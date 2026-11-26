Thiết kế một layout (phong cách) - nhiều công năng

The Sensia là khu đô thị ven sông tại nội đô thành Vinh, phát triển các dòng nhà thấp tầng theo tinh thần của ba phong cách kiến trúc: Nhật Bản hiện đại, Tân Đông Dương và Á Đông hiện đại.

Nhà mẫu The Sensia đã hoàn thiện, chuẩn bị đón khách tham quan và trải nghiệm không gian sống thực tế (Ảnh: CĐT).

Cách tổ chức không gian tại nhà mẫu phản ánh nguyên tắc thiết kế chung của The Sensia. Mặt bằng từng dòng sản phẩm được tính toán theo diện tích, vị trí và nhu cầu sử dụng.

Theo chủ đầu tư, mỗi căn đều có ô chờ thang máy, ô chờ bể bơi và tối thiểu một chỗ đỗ ô tô. Các căn có diện tích từ 250m² trở lên được bố trí hai chỗ đỗ. Vườn trước tạo khoảng lùi với đường nội khu, còn vườn sau và vườn trên tầng thượng bổ sung không gian sinh hoạt ngoài trời. Với các căn có diện tích lớn, một số phòng có thể chuyển từ nơi làm việc sang phòng ngủ khi gia đình có thêm thành viên hoặc nhiều thế hệ về ở cùng.

Để thích ứng với những đợt nắng nóng, gió Lào và mưa nhiều ở Nghệ An, The Sensia áp dụng nguyên tắc thiết kế thụ động cho toàn bộ nhà ở, ưu tiên che nắng, lấy sáng và thông gió tự nhiên ngay từ khâu thiết kế. Hệ lam chắn nắng giúp giảm nhiệt từ ánh nắng trực tiếp, trong khi các khoảng mở được bố trí để đưa ánh sáng và không khí vào nhà. Bên cạnh đó, kính Low-E, kính hai lớp và sơn phủ cách nhiệt được sử dụng để hạn chế nhiệt truyền vào không gian bên trong.

Tại nhà mẫu The Sensia, khách tham quan có thể quan sát cách ánh sáng đi vào phòng, khoảng đi lại sau khi bố trí nội thất và sự kết nối giữa các khu vực sinh hoạt (Ảnh: CĐT).

Với những gia đình nhiều thế hệ, cách bố trí và sử dụng không gian là điều được quan tâm hàng đầu. Chị Phạm Hải (cư dân phường Trường Vinh), một khách tham quan nhà mẫu, cho biết gia đình chị quan tâm đến cách sử dụng không gian khi ba thế hệ cùng sống.

“Lúc xem bản vẽ, tôi để ý diện tích từng phòng. Khi đến xem nhà, tôi lại quan tâm nhiều hơn đến lối đi sau khi kê bàn ghế. Nhà tôi thường đông người vào cuối tuần, nên tôi muốn biết lúc cả nhà ngồi ăn thì mọi người đi lại có thuận tiện không”, chị nói.

GIA Signature và cảm hứng kiến trúc Tân Đông Dương

GIA Signature là phân khu thuộc The Sensia, được thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc Tân Đông Dương. Tinh thần “Tĩnh tại huy hoàng” thể hiện qua diện mạo trang trọng nhìn từ đường nội khu và sự kín đáo của không gian sinh hoạt phía trong. Hiên và sân vườn tạo khoảng chuyển tiếp từ đường vào nhà, giúp gia đình có thêm không gian ngoài trời mà vẫn giữ được sự riêng tư.

Hướng Tây Nam đón hoàng hôn bên sông; cây xanh và mặt nước điều hòa vi khí hậu, mang lại bầu không khí trong lành cho từng tư gia (Ảnh phối cảnh The Sensia: CĐT).

Tinh thần kiến trúc Tân Đông Dương tại GIA Signature được thể hiện qua sự giao thoa giữa ngôn ngữ kiến trúc Pháp và những yếu tố kiến trúc bản địa. Bố cục mặt đứng cân đối, hệ cột, vòm cong và lan can sắt gợi nhắc vẻ sang trọng của kiến trúc Pháp; trong khi mái ngói dốc, khoảng hiên rộng và hệ mái đua lại kế thừa những giải pháp quen thuộc trong kiến trúc Á Đông, phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới.

Đặc biệt, khoảng hiên có mái che không chỉ tạo chiều sâu cho mặt đứng mà còn đóng vai trò là không gian chuyển tiếp giữa trong và ngoài nhà, giúp che nắng, chắn mưa và mở rộng trải nghiệm sinh hoạt ngoài trời.

Phân khu nằm dọc SongSen Park, dải công viên ven sông Rào Máng với đường dạo bộ dài 2,5km. Tùy vị trí, các căn có hướng nhìn về phía công viên hoặc mặt nước. Một số căn bên bờ Tây sông Rào Máng có góc nhìn hoàng hôn trên sông. Các tuyến nội khu rộng 15m và 18m kết nối phân khu với các trục giao thông chính của thành phố như: đại lộ Minh Giang (30m), đường Lê Mao kéo dài, đường ven sông Vinh...

Đại diện chủ đầu tư, ông Trần Hiệp, Giám đốc Kinh doanh cho biết: “Với GIA Signature, chúng tôi dành diện tích cho những dịp cả gia đình sum họp, đồng thời bố trí khoảng riêng cho từng thế hệ. Tại nhà mẫu, khách hàng có thể xem trực tiếp cách các không gian này kết nối và đối chiếu với nhu cầu của gia đình mình”.

Khách hàng đăng ký tham quan nhà mẫu qua website https://thesensia.vn/ để trải nghiệm không gian thực tế và tìm hiểu GIA Signature, Khu đô thị The Sensia.