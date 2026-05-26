Vì sao căn hộ hàng hiệu luôn tăng giá bền vững 30-50% sau khi vận hành bất chấp các biến động thị trường?

Trong những giai đoạn thị trường bất động sản đối mặt với nhiều thách thức về thanh khoản và biến động vĩ mô, phân khúc căn hộ hàng hiệu (Branded Residences) vẫn lặng lẽ thiết lập những mặt bằng giá mới. Báo cáo chuyên sâu từ Savills toàn cầu chỉ ra rằng mức chênh lệch giá trung bình của các dự án có thương hiệu so với bất động sản hạng sang thông thường lên tới 33%.

Thậm chí, tại các điểm đến nghỉ dưỡng hay các đô thị lớn, mức thặng dư này dao động từ 30-39%, cá biệt có dự án vượt mốc 57%. Điều đáng nói, đà tăng giá này không diễn ra trên giấy hay qua các cơn sốt đầu cơ, mà bứt phá mạnh mẽ nhất vào thời điểm dự án chính thức đi vào vận hành.

"Tài sản sưu tầm" định vị vị thế giới siêu giàu

Để lý giải nghịch lý tăng giá của căn hộ hàng hiệu giữa bối cảnh thị trường biến động, cần nhìn vào lăng kính và tâm lý của tệp khách hàng sở hữu chúng, đó là giới siêu giàu (HNWI và UHNWI). Với nhóm khách hàng có mức độ dịch chuyển toàn cầu cao, bất động sản không đơn thuần là nơi trú ngụ mà là một kênh bảo toàn tài sản bậc nhất.

Chia sẻ về gu lựa chọn khắt khe của giới thượng lưu, ông Hoàng Nam (Hà Nội), một nhà đầu tư bất động sản hàng hiệu lâu năm, cho biết, phần lớn quyết định mua quan trọng không diễn ra ở giai đoạn họ có nhiều tiền nhất, mà thường khi họ bước vào giai đoạn chuyển dịch vị thế, mở rộng quan hệ xã hội hoặc cần một tài sản đủ tầm để nâng hệ quy chiếu của bản thân.

Hà Nội hiện đại với những khu nhà cao tầng (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Điểm khác biệt của người sở hữu bất động sản hàng hiệu là cách họ nhìn nhận giá trị. Họ không mua để có thêm một tài sản mà để định vị lại chính mình. Nhóm khách hàng này không nhạy cảm với giá theo kiểu đắt hay rẻ, mà việc họ bỏ tiền ra có đổi lại giá trị tương xứng hay không. Giá trị lớn nhất nằm ở tầng sâu hơn như vị thế, gu lựa chọn, chuẩn sống và cách một người định nghĩa bản thân qua những gì họ sở hữu", ông Nam nhấn mạnh.

Cũng theo nhà đầu tư này, khi các thương hiệu quốc tế đặt tên mình lên một dự án, họ đang đặt cược toàn bộ uy tín tích lũy hàng thập kỷ. Do đó, mọi chi tiết từ tỷ lệ không gian, luồng di chuyển đến ánh sáng đều được thẩm định khắt khe. Sự nhất quán giữa lời hứa thương hiệu và trải nghiệm thực tế chính là bảo chứng niềm tin vững chắc nhất.

Đồng quan điểm, bà Đinh Thị Ngọc Thơ, Chủ tịch HĐQT MDG Holdings, một chuyên gia có 14 năm kinh nghiệm trong mảng bất động sản cao cấp, đánh giá Branded Residences không chỉ là một phân khúc, mà là một lớp tài sản hoàn toàn mới.

Bà Thơ khẳng định, Branded Residences có xu hướng phục hồi nhanh hơn sau suy thoái, ít biến động hơn và giữ giá tốt hơn. Nó tương tự như đồng hồ giới hạn hay tác phẩm nghệ thuật, giá trị nằm ở tính độc bản và câu chuyện phía sau. Đây nên được xem là tài sản tích lũy giá trị dài hạn, trong khi dòng tiền khai thác chỉ đóng vai trò bổ sung.

Lớp "bảo vệ" kiên cố từ thương hiệu và vận hành

Nếu tính khan hiếm về vị trí là điều kiện cần, thì chất lượng vận hành chính là điều kiện đủ để tạo nên sức bật 30-50% giá trị cho căn hộ hàng hiệu sau khi bàn giao. Khác với các dự án thông thường thường có dấu hiệu xuống cấp hoặc giảm sức hút sau vài năm sử dụng, căn hộ hàng hiệu lại đi theo chiều hướng ngược lại: càng để lâu càng có giá.

Lý giải sâu hơn về cơ chế này, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing phân tích, tại các thị trường trưởng thành như Singapore hay New York, những dự án như The Ritz-Carlton Residences luôn ghi nhận mức premium 25-45% so với các dự án cùng vị trí. Giá trị đó được bảo toàn ngay cả trong chu kỳ thị trường đi ngang. Lý do không nằm ở cái tên đắt tiền, mà vì đơn vị quản lý bảo vệ nghiêm ngặt tiêu chuẩn cộng đồng cư dân và chất lượng vận hành qua từng năm.

"Tại Việt Nam, mức tăng 30-50% sau vận hành ổn định hoàn toàn khả thi nhưng đòi hỏi 3 yếu tố phải đồng thời hiện diện, gồm thương hiệu có chiều sâu thực sự và ràng buộc vận hành, cộng đồng cư dân được bảo vệ không bị pha loãng và vị trí có tính khan hiếm tuyệt đối. Động cơ chính theo quan sát của tôi là vị trí khan hiếm làm nền tảng, thương hiệu và vận hành là yếu tố nhân bội. Thiếu một trong ba, toàn bộ luận điểm sụp đổ", ông Trung nhận định.

Chính sự quản lý chuyên nghiệp chuẩn khách sạn 5 sao giúp tài sản luôn được duy trì ở trạng thái hoàn mỹ nhất. Hơn thế nữa, những chuẩn mực sống toàn cầu về wellness, không gian nghệ thuật mang dấu ấn của các thương hiệu phi khách sạn (như thời trang, thiết kế) tạo ra một rào cản gia nhập vô hình, giữ cho tính thanh khoản của dự án luôn ở mức cao do nguồn cung không bao giờ đáp ứng đủ nhu cầu của giới tinh hoa.

Dấu ấn “giá trị thật” tại thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, sự phát triển của căn hộ hàng hiệu đang bước vào giai đoạn chín muồi, nơi người mua ngày càng khắt khe và các nhà phát triển buộc phải nâng tầm cuộc chơi. Khả năng giữ giá và tăng trưởng bền vững của phân khúc này đang được minh chứng rõ nét qua chiến lược của những nhà phát triển đề cao triết lý "giá trị thật", tiêu biểu như cách Sunshine Group đang triển khai.

Sự gia tăng giá trị của các dự án này trước hết bắt nguồn từ việc thâu tóm những quỹ đất vàng hiếm hoi còn sót lại. Đó là những vị trí độc tôn tại Tây Hồ Tây (nơi được quy hoạch là trung tâm hành chính, văn hóa mới của Thủ đô với tầm nhìn 100 năm) hay dải đất ven sông đắc địa tại Nam Sài Gòn. Sự khan hiếm tuyệt đối của quỹ đất trung tâm biến các căn hộ tại đây thành những di sản không thể thay thế.

Phối cảnh dự án Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences (Ảnh: Sunshine).

Bên cạnh đó, bài toán duy trì giá trị tài sản được giải quyết triệt để thông qua những cái bắt tay chiến lược với các “gã khổng lồ” quản lý vận hành Top 5 thế giới như WorldHotels hay Sunset Hospitality Group. Sự hiện diện của các thương hiệu này đảm bảo mọi dịch vụ, từ tiện ích "chân mây" đến các đặc quyền cá nhân hóa, đều tuân thủ hệ tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, giúp tài sản không ngừng gia tăng giá trị theo thời gian.

Không dừng lại ở đó, sức hút của căn hộ hàng hiệu thế hệ mới còn đến từ thiết kế "độc bản" mang hơi hướng Haute Couture (thời trang may đo cao cấp) kết hợp cùng công nghệ Smart Living toàn diện. Những tiện ích mang tính tiên phong như hệ thống đỗ xe tự động Autobot, thang máy riêng đưa siêu xe lên tận phòng khách hay bể bơi nâng hạ sàn không chỉ tạo ra trải nghiệm sống không thể sao chép, mà còn là thỏi nam châm thu hút cộng đồng thượng lưu, từ đó đảm bảo khả năng khai thác dòng tiền cho thuê vượt trội ngay khi dự án đi vào vận hành.

Có thể thấy, con số tăng giá 30-50% của căn hộ hàng hiệu sau khi vận hành hoàn toàn không phải là một phép màu ngẫu nhiên. Nó là kết quả tất yếu của một công thức đã được kiểm chứng trên toàn cầu: Thặng dư thương hiệu cộng hưởng cùng tính khan hiếm của vị trí và chuẩn mực vận hành quốc tế.

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, Branded Residences đã vượt ra khỏi khái niệm của một nơi an cư, vươn mình trở thành một lớp tài sản neo giữ giá trị kiên cố, một món "hàng hiệu" càng cất giữ lâu càng tỏa sáng trong bộ sưu tập truyền đời của giới siêu giàu.