Vingroup khởi công đô thị nghỉ dưỡng suối khoáng và tổ hợp thể dục thể thao Mỹ Lâm

Khu đô thị nghỉ dưỡng và Tổ hợp Khu Thể dục Thể thao - Sân golf tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang chính thức được khởi công (Ảnh: Vingroup).

Lễ khởi công có sự hiện diện của ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Tuyên Quang, cùng các lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo phường Mỹ Lâm - Tuyên Quang.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Tuyên Quang cho biết dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm và Dự án Tổ hợp Khu Thể dục Thể thao - Sân golf Mỹ Lâm có quy mô lớn bậc nhất của tỉnh Tuyên Quang.

Hai công trình sẽ tạo nên một quần thể đô thị độc đáo, kết hợp giữa chức năng đô thị, chăm sóc sức khỏe, thể thao - giải trí, từ đó phát huy lợi thế riêng có của tỉnh Tuyên Quang trên bản đồ kinh tế khu vực trung du miền núi phía Bắc. Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng hành cùng chủ đầu tư Vingroup để phát triển thành công hai dự án, đưa nơi đây trở thành biểu tượng mới của tỉnh.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Tuyên Quang chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Vingroup).

Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm và Tổ hợp Khu Thể dục Thể thao - Sân golf Mỹ Lâm nằm ở vị trí cận kề trung tâm thành phố Tuyên Quang, dễ dàng kết nối với các trục giao thông quan trọng của vùng như Quốc lộ 2, Quốc lộ 37, đặc biệt là tuyến cao tốc Hà Nội đi Tuyên Quang, Tuyên Quang - Hà Giang, tạo điều kiện thuận lợi cho chiến lược phát triển du lịch nghỉ dưỡng và kinh tế vùng Đông Bắc.

Quần thể sở hữu lợi thế: nguồn suối khoáng nóng tự nhiên Mỹ Lâm - một trong những mỏ khoáng quý giá của Tuyên Quang được chứng nhận đạt chuẩn nước khoáng Onsen Nhật Bản. Cùng với núi non, sông hồ tự nhiên kỳ vĩ, Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm và Tổ hợp Khu Thể dục Thể thao - Sân golf Mỹ Lâm có sẵn điều kiện để phát triển mô hình đô thị nghỉ dưỡng resort suối khoáng giữa thiên nhiên, gắn với chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế.

Toàn bộ quần thể có quy mô gần 650ha, bao gồm khu đô thị an cư và nghỉ dưỡng rộng 540ha và Tổ hợp Khu Thể dục Thể thao - Sân golf khoảng 109ha, được triển khai trên tinh thần bảo tồn cảnh quan bản địa và khai thác bền vững nguồn khoáng nóng thiên nhiên.

Phối cảnh khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm (Ảnh: Vingroup).

Trong đó, khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm - Tuyên Quang được quy hoạch như một “thành phố nghỉ dưỡng suối khoáng” với các biệt thự được dẫn khoáng nóng về từng căn… Các khu tại đây cũng được tổ chức liên hoàn, hài hòa với cảnh quan tự nhiên, kết nối linh hoạt qua hệ mặt nước, công viên sinh thái, quảng trường mở và chuỗi tiện ích vui chơi - giải trí quy mô lớn, tạo nên nhịp sống nghỉ dưỡng an nhiên, đủ đầy và giàu trải nghiệm.

Liền kề khu đô thị là Tổ hợp Khu Thể dục Thể thao và Sân golf Mỹ Lâm sở hữu sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn quốc tế được thiết kế hài hòa theo địa hình đồi núi và mặt nước tự nhiên, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái trải nghiệm và nghỉ dưỡng.

Khu đô thị nghỉ dưỡng và Tổ hợp Khu Thể dục Thể thao - Sân golf nằm kế cận khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đang được Vingroup triển khai tại Tuyên Quang, với loạt tiện ích đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi - giải trí và chăm sóc sức khỏe cao cấp như khách sạn Onsen, tổ hợp tắm khoáng chăm sóc sức khỏe theo mô hình Onsen, công viên giải trí VinWonders với chủ đề Nhật Bản và trục thương mại J-Town phong cách phố cổ Nhật Bản, Trung tâm dưỡng lão Vin New Horizon; Bệnh viện lão khoa Vinmec…

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes (Ảnh: Vingroup).

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes, chia sẻ thông qua dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm cùng Tổ hợp Khu Thể dục Thể thao và Sân golf, Vingroup hướng tới kiến tạo điểm đến sinh sống đẳng cấp, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe dựa trên suối khoáng tự nhiên đạt chuẩn quốc tế, đồng thời giới thiệu mô hình đô thị xanh, hiện đại và phát triển bền vững phù hợp với đặc trưng trung du miền núi phía Bắc.

Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn, Vingroup sẽ đồng hành cùng tỉnh Tuyên Quang nâng cao hiệu quả giá trị tài nguyên khoáng nóng và cảnh quan tự nhiên, góp phần đổi mới diện mạo đô thị và tạo nền tảng phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai.

Bên cạnh không gian sống hướng tới nghỉ dưỡng, chữa lành và cân bằng thể chất - tinh thần, Khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm và Tổ hợp Khu Thể dục Thể thao - Sân golf Mỹ Lâm còn là dự án kinh tế - du lịch trọng điểm của Tuyên Quang.

Với vị trí chiến lược trong mạng lưới giao thông liên vùng và lợi thế khoáng nóng đặc trưng, dự án hứa hẹn sẽ là “cửa ngõ” mới, thu hút các dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ và đô thị nghỉ dưỡng, tạo thêm việc làm và động lực tăng trưởng tại địa phương.