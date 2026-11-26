Anh Nguyễn Văn Lãm (nhân vật đã đổi tên) kể tháng 3/2025 anh vay ngân hàng 1,5 tỷ đồng để mua chung cư tại xã Bình Chánh, TPHCM. Nhờ chính sách tín dụng hỗ trợ người trẻ dưới 35 tuổi sở hữu căn nhà đầu tiên, anh được hưởng lãi suất cố định 6,5%/năm trong 2 năm. Khoản vay có thời hạn 30 năm và sẽ chuyển sang lãi suất thả nổi từ tháng 3/2027.

Theo phương thức trả gốc đều hàng tháng, anh Lãm phải thanh toán khoảng 4,2 triệu đồng tiền gốc mỗi tháng, tiền lãi được tính trên dư nợ còn lại. Ở thời điểm mới vay, tiền lãi khoảng 8,1 triệu đồng, tổng số tiền gốc và lãi phải trả hơn 12 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, điều khiến anh Lãm lo lắng là khả năng tài chính của anh đã thay đổi so với thời điểm quyết định mua nhà. Đầu năm 2026, anh nằm trong đợt cắt giảm nhân sự của công ty cũ. Sau một thời gian tìm việc, anh mới có công việc mới với thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Một dự án căn hộ tại xã Bình Chánh, TPHCM (Ảnh: Q.N).

Như vậy, riêng khoản trả ngân hàng hiện đã chiếm gần 60% thu nhập của anh. Sau khi trừ tiền trả nợ, số tiền còn lại chỉ hơn 8 triệu đồng để trang trải chi phí sinh hoạt và các khoản phát sinh khác.

Theo tính toán của anh, khi hết thời gian ưu đãi 2 năm, tổng tiền gốc đã thanh toán khoảng 100 triệu đồng, dư nợ còn khoảng 1,4 tỷ đồng. Nếu lãi suất thả nổi ở mức 12-14%/năm như mặt bằng một số khoản vay mua nhà hiện nay, riêng tiền lãi mỗi tháng sẽ vào khoảng 14-16 triệu đồng. Cộng với khoản gốc, tổng số tiền phải trả lên khoảng 18-20,5 triệu đồng/tháng.

Với thu nhập hiện tại 20 triệu đồng, khoản trả nợ khi đó gần như chiếm toàn bộ, thậm chí có thể vượt nguồn thu của anh. Anh Lãm kỳ vọng mặt bằng lãi suất vay mua nhà sẽ hạ nhiệt sau năm 2027. Tuy nhiên, nếu lãi suất tiếp tục tăng hoặc duy trì ở mức cao, anh tính đến những phương án như chuyển khoản vay sang ngân hàng khác hoặc bán căn hộ để tất toán nợ, thay vì để áp lực tài chính kéo dài.

Không riêng người vay mới, những khách hàng đã mua nhà từ trước cũng bắt đầu cảm nhận rõ sức ép khi lãi suất điều chỉnh.

Dự án trong khu đô thị Cát Lái (Ảnh: Q.N).

Chị Hoa, ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM, cho biết trong kỳ thông báo thanh toán tháng 11, chị bất ngờ khi lãi suất khoản vay mua nhà tại một ngân hàng thuộc nhóm 4 ngân hàng thương mại lớn tăng lên 14,1%/năm, so với mức 12,1% ở kỳ trước.

Chị cho biết may mắn đã tranh thủ một đợt có tiền để trả bớt nợ gốc. Hiện dư nợ khoản vay mua nhà của gia đình còn dưới 500 triệu đồng. Tuy nhiên, chị vẫn không khỏi lo lắng khi nhìn vào mức lãi suất mới.

"Nếu khoản vay vẫn còn khoảng 2 tỷ đồng như trước đây, với lãi suất hơn 14%/năm, riêng tiền lãi mỗi tháng đã vượt 20 triệu đồng. Đó gần như là một đầu lương của vợ hoặc chồng", chị Hoa chia sẻ.

Tổng thu nhập của hai vợ chồng chị hiện khoảng 40 triệu đồng/tháng. Theo chị, việc giảm dư nợ giúp gia đình bớt áp lực đáng kể, nhưng những người còn khoản vay lớn sẽ gặp khó nếu lãi suất tiếp tục tăng trong khi thu nhập không đổi.

Người vay cần tính sức chịu đựng tài chính

Trước áp lực lãi suất, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tạ Trung Kiên, đại diện Việt Á Real, cho rằng người mua nhà cần đánh giá lại khả năng tài chính, thay vì chỉ nhìn vào mức lãi suất ưu đãi ban đầu.

Theo ông Kiên, vay mua nhà trong giai đoạn lãi suất cao đồng nghĩa người mua phải dành phần thu nhập lớn hơn để trả nợ, ảnh hưởng đến các khoản chi tiêu khác. Dù mua nhà để ở hay đầu tư, người vay đều cần tính toán kỹ dòng tiền và khả năng trả nợ trong những năm tiếp theo.

Ở góc nhìn khác, ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Công ty cổ phần Quỹ Đầu tư Thành Công, thành viên Câu lạc bộ Bất động sản TPHCM (HREC), cho rằng trong bối cảnh giá bất động sản có dấu hiệu đi ngang, người đang sở hữu nhà đất và có dòng tiền đủ khả năng trả lãi có thể tiếp tục duy trì tài sản, thay vì vội vàng bán ra vì biến động ngắn hạn.

Ông Bảo kỳ vọng khi các xung đột địa chính trị trên thế giới hạ nhiệt, giá năng lượng sẽ giảm, qua đó góp phần giảm áp lực lạm phát. Nếu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) điều chỉnh lãi suất theo hướng nới lỏng và môi trường tài chính quốc tế ổn định hơn, dòng vốn đầu tư có thể quay trở lại các thị trường, trong đó có Việt Nam. Theo ông, những yếu tố này sẽ hỗ trợ triển vọng phục hồi của thị trường bất động sản.

Ông cũng cho rằng trong giai đoạn sức mua còn thận trọng, chủ đầu tư cần tăng các chính sách hỗ trợ người mua như ưu đãi lãi suất trong 1-2 năm đầu, giãn tiến độ thanh toán hoặc thiết kế phương án thanh toán phù hợp hơn với dòng tiền của khách hàng.

Tuy nhiên, kỳ vọng thị trường phục hồi không thể thay thế việc tính toán khả năng trả nợ. Với người mua nhà sử dụng vốn vay, yếu tố quyết định vẫn là thu nhập ổn định, dư địa tài chính và khả năng chịu đựng khoản vay khi lãi suất bước sang giai đoạn thả nổi.