Victory Group tổ chức đại hội cổ đông 2026, bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững và khẳng định vị thế nhà phát triển dự án bất động sản chuyên nghiệp trên thị trường Việt Nam.

Tập thể Victory Group tại đại hội cổ đông thường niên năm 2026 (Ảnh: Victory Group).

Bối cảnh thị trường và ý nghĩa đại hội

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, đòi hỏi ngày càng cao về năng lực triển khai và sức bền doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Victory Group đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Sự kiện không chỉ là dịp tổng kết kết quả hoạt động năm 2025 mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc định hình chiến lược phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Đại hội có sự tham dự của hội đồng quản trị, ban điều hành cùng các cổ đông của công ty. Đây là dịp để doanh nghiệp nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời thống nhất định hướng và mục tiêu chiến lược trong bối cảnh thị trường đang có nhiều chuyển động rõ nét.

Các thành viên hội đồng quản trị tại đại hội cổ đông thường niên năm 2026 (Ảnh: Victory Group).

Năm 2025: Khẳng định năng lực tập đoàn, ghi dấu tăng trưởng rõ nét

Tại đại hội, ban lãnh đạo đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động và báo cáo tài chính năm 2025 với nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, Victory Group ghi nhận doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 494 tỷ đồng, tăng trưởng 84% so với năm 2024. Tổng lợi nhuận hợp nhất đạt 15 tỷ đồng, tăng trưởng 136% so với năm 2024.

Bên cạnh các chỉ số tài chính ấn tượng, doanh nghiệp cũng ghi dấu bằng hàng loạt hoạt động triển khai thực tế. Trong năm qua, Victory Group đã ký kết hơn 20 hợp đồng phát triển dự án với tổng giá trị 3.320 tỷ đồng, đồng thời đẩy mạnh hoạt động marketing và mở rộng tệp khách hàng.

Ở khía cạnh triển khai, doanh nghiệp cùng lúc vận hành nhiều dự án trên các giai đoạn khác nhau, với 10 dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 6 dự án đang thi công xây dựng và hoàn thành bàn giao 1 dự án chung cư. Những kết quả này cho thấy năng lực triển khai đồng bộ và khả năng kiểm soát tiến độ của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức.

Song song đó, Victory Group tiếp tục hoàn thiện nền tảng nội lực thông qua việc nâng cao chất lượng tư vấn xây dựng, tăng cường đội ngũ nhân sự và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành. Đây là những yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Định hướng năm 2026: Tăng tốc trên nền tảng đã được củng cố

Trên cơ sở kết quả đạt được, chủ tịch hội đồng quản trị đã trình bày kế hoạch và mục tiêu phát triển năm 2026 với định hướng tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực phát triển dự án và tối ưu hóa hệ sinh thái doanh nghiệp.

Theo đó, Victory Group sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng dự án, gia tăng giá trị sản phẩm và đẩy mạnh hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong hệ sinh thái. Doanh nghiệp cũng hướng đến việc mở rộng thị trường, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành nhằm nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh.

Trong đó, doanh thu hợp nhất dự kiến đạt hơn 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 200 tỷ đồng và tổng giá trị hợp đồng ký kết đạt trên 7.000 tỷ đồng.

Chiến lược giai đoạn tới không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng về quy mô mà còn hướng đến phát triển bền vững, thích ứng linh hoạt với biến động của thị trường bất động sản.

Lãnh đạo Victory Group chia sẻ về định hướng chiến lược phát triển công ty 2026 (Ảnh: Victory Group).

Bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới: Củng cố năng lực quản trị

Một trong những nội dung trọng tâm của đại hội là việc bầu hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031. Hội đồng quản trị mới được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược và dẫn dắt doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Với sự tham gia của các nhân sự giàu kinh nghiệm, hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy hiệu quả triển khai dự án và mở rộng quy mô hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Nền tảng cho giai đoạn phát triển bền vững

Đại hội cũng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động tài chính, kế hoạch kinh doanh và các chính sách dành cho cổ đông, tạo cơ sở cho việc triển khai các mục tiêu trong thời gian tới.

Đại diện Victory Group chia sẻ, giai đoạn 2026-2031 sẽ là thời kỳ tăng tốc của doanh nghiệp, với trọng tâm là phát huy hiệu quả hệ sinh thái và nâng cao chất lượng phát triển dự án.

Với nền tảng đã được củng cố cùng định hướng chiến lược rõ ràng, Victory Group được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản Việt Nam.