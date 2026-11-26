TOD - Động lực định hình diện mạo đô thị mới tại TPHCM

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, mô hình phát triển đô thị gắn với TOD đã trở thành xu hướng quy hoạch tất yếu. Bằng việc lấy các đầu mối giao thông làm hạt nhân, TOD giúp tái cấu trúc không gian đô thị thành những khu vực nén giàu tính kết nối. Một số đô thị lớn như Tokyo, Singapore hay Vancouver đã thành công với mô hình TOD nhằm giải quyết hiệu quả bài toán ùn tắc, áp lực mở rộng đô thị và phát thải carbon.

Bắt nhịp xu hướng này, TPHCM đang đẩy mạnh phát triển đô thị theo mô hình TOD và định hướng trở thành siêu đô thị đa cực. Trong đó, khu Đông nổi lên là cực tăng trưởng năng động nhờ hội tụ hạ tầng chiến lược và mạng lưới đường sắt đô thị hiện đại.

Phối cảnh nút giao Vành đai 3 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh tuyến Metro số 1 đã đi vào hoạt động, khu Đông tiếp tục quy hoạch các tuyến quan trọng như Metro số 2 và đặc biệt là Metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu), tạo hành lang kết nối hai sân bay và mạng lưới liên vùng. Đồng thời, hệ thống đường bộ như Mai Chí Thọ, Liên Phường, Võ Chí Công, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cùng Vành đai 2, Vành đai 3 và nút giao Mỹ Thủy cũng đang hoàn thiện, tối ưu hóa khả năng lưu thông.

Hạ tầng đồng bộ không chỉ gia tăng giá trị kết nối mà còn thúc đẩy làn sóng dịch chuyển cư dân. Theo Batdongsan.com.vn, yếu tố metro chiếm tới 60% tỷ trọng quan tâm của người mua nhà tại TPHCM.

Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định: “Mạng lưới metro mở rộng giúp phân khúc căn hộ tăng cả nhu cầu ở thực lẫn cho thuê nhờ rút ngắn thời gian di chuyển, thu hút nhóm khách hàng trẻ muốn sống xanh nhưng vẫn dễ dàng đi làm tại trung tâm”.

Theo số liệu từ Savills giá một số căn hộ dọc tuyến metro liên tục tăng thậm chí gấp đôi ở một số dự án.

Giá trị Imperia Sensa Park trong mạng lưới kết nối khu Đông

Trong mạng lưới giao thông đang từng bước định hình diện mạo mới của khu Đông TPHCM, Imperia Sensa Park sở hữu lợi thế vị trí trên trục Võ Chí Công, với lối tiếp cận trực tiếp từ đường Liên Phường. Từ đây, cư dân có thể kết nối với các trục giao thông quan trọng, mở rộng khả năng tiếp cận những khu vực kinh tế, công nghệ và logistics trọng điểm của thành phố.

Imperia Sensa Park đang là một trong những dự án được quan tâm tại khu Đông TPHCM (Ảnh: CĐT).

Các trục Mai Chí Thọ, Võ Chí Công, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cùng hệ thống đường vành đai tạo nên mạng lưới kết nối liên khu vực, liên kết khu Đông với trung tâm TPHCM và các cực phát triển lân cận như Khu công nghệ cao, cụm cảng Cát Lái.

Quy hoạch mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị, trong đó có định hướng tuyến Metro số 6 và ga ST15 tại khu vực, được kỳ vọng sẽ bổ sung phương thức giao thông công cộng, tăng cường khả năng kết nối trong tương lai. Imperia Sensa Park cũng hứa hẹn hình thành cộng đồng dân cư với nhịp sống sôi động khi bàn giao vào quý IV/2028.

Bên cạnh lợi thế hạ tầng, Imperia Sensa Park còn sở hữu địa thế 2 mặt giáp sông và kênh hiếm có (Ảnh: CĐT).

Không chỉ hưởng lợi từ khả năng kết nối, Imperia Sensa Park còn có lợi thế riêng về không gian sống khi sở hữu hai mặt giáp sông Rạch Chiếc và kênh Một Tấn. Kết hợp hồ điều hòa hơn 2.400m² cùng mảng xanh nội khu, dự án kiến tạo môi trường sống hài hòa giữa nhịp phát triển đô thị và không gian gần gũi thiên nhiên.

Với nền tảng phát triển của MIK Group - thương hiệu đã phát triển khoảng 20.000 căn hộ tại các đô thị lớn trên cả nước - Imperia Sensa Park hội tụ những yếu tố đáng chú ý về vị trí, khả năng kết nối và chất lượng không gian sống. Trong bối cảnh khu Đông tiếp tục được đầu tư hoàn thiện hạ tầng theo định hướng đô thị đa cực, đây là những nền tảng góp phần định hình giá trị dài hạn của dự án.