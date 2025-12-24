Từ cuộc thi kiến trúc quốc tế đến định hướng phát triển bền vững cho trường đại học

Sự kiện nhằm lựa chọn phương án khả thi cho định hướng phát triển bền vững của trường.

Cuộc thi quy mô quốc tế, thu hút các đơn vị tư vấn hàng đầu

Cuộc thi thu hút sự tham gia của nhiều đơn vị tư vấn kiến trúc - quy hoạch trong nước và quốc tế, đến từ các quốc gia và khu vực có nền kiến trúc phát triển. Các đội thi đều là những thương hiệu có kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn, đóng góp tích cực cho lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và phát triển đô thị.

Mục tiêu của cuộc thi là đề xuất phương án thiết kế kiến trúc cảnh quan và quy hoạch tổng thể tỷ lệ 1/500 cho Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, hướng tới xây dựng một không gian đại học hiện đại, bền vững, có bản sắc và khả năng mở rộng trong dài hạn.

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - phát biểu tại buổi chấm thi (Ảnh: BTC).

Vòng 1: Sàng lọc nghiêm ngặt, đặt nền tảng chuyên môn

Tại vòng 1, hội đồng thi tuyển tiến hành chấm chọn dựa trên bộ tiêu chí chặt chẽ, bao gồm: ý tưởng quy hoạch tổng thể, giải pháp kiến trúc, tổ chức không gian, tính khả thi và khả năng phát triển lâu dài.

Theo đánh giá của hội đồng, nhiều phương án thể hiện tư duy sáng tạo và cách tiếp cận đa dạng. Tuy nhiên, để đáp ứng đầy đủ yêu cầu về công năng, vận hành và định hướng phát triển bền vững của trường, 3 phương án tiêu biểu nhất đã được lựa chọn vào vòng 2, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh trong thời gian một tháng.

Việc tổ chức thêm vòng chấm thứ hai thể hiện tính nghiêm túc, khách quan và cầu thị của ban tổ chức, nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất cho kết quả cuối cùng.

Toàn cảnh phiên chấm thi vòng 1 với sự tham gia của hội đồng giám khảo và các đơn vị dự thi (Ảnh: BTC).

Vòng 2: Không khí làm việc chuyên môn cao, phản biện sâu

Vòng 2 được tổ chức với thời lượng trình bày và hỏi - đáp mở rộng, tạo điều kiện để các đội thi làm rõ những điều chỉnh so với vòng trước. Các phương án được hội đồng xem xét kỹ lưỡng, từ cấu trúc quy hoạch tổng thể, công trình biểu tượng, tổ chức không gian trung tâm, đến giải pháp giao thông, cảnh quan và khả năng mở rộng trong tương lai.

Không khí buổi chấm thi diễn ra nghiêm túc, tập trung và chuyên nghiệp. Hội đồng làm việc liên tục trong nhiều giờ, trao đổi và phản biện trên tinh thần khoa học và xây dựng. Theo nhận xét chung, nhiều phương án tại vòng 2 thể hiện tư duy kiến trúc đột phá, có khả năng thích ứng linh hoạt với sự phát triển về quy mô đào tạo trong các giai đoạn tiếp theo.

Vòng 2 - Hội đồng thi tuyển làm việc tập trung, trao đổi và phản biện chuyên môn trong quá trình chấm thi (Ảnh: BTC).

Hội đồng giám khảo: Uy tín, kinh nghiệm và công tâm

Hội đồng thi tuyển gồm 11 chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, quản lý đô thị và giáo dục đại học. Với kinh nghiệm chuyên môn sâu và bề dày thực tiễn, các thành viên hội đồng đã đảm bảo quá trình chấm thi diễn ra khách quan, minh bạch và đúng quy chế.

Sự tham gia đầy đủ, trách nhiệm của hội đồng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên uy tín cho cuộc thi, đồng thời giúp các phương án được đánh giá toàn diện, đa chiều trước khi tiến tới bước lựa chọn cuối cùng.

Đại diện các đội thi trình bày phương án thiết kế tại vòng 2 cuộc thi (Ảnh: BTC).

IMG Group - Đồng hành kiến tạo giá trị cho giáo dục và cộng đồng

Với vai trò là nhà tài trợ chính, IMG Group đồng hành cùng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội với tổng giá trị tài trợ 10 tỷ đồng. Thông qua cuộc thi, IMG tiếp tục khẳng định định hướng kiến tạo những công trình mang tính biểu tượng, đồng thời đóng góp thiết thực cho sự phát triển của giáo dục và cộng đồng.

Đại diện IMG Group cho biết việc tài trợ cho cuộc thi không chỉ nhằm hỗ trợ tìm kiếm phương án thiết kế chất lượng cao, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các dự án có ý nghĩa xã hội, hướng tới giá trị bền vững cho thế hệ tương lai.

Về phía nhà trường, đại diện Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá cuộc thi là bước khởi đầu quan trọng trong lộ trình phát triển cơ sở đào tạo tại Hòa Lạc. Kết quả cuộc thi sẽ là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai phương án phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn.

Một số phương án thiết kế tiêu biểu được hội đồng đánh giá cao về ý tưởng và tính khả thi (Ảnh: BTC).

Cuộc thi không dừng lại ở việc trao giải, mà hướng tới mục tiêu lựa chọn phương án có khả năng triển khai thực tế, phù hợp với định hướng phát triển của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn 2030 - 2050.