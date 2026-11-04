Kế thừa nền tảng kinh nghiệm đầu tư của VinaCapital, cùng dấu ấn VinaLand - tiền thân của VinaLiving, tại nhiều khách sạn và resort hạng sang như Sofitel Legend Metropole Hanoi, Hilton Hanoi Opera, Sheraton Nha Trang Hotel & Spa… VinaLiving định hình cách tiếp cận khác biệt trong phát triển bất động sản, đặt trải nghiệm sống làm trung tâm, định giá chất lượng sống là một dạng tài sản.

Tiên phong khai mở những phân khúc mới

Hơn 15 năm trước, The Ocean Villas Da Nang ra đời trong quần thể Danang Beach Resort, với tổng mức đầu tư hơn 130 triệu USD. Năm 2014, dự án được Tổng cục Du lịch công nhận là khu biệt thự du lịch hạng cao cấp đầu tiên tại miền Trung. Không chỉ góp phần nâng chuẩn dịch vụ nghỉ dưỡng của Đà Nẵng, dự án còn tiên phong khai mở dòng biệt thự biển, biệt thự sân golf tại thị trường này.

Sau gần 2 thập kỷ, The Ocean Villas vẫn giữ sức hút riêng trên thị trường. Một số khảo sát gần đây cho thấy, giá các biệt thự tại đây ghi nhận mức tăng lên đến 200% so với thời điểm mới ra mắt (Ảnh: VinaLiving).

Sau The Ocean Villas Da Nang, VinaLiving tiếp tục mở rộng dấu ấn tại Đà Nẵng với The Point, The Dune Residences, The Ocean Suites, The Ocean Estates, Azura, Fusion Resort & Villas Da Nang... Doanh nghiệp cũng đảm nhiệm vai trò nhà phát triển và phân phối chính dự án Hoiana, tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn tại miền Trung. Danh mục sản phẩm đa dạng phản ánh kinh nghiệm của VinaLiving trong việc phát triển nhiều phân khúc, từ nhà ở, nghỉ dưỡng đến các tổ hợp lưu trú - giải trí.

Năm 2026, du lịch Quy Nhơn (Gia Lai) ghi nhận sự thăng hạng khi liên tiếp vào top những điểm đến hàng đầu. Bên cạnh đó, xu hướng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp địa ốc góp phần gia tăng sức hút của một vùng biển giàu tiềm năng. Đón nhịp tăng trưởng của thị trường, VinaLiving đã tiên phong trong việc khai mở những phân khúc và thị trường mới với hai dự án Maia Resort Quy Nhon (nay là Mia Quy Nhon) và The Ocean Resort Quy Nhon đã hình thành.

The Ocean Resort Quy Nhon là dấu ấn nổi bật của VinaLiving tại Quy Nhơn. Dự án kết hợp ngôn ngữ thiết kế sáng tạo với hệ thống tiện ích và tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp, hình thành một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp đa trải nghiệm bên biển (Ảnh: VinaLiving).

Mới đây, Ixora Ho Tram by Fusion Giai đoạn 2 - dự án thành phần thứ 5 thuộc tổ hợp The Grand Ho Tram Strip - đã chính thức bàn giao, đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình phát triển của VinaLiving. Dự án gồm 63 biệt thự hướng biển và 512 căn hộ condotel.

Ixora Ho Tram by Fusion, giai đoạn 2 quy mô 7,6ha, sở hữu địa thế đặc biệt giữa một bên là biển xanh và một bên là rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu (Ảnh: VinaLiving).

Với vai trò nhà phát triển, VinaLiving tham gia xuyên suốt từ thiết kế, thi công đến hoàn thiện và bàn giao, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và hiệu quả trong toàn bộ quá trình phát triển.

Tại The Grand Ho Tram Strip, VinaLiving cũng đã tham gia triển khai thành công giai đoạn 1 Ixora Ho Tram by Fusion và đang tiếp tục phát triển Maia Ho Tram by Fusion, dự kiến bàn giao trong năm 2027.

Từ trải nghiệm nghỉ dưỡng đến không gian sống đô thị

Với VinaLiving, nghỉ dưỡng không đơn thuần là một phân khúc, mà còn là tư duy kiến tạo trải nghiệm sống. Tư duy ấy tiếp tục được đưa vào các dự án nhà ở, nơi cảnh quan, tiện ích, sự riêng tư được kết nối đồng bộ và chuyển hóa thành chất lượng sống thường nhật.

Nine South Estates và The Garland là những dự án tiêu biểu cho mô hình khu dân cư compound (khép kín) tại TPHCM. Mỗi dự án được phát triển trên nền tảng quy hoạch tổng thể hài hòa, tạo dựng những cộng đồng giàu sức sống.

Với Salacia Villas, bài toán phát triển được đặt trong một bối cảnh mới của phía Đông TPHCM, khi hạ tầng, kinh tế, dòng người… thúc đẩy chu kỳ phát triển mới. Dự án tọa lạc tại phường Tân Thành, giữa mạng lưới kết nối các tuyến cao tốc, khu công nghiệp, cảng biển và sân bay Long Thành, đón đầu nhu cầu nhà ở từ hệ sinh thái công nghiệp, logistics và dịch vụ.

Salacia Villas quy mô 7,2ha, gồm 333 sản phẩm (Ảnh phối cảnh: CĐT).

Được định vị như một “The Expert Living Hub” (không gian hội tụ chuyên gia và trải nghiệm sống) tại cửa ngõ phía Đông, Salacia Villas tích hợp hệ sinh thái hoàn chỉnh với tiện ích nội khu phong cách “resort-living” cùng chuỗi thương mại - dịch vụ đa dạng tại Trung tâm thương mại và Phố Thương cảng, đáp ứng các nhu cầu sống, làm việc, trải nghiệm và kết nối.

Qua 16 năm phát triển, VinaLiving từng bước khẳng định dấu ấn bằng danh mục gần 20 dự án đậm bản sắc riêng (Ảnh dự án Fusion Resort & Villas Da Nang: VinaLiving).

Trên nền tảng kinh nghiệm đã tích lũy, VinaLiving tiếp tục mở rộng hành trình tại những vùng đất giàu tiềm năng - từ các điểm đến nghỉ dưỡng ven biển đến những vùng đô thị đang chuyển mình quanh TPHCM.

Dù ở phân khúc hay thị trường nào, thương hiệu vẫn nhất quán với định hướng phát triển có trách nhiệm, lấy chất lượng làm nền tảng và tầm nhìn dài hạn làm kim chỉ nam. Bởi với VinaLiving, giá trị không chỉ là những công trình được kiến tạo, mà còn ở chất lượng được duy trì, niềm tin được vun đắp, những cộng đồng được hình thành và phát triển bền vững theo thời gian.