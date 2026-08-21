Van Phuc City - Khi đại đô thị thành sân khấu nghệ thuật hoành tráng

Tiết mục trình diễn trong chương trình “Tổ quốc trong tim” 2025 tại Hà Nội (Ảnh: BTC).

Van Phuc City thắp sáng “Tổ quốc trong tim”

Sau dấu ấn đặc biệt tại Hà Nội năm 2025, “Tổ quốc trong tim” tiếp tục hành trình đến miền Nam và chọn Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City) làm địa điểm tổ chức. Chương trình miễn phí vé và diễn ra vào 20h ngày 23/8 tại Van Phuc City.

“Tổ quốc trong tim” là bước tiếp nối hành trình lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước bằng ngôn ngữ của âm nhạc và nghệ thuật đương đại. Phiên bản năm nay tại Van Phuc City được kỳ vọng góp phần tạo nên một không gian âm nhạc cảm xúc với hàng chục nghìn con tim chung nhịp đập tổ quốc.

Việc Van Phuc City là địa điểm tổ chức năm nay cũng tạo nên dấu ấn riêng cho sự kiện. Không gian rộng lớn của đại đô thị 198ha ven sông cùng hệ thống cảnh quan và tiện ích hiện hữu sẽ trở thành bối cảnh cho đêm nghệ thuật bùng nổ.

Một đêm nhạc, nhiều giá trị lan tỏa

Với TPHCM, việc đón nhận một chương trình nghệ thuật có sức hút lớn như “Tổ quốc trong tim” tạo thêm điểm hẹn văn hóa cho người dân thành phố vui chơi giải trí, lan tỏa tinh thần yêu nước và giá trị văn hóa của dân tộc. Những dòng người tìm đến sự kiện tạo thêm nhịp sống sôi động cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và trải nghiệm tại khu vực.

Van Phuc City nổi bật với không gian sống trong lành (Ảnh: PC).

Là địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí cộng đồng cho thấy giá trị của Van Phuc City: một nơi đáng sống không chỉ có những căn nhà đẹp mà còn mang đến cho cư dân những trải nghiệm khác biệt. Đó cũng là đặc quyền cư dân Van Phuc City nhận được mà không phải dự án đơn lẻ nào cũng có thể mang lại.

Khi sức hút đô thị được cộng hưởng

Sức hút của Van Phuc City còn được hình thành từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: vị trí, cảnh quan, tiện ích… và sản phẩm chất lượng. Hiện nhà phố Van Phuc City đang áp dụng chính sách chiết khấu lên đến 25% đến hết ngày 31/8 nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập Van Phuc Group và 50 năm TPHCM mang tên Bác, mở ra lợi thế tài chính lên đến 1/4 tài sản cho khách hàng.

Căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại Diamond Sky (Ảnh phối cảnh dự án: PC).

Trong khi đó, Diamond Sky - căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại đầu tiên tại Van Phuc City mở ra lựa chọn an cư và đầu tư cho khách hàng. Dự án có giá chỉ từ 90 triệu đồng/m², đồng thời đã có các điều kiện pháp lý để sẵn sàng mở bán. Đây là điểm sáng trong bối cảnh pháp lý và tiến độ là một trong những quan tâm hàng đầu của khách hàng hiện nay.

Chính nhờ những giá trị trên, Van Phuc City không chỉ là nơi chương trình nghệ thuật được tổ chức mà còn là nơi những giá trị văn hóa, giải trí, cộng đồng… cộng hưởng để tạo nên sức hút.

Van Phuc City (Khu đô thị Vạn Phúc), Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TPHCM

Hotline: 1800 6363

Website:https://khudothivanphuc.com.vn/