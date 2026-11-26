Ông Lê Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank (ngồi bên phải) và Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KN Holdings (ngồi bên trái) hoàn thành nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trước sự chứng kiến của các đại biểu (Ảnh: BTC).

Thỏa thuận mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sau gần hai thập kỷ đồng hành, gắn năng lực cung ứng dịch vụ ngân hàng và thu xếp vốn của Vietcombank với chiến lược phát triển đa ngành của KN Holdings.

Phát triển các dự án quy mô lớn với sự đồng hành của ngân hàng chủ lực

Theo thỏa thuận, Vietcombank và KN Holdings ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau phù hợp với nhu cầu và quy định của mỗi bên. Với kinh nghiệm là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn cho nhiều dự án quy mô lớn, Vietcombank sẽ phối hợp xây dựng các giải pháp tài chính phù hợp với những lĩnh vực đầu tư cốt lõi của KN Holdings, bao gồm bất động sản, dịch vụ, năng lượng tái tạo, hạ tầng khu công nghiệp và logistics.

Ông Lê Quang Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombank (ngồi bên phải) và Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc KN Holdings (ngồi bên trái) thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trước sự chứng kiến của các đại biểu (Ảnh: BTC).

Song song, Vietcombank sẽ hỗ trợ KN Holdings kết nối với các định chế và nhà đầu tư quốc tế, giúp doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp tài chính ngay từ khi tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các khu công nghiệp của Tập đoàn.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại sự kiện (Ảnh: DNCC).

Đại diện Vietcombank cho biết: “Với thỏa thuận lần này, Vietcombank sẽ cùng KN Holdings xây dựng phương án tài chính bám sát tiến độ đầu tư và dòng tiền của từng dự án. Chúng tôi cũng sẽ phát huy mạng lưới đối tác quốc tế để hỗ trợ Tập đoàn tiếp cận các nguồn vốn phù hợp và kết nối với những nhà đầu tư có kế hoạch sản xuất, kinh doanh dài hạn tại Việt Nam”.

Cộng hưởng thế mạnh, kiến tạo giá trị thịnh vượng

Phát huy thế mạnh trong lĩnh vực ngân hàng và đầu tư đa ngành, Vietcombank và KN Holdings đang tăng cường hợp tác thông qua những hoạt động cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước.

Qua hơn sáu thập kỷ hoạt động, Vietcombank là một trong những định chế hàng đầu Việt Nam và là đối tác tài chính chiến lược của nhiều doanh nghiệp lớn. Ngân hàng giữ thị phần dẫn đầu tại Việt Nam về thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại tệ.

Với kinh nghiệm thu xếp vốn cho các công trình trọng điểm trong lĩnh vực giao thông, công nghiệp và năng lượng, cùng mạng lưới 1.200 ngân hàng đại lý toàn cầu, Vietcombank có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn trong và ngoài nước, đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn.

Khởi nguồn từ năm 1978, KN Holdings khẳng định vị thế của một tập đoàn kinh tế đa ngành. Trong lĩnh vực bất động sản, KN Holdings hợp tác cùng các đối tác quốc tế triển khai nhiều dự án cao cấp tại TPHCM, kiến tạo đại đô thị biển CaraWorld Cam Ranh gần 800ha.

Ở mảng dịch vụ, Tập đoàn vận hành hệ sinh thái nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế như sân Golf Long Thành, KN Golf Links và Wyndham Grand Cam Ranh. Đối với năng lượng tái tạo, KN Holdings đưa vào vận hành 3 nhà máy điện mặt trời tổng công suất 200 MWp cùng danh mục dự án mới với tổng công suất dự kiến 3.830MWp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh.

Với khu công nghiệp và logistics, KN Holdings đầu tư dự án KNIC Nam Long Thành và KNIC Đông Long Thành tại Đồng Nai theo định hướng xanh, thông minh, tích hợp hạ tầng hiện đại và kết nối chuỗi cung ứng, qua đó thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.

Quan hệ hợp tác giữa Vietcombank và KN Holdings bắt đầu từ năm 2006, khi Vietcombank cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành - công ty thành viên của KN Holdings. Tháng 12/2025, Vietcombank tham gia tài trợ tín dụng hạ tầng Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp giai đoạn 1 tại Đồng Nai đánh dấu bước mở rộng quan hệ giữa hai bên.

Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch HĐQT KN Holdings phát biểu tại lễ ký kết (Ảnh: DNCC).

Đại diện KN Holdings cho biết: “Với tiềm lực và thế mạnh của mỗi bên, sự hợp tác giữa KN Holdings và Vietcombank sẽ góp phần thúc đẩy các dự án đầu tư có chất lượng, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước, tạo thêm việc làm và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, cùng đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, thịnh vượng”.

Ban lãnh đạo Vietcombank và KN Holdings chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: DNCC).

Tiếp nối gần hai thập kỷ đồng hành, việc mở rộng hợp tác giữa Vietcombank và KN Holdings cho thấy sự kết nối giữa năng lực tài chính, thu xếp vốn của ngân hàng với nhu cầu phát triển hạ tầng công nghiệp. Thông qua các dự án cụ thể, hai bên hướng tới phát triển các khu công nghiệp xanh, thông minh, góp phần thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao và tạo thêm động lực cho tăng trưởng dài hạn.