Từ hệ sinh thái du lịch đến kỳ vọng APEC: Nam đảo dẫn dắt đà tăng trưởng của Phú Quốc

Thị trấn Hoàng Hôn, nam Phú Quốc - điểm đến bắn pháo hoa 365 ngày (Ảnh: Ánh Dương).

Sức hút du lịch của Nam đảo

Trong 2 kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5, Phú Quốc đón hơn 309.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 82.000 lượt, tăng 89,9% so với cùng kỳ. Nam đảo Phú Quốc với Bãi Kem, Thị trấn Hoàng Hôn… tiếp tục nổi lên như một tâm điểm hút khách bậc nhất.

Các khu vui chơi, công viên nước và bãi biển tại Hòn Thơm đông kín từ sáng đến chiều, đặc biệt thu hút nhóm khách gia đình và khách quốc tế đi theo tour. Hệ thống cơ sở lưu trú, bao gồm các khách sạn 4-5 sao, mini hotel (khách sạn nhỏ) và căn hộ cho thuê, đều rơi vào tình trạng “cháy phòng”.

Anh Nguyễn Công Tuấn, đại diện một đơn vị vận hành căn hộ dịch vụ tại Thị trấn Hoàng Hôn cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, quỹ phòng gần như kín. “Tỷ lệ khách lưu trú từ 3 đêm khá nhiều. Đặc biệt vào mùa cao điểm thì khách đến Phú Quốc sẽ lưu trú lâu hơn, 7-15 đêm; trong đó, khách quốc tế chiếm tới 95%”, anh Tuấn chia sẻ.

Chuyên trang du lịch hàng đầu nước Úc - Escape, từng nhận định, điểm khiến Phú Quốc trở nên khác biệt, chính là sự đan xen giữa thiên nhiên và hệ thống trải nghiệm hiện đại. Nổi bật là tuyến cáp treo vượt biển nối An Thới với Hòn Thơm đạt kỷ lục cáp treo 3 dây dài bậc nhất thế giới.

Còn theo Tạp chí du lịch danh tiếng DestinAsian, Phú Quốc là nơi có "cảnh quan, văn hóa và giải trí hòa quyện theo những cách phi thường". Kỷ lục với hai show diễn đa phương tiện có pháo hoa độc đáo mỗi đêm biến Nam đảo Phú Quốc thành tâm điểm lễ hội và khiến du khách đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cáp treo Hòn Thơm - cáp treo 3 dây dài bậc nhất thế giới (Ảnh: Ánh Dương).

Đến Nam đảo Phú Quốc gặp gỡ cả thế giới

Là một trong những du khách đến Phú Quốc dịp lễ vừa qua, chị Hà Anh (Hà Nội) hào hứng chia sẻ: “Dạo này mọi người hay nói vui rằng trốn cả thế giới để đến Phú Quốc, không ngờ đến Phú Quốc lại gặp cả thế giới. Trở lại sau 3 năm, lần này tôi ghé Nam đảo và thực sự bất ngờ trước sự sôi động nơi đây”.

Nam đảo Phú Quốc có sức hút đặc biệt không chỉ với du khách trong nước mà cả cộng đồng quốc tế, thậm chí đã trở thành lựa chọn an cư lâu dài. Điển hình như hành trình thú vị của anh Fabl Belek, người Thổ Nhĩ Kỳ từ một du khách đã trở thành công dân của đảo. Anh chàng đã có gần một thập kỷ sinh sống tại đảo Ngọc và còn sở hữu một nhà hàng ngay bên bãi Kem xinh đẹp.

Chính Fabl Belek cũng phải thốt lên rằng, kinh doanh nhà hàng tại Nam đảo khiến anh cảm thấy nơi đây như một thế giới thu nhỏ, khi luôn đón tiếp đông đảo du khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Từ một du khách, anh Fabl Belek đã trở thành công dân của đảo (Ảnh: Ánh Dương).

Không khó lý giải sức hấp dẫn này khi Nam đảo được sự đồng hành của Sun Group, không chỉ đầu tư hạ tầng mà còn đóng vai trò kiến tạo, phát triển tổng thể vùng đất. Sự hiện diện của nhà đầu tư chiến lược này kéo theo dòng vốn của các nhà đầu tư thứ cấp đổ về, cùng sự góp mặt của hàng loạt thương hiệu quốc tế như Hilton, JW Marriott, New World… nhằm phát triển hệ sinh thái dịch vụ du lịch hoàn chỉnh, tạo nên môi trường sống và đầu tư - kinh doanh ngày càng chuyên nghiệp.

Với sự kiện APEC 2027 sắp tới, Phú Quốc sẽ càng thu hút sự quan tâm và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Theo chuyên gia, việc đăng cai APEC 2027 sẽ tạo ra những xung lực phát triển mang tính bước ngoặt cho Phú Quốc trên nhiều phương diện. Trước hết, chất lượng hạ tầng và dịch vụ sẽ có sự nâng cấp toàn diện, không chỉ về quy mô mà cả tiêu chuẩn vận hành.

Công tác chuẩn bị cho APEC 2027 đã cho thấy rõ điều này, khi “cánh cửa bầu trời” được mở rộng với sự hiện diện của Sun PhuQuoc Airways, cùng hàng loạt dự án nâng cấp, đầu tư mới sân bay Phú Quốc, đại lộ APEC, tuyến tàu điện nhẹ và chuỗi công trình khách sạn, trung tâm hội nghị… theo chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, các dự án căn hộ lưu trú như phân khu The Sunset thuộc tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence sẽ giúp giải tỏa cơn khát căn hộ cao cấp tại Nam đảo, đón đầu dòng khách sẽ đổ về đây hậu APEC.

Phối cảnh các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 (Ảnh: Sun Group).

Với hàng loạt công trình trọng điểm, Nam đảo được kỳ vọng tiếp tục là “trái tim tăng trưởng” của đảo Ngọc. Từ một điểm đến du lịch nghỉ dưỡng đơn thuần, nhịp phát triển tại đây đang từng bước định hình chuẩn mực mới cho Phú Quốc, hướng tới trở thành điểm đến của công dân toàn cầu trong tương lai gần.