Vật liệu xây dựng đồng loạt tăng giá đe dọa giấc mơ an cư của người dân

Các chuyên gia cho rằng, việc các ngành sản xuất vật liệu cơ bản như xi măng và thép tăng giá sẽ tác động lan tỏa lớn đến toàn bộ nền kinh tế, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân, đồng thời làm suy giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Xi măng, sắt thép… đều tăng giá

Tại cuộc họp giữa Bộ Công Thương và các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của xung đột chính trị tại Trung Đông tổ chức ngày 17/3, ông Bùi Nguyên Quỳnh, Phó Tổng giám đốc Xi măng Hà Tiên cho biết, hầu hết nguyên liệu đầu vào đều tăng giá.

Thép xây dựng chịu áp lực từ biến động giá năng lượng và nguyên liệu (Ảnh: Huân Trần).

Trong đó, than tăng 7-10%, thạch cao và các nguyên liệu khác tăng 15-20%. Chi phí vận chuyển clinker bằng đường biển cũng đã tăng mạnh, có tuyến tăng tới 50.000-100.000 đồng mỗi tấn, trong khi hoạt động vận tải cũng bị gián đoạn do thiếu tàu.

Trước áp lực này, nhiều doanh nghiệp xi măng đã phải điều chỉnh giá bán thêm khoảng 100.000 đồng/tấn. Riêng Tổng công ty Xi măng Việt Nam điều chỉnh mức tăng khoảng 60.000-70.000 đồng/tấn để giảm áp lực cho thị trường.

Tuy nhiên, theo ông Quỳnh, nếu biến động địa chính trị kéo dài, khả năng tăng giá tiếp là khó tránh khỏi. Điều này có thể kéo theo hệ lụy giảm nhu cầu xây dựng và bất động sản trong các tháng tới, ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ xi măng.

Trong khi đó ngành thép cũng chịu áp lực từ biến động giá năng lượng và nguyên liệu. Ông Phạm Công Thảo, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam cũng cho biết, chi phí sản xuất đã tăng thêm khoảng 50.000-100.000 đồng/tấn do giá dầu và khí LPG tăng. Cùng với đó, giá quặng sắt và phế liệu nhập khẩu cũng leo thang, tạo áp lực lên giá thành sản phẩm.

Dù vậy, ông Thảo cũng cho rằng, các doanh nghiệp thép vẫn đang chủ động dự trữ nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung, đồng thời kiến nghị tạo điều kiện vận hành tối đa công suất nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo ghi nhận của Dân trí, từ đầu tuần này, nhiều doanh nghiệp xi măng tại Việt Nam đồng loạt thông báo tăng giá, trong đó có nhiều doanh nghiệp áp dụng mức giá mới ngay lập tức. Đây được xem là đợt điều chỉnh giá thứ 3 của ngành xi măng từ đầu năm 2026 đến nay.

Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Xi măng SCG Việt Nam tăng thêm 100.440 đồng/tấn đối với tất cả các chủng loại sản phẩm xi măng bao và rời. Thời gian áp dụng giá mới từ ngày 21/03/2026 tại tất cả các địa bàn bán hàng và tất cả địa điểm nhận hàng.

Công ty CP Xi măng VICEM Bỉm Sơn cho biết sẽ tăng giá bán xi măng bao và xi măng rời thêm 100.000 đồng mỗi tấn (đã gồm VAT), áp dụng từ ngày 15/3/2026. Cùng ngày, Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long tăng giá các sản phẩm xi măng đóng bao thêm 100.000 đồng mỗi tấn, áp dụng từ ngày 16/3.

Chi phí sản xuất đã tăng thêm khoảng 50.000-100.000 đồng/tấn do giá dầu và khí LPG tăng (Ảnh: Huân Trần).

Không chỉ xi măng, giá thép xây dựng cũng đã tăng khoảng 350.000-600.000 đồng/tấn, hiện dao động quanh mức 16,2 triệu đồng/tấn. Giá đá xây dựng tăng khoảng 10 - 15%, đang ở mức 280.000 - 650.000 đồng/m3 trong khi cát xây dựng cũng ghi nhận mức tăng mạnh do chi phí vận chuyển tăng cao.

Chi phí đầu vào tăng, giá xây dựng cơ bản cũng leo thang

Theo các chuyên gia, xi măng là ngành sử dụng nhiều năng lượng và phụ thuộc lớn vào vận chuyển đường bộ, nên biến động nhiên liệu có tác động trực tiếp tới giá thành sản phẩm.

Ông Hoàng Kim Đức, Giám đốc Công ty Xây dựng Đất Thành (TPHCM) chia sẻ, trong ngành xây dựng, khi xăng tăng giá, gần như mọi thứ đều tăng theo, từ cát, đá, xi măng, sắt thép…

Công nhân thi công trên dự án đường Vành đai 3, TPHCM (Ảnh: Huân Trần).

Trong khi đó, nhiều công trình, dự án đã được doanh nghiệp “chốt” giá từ trước. Khi giá vật liệu xây dựng tăng đột xuất, doanh nghiệp rất khó xoay xở. Như trong ngày 16/3 này, doanh nghiệp của ông Đức đã phải điều chỉnh tăng 5% đơn giá thi công phần thô và hoàn thiện các công trình xây dựng. Đây là lần thứ 2 doanh nghiệp này điều chỉnh tăng báo giá chỉ trong vòng hơn 2 tháng qua.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), cho biết chi phí vật liệu thường chiếm khoảng 60-70% tổng chi phí xây dựng, do đó chỉ cần giá vật liệu tăng trong thời gian ngắn cũng có thể làm đảo lộn bài toán tài chính của nhiều dự án.

Trong khi đó, hạ tầng đóng vai trò nền tảng, quyết định tốc độ và chất lượng phát triển đô thị. Khi chi phí xây dựng hạ tầng tăng do biến động giá nhiên liệu và vật liệu, mặt bằng giá bất động sản khó tránh khỏi xu hướng đi lên, đặc biệt ở các phân khúc gắn với hạ tầng như nhà ở, khu đô thị mới và bất động sản công nghiệp.

Bên cạnh đó, chi phí đầu tư gia tăng buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch tài chính, thậm chí giãn tiến độ triển khai, làm gia tăng nguy cơ thu hẹp nguồn cung trên thị trường.

Về dài hạn, nếu không có giải pháp kiểm soát chi phí và ổn định thị trường, áp lực tăng giá có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân, đồng thời làm suy giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Trước thực tế này, ông Bùi Nguyên Quỳnh, Phó Tổng giám đốc Xi măng Hà Tiên, kiến nghị cơ quan quản lý cho phép điều chỉnh giá đối với các công trình công. Cùng với đó là giảm thuế xuất khẩu clinker, giãn thuế và phí tài nguyên, đồng thời đẩy nhanh giải ngân đầu tư công nhằm kích thích nhu cầu trong nước.