết lý này giúp Vịnh Ngọc sở hữu khả năng chống chọi cao trước mọi biến động - từ chu kỳ kinh tế, chính sách, đến các thách thức môi trường dài hạn.

Với gia đình ông Trung, quyết định “chọn mặt gửi vàng” đến từ một viễn cảnh rất đỗi giản dị, đó là vài năm nữa, khi con cái có thể học tập và làm việc ở bất cứ đâu trên thế giới, thì mỗi dịp Tết, câu hỏi “Tết này về đâu?” vẫn luôn có một câu trả lời trọn vẹn: Về Vịnh Ngọc, nơi ông bà - cha mẹ còn đó, nơi ký ức gia đình được bồi đắp qua từng mùa đoàn viên.

Tại Vịnh Ngọc, mỗi ngôi nhà không chỉ là tài sản vật chất, mà dần trở thành một phần bản sắc của gia đình. Giá trị tài chính song hành cùng giá trị tinh thần, tạo nên một tài sản đủ bền để truyền trao, đủ sâu để gắn kết nhiều thế hệ theo năm tháng.