Vietcombank đồng hành VLand Việt Nam phát triển Hanoi Oriental

Nền tảng tài chính vững vàng phía sau Hanoi Oriental

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đề cao yếu tố an toàn và tính minh bạch, vai trò của các tổ chức tài chính trong quá trình phát triển dự án đang trở nên rõ nét hơn. Việc Vietcombank đồng hành cùng VLand Việt Nam tại dự án Hanoi Oriental được xem là một bước đi nhằm tăng cường năng lực triển khai cũng như củng cố niềm tin từ thị trường.

Hanoi Oriental sở hữu nền tảng tài chính vững vàng (Ảnh: CĐT).

Với dự án Hanoi Oriental, Vietcombank tham gia với vai trò đối tác tài chính, đồng hành trên nhiều phương diện cùng chủ đầu tư VLand Việt Nam. Trước hết, ngân hàng hỗ trợ nguồn vốn phục vụ thi công xây dựng và hoàn thiện dự án, góp phần đảm bảo tiến độ triển khai theo kế hoạch, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm.

Song song, Vietcombank cung cấp các giải pháp tín dụng dành cho khách hàng mua bất động sản tại Hanoi Oriental, hướng tới việc đa dạng hóa phương án tài chính, giúp người mua linh hoạt hơn trong việc sở hữu sản phẩm.

Bên cạnh yếu tố vốn, sự hiện diện của ngân hàng Vietcombank còn góp phần gia tăng mức độ minh bạch và an tâm về pháp lý, trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng khi lựa chọn dự án bất động sản. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ tích cực cho thanh khoản thị trường, khi niềm tin được củng cố từ các đơn vị đồng hành có uy tín.

Đại diện chủ đầu tư Hanoi Oriental, bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT VLand Việt Nam cho biết: “Sự đồng hành của ngân hàng Vietcombank không chỉ giúp tăng cường nguồn lực để triển khai Hanoi Oriental, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng dễ dàng sở hữu sản phẩm bất động sản tại dự án thông qua các chính sách tài chính phù hợp”.

Hanoi Oriental - Điểm nhấn thấp tầng tại khu Đông Hà Nội

Hanoi Oriental tọa lạc tại khu TQ5, đường Nguyễn Mậu Tài (Gia Lâm) - khu vực đang ghi nhận tốc độ đô thị hóa nhanh tại phía Đông Hà Nội. Tại đây, cư dân tương lai của Hanoi Oriental có thể kết nối thuận tiện tới khu vực phố cổ thông qua các cây cầu như Vĩnh Tuy, Chương Dương, Long Biên.

Trong thời gian tới, khi các cây cầu trọng điểm như Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Trần Hưng Đạo, Tứ Liên, Mễ Sở… hoàn thiện, thời gian di chuyển từ Gia Lâm về khu vực hồ Hoàn Kiếm dự kiến còn khoảng 10-15 phút. Đồng thời, vị trí của Hanoi Oriental cũng được hưởng lợi từ mạng lưới giao thông ngày càng đồng bộ của khu vực với các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường vành đai và định hướng phát triển metro trong tương lai, góp phần gia tăng khả năng kết nối liên vùng.

Hanoi Oriental gồm 201 sản phẩm bất động sản thấp tầng cao cấp (Ảnh: CĐT).

Với quy mô khoảng 8,3ha, Hanoi Oriental phát triển 201 sản phẩm nhà ở thấp tầng cao cấp, gồm 185 căn nhà phố liền kề và 16 căn biệt thự. Các sản phẩm có quyền sở hữu lâu dài, hướng tới nhu cầu an cư ổn định và đầu tư tích sản.

Theo định hướng phát triển, Hanoi Oriental được quy hoạch đa lớp thông minh theo mô hình khu đô thị thấp tầng đồng bộ, chú trọng không gian sống và tính kết nối cộng đồng. Hệ thống tiện ích nội khu bao gồm công viên nội khu, trường học, sân pickleball, khu vực đỗ xe hiện đại, không gian thương mại dịch vụ và hạ tầng giao thông nội khu hoàn chỉnh.

Trong tổng thể khu Đông Hà Nội, Gia Lâm được đánh giá là khu vực còn nhiều dư địa phát triển nhờ quỹ đất, hạ tầng và định hướng quy hoạch. Sự hiện diện của các dự án được đầu tư bài bản như Hanoi Oriental góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở thấp tầng, đồng thời từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực.

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án Hanoi Oriental đã hoàn thành xây thô và đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào quý II. Với tiến độ này, cùng với sự đồng hành của Vietcombank, Hanoi Oriental được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng sức hấp dẫn của dự án trên thị trường trong thời gian tới.