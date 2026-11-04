Theo thông tin từ UBND xã Thanh Oai (Hà Nội), ngày 3/11, địa phương phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 thửa đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán (xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai trước đây).

Phiên đấu giá diễn ra tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai, thu hút 47 khách hàng tham gia. Các thửa đất có giá khởi điểm 14,08 triệu đồng/m2, được đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp qua 2 vòng bắt buộc.

Kết quả, toàn bộ 20 thửa đất đều có người trúng đấu giá. Giá trúng cao nhất đạt 56,08 triệu đồng/m2, gấp gần 4 lần giá khởi điểm. Giá trúng thấp nhất là 44,08 triệu đồng/m2, gấp hơn 3 lần giá khởi điểm.

Phiên đấu giá 20 thửa đất tại xã Thanh Oai thu hút 47 người tham gia, với giá trúng cao nhất 56,08 triệu đồng/m2 (Ảnh: UBND xã Thanh Oai).

Đáng chú ý, mức giá trúng cao nhất tại phiên đấu giá này thấp hơn đáng kể so với những phiên đấu giá từng gây chú ý tại khu vực.

Trước đó, khu đất Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong từng ghi nhận mức giá trúng cao nhất lên tới 90,3 triệu đồng/m2, trong khi giá trúng thấp nhất đạt 45,3 triệu đồng/m2.

Như vậy, so với mức đỉnh 90,3 triệu đồng/m2, giá trúng cao nhất tại phiên đấu giá ngày 3/11 đã giảm 34,22 triệu đồng/m2, tương đương gần 38%.

Tại một phiên đấu giá khác ở khu vực thôn Văn Quán vào tháng 3/2025, 89 thửa đất được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm từ 11 triệu đồng đến 17 triệu đồng/m2. Kết quả, giá trúng cao nhất đạt 79,9 triệu đồng/m2, thấp nhất 51,3 triệu đồng/m2.

Thanh Oai từng là một trong những khu vực thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư đất nền tại Hà Nội.

Điển hình, phiên đấu giá 68 thửa đất tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao cũ từng thu hút khoảng 1.600 người tham gia với gần 5.000 bộ hồ sơ đăng ký. Giá trúng cao nhất lên tới 100,5 triệu đồng/m2, gấp khoảng 8 lần giá khởi điểm.

Tuy nhiên, sau phiên đấu giá này, nhiều trường hợp trúng đấu giá đã không hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trong số 68 thửa đất, chỉ 13 thửa được nộp đủ tiền, còn 55 thửa không hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.