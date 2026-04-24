Viettel Construction: Từ nhà thầu viễn thông đến “Top 1 nhà thầu xây dựng hạ tầng - công nghiệp”

Trong vòng một năm, Viettel Construction vươn lên dẫn đầu toàn bảng, vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn vốn nhiều năm giữ vị trí cao trong ngành xây dựng hạ tầng - công nghiệp. Việc vượt qua các “ông lớn” giàu kinh nghiệm không chỉ mang ý nghĩa thứ hạng, mà phản ánh sự dịch chuyển trong cấu trúc cạnh tranh của ngành.

Bảng xếp hạng của Vietnam Report được xây dựng dựa trên bộ tiêu chí đa chiều, bao gồm năng lực tài chính, uy tín truyền thông và khảo sát doanh nghiệp, chuyên gia trong ngành. Trong đó, yếu tố uy tín tổng hợp ngày càng đóng vai trò quyết định, đặc biệt trong bối cảnh thị trường xây dựng bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh.

Đại diện Viettel Construction nhận chứng nhận Top 1 Nhà thầu Hạ tầng - Công nghiệp uy tín 2026 do Vietnam Report công bố, đánh dấu bước thăng hạng dẫn đầu toàn ngành.

Việc vươn lên top 1 cho thấy Viettel Construction đã hội tụ đồng thời ba trụ cột: tăng trưởng tài chính ổn định, năng lực triển khai quy mô lớn và độ phủ thương hiệu mạnh mẽ. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận 14.058 tỷ đồng doanh thu và 745 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, mức cao kỷ lục, duy trì đà tăng trưởng hai chữ số và vượt kế hoạch đề ra.

Quan trọng hơn, kết quả này phản ánh hiệu quả của chiến lược chuyển dịch từ nhà thầu viễn thông truyền thống sang tổng thầu hạ tầng đa lĩnh vực. Bên cạnh mảng cốt lõi, Viettel Construction đang mở rộng mạnh sang xây dựng dân dụng - công nghiệp, hạ tầng năng lượng và các giải pháp tích hợp, qua đó gia tăng biên lợi nhuận và khả năng cạnh tranh.

Việc Viettel Construction được vinh danh Top 1 Nhà thầu xây dựng Hạ tầng - Công nghiệp thể hiện năng lực thi công quy mô lớn và chuẩn hóa vận hành theo mô hình công nghệ.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp xây dựng chịu áp lực về dòng tiền và biên lợi nhuận, việc một doanh nghiệp “gốc viễn thông” vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng uy tín cho thấy lợi thế và hiệu quả rõ rệt về quản trị, công nghệ và mô hình vận hành. Đây cũng là yếu tố giúp Viettel Construction tạo khác biệt so với các nhà thầu truyền thống.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, vị trí top 1 không chỉ là sự ghi nhận, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực thực thi và chuẩn mực chất lượng trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh đầu tư hạ tầng tiếp tục là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, những doanh nghiệp có năng lực tổng thầu và hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh sẽ chiếm ưu thế dài hạn.

Việc Viettel Construction vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng năm 2026 vì vậy không đơn thuần là một danh hiệu, mà là tín hiệu cho thấy sự hình thành của một lớp doanh nghiệp hạ tầng mới linh hoạt hơn, tích hợp hơn và có khả năng dẫn dắt thị trường.