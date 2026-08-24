Tranh luận quyền sở hữu chỗ đậu, sạc ô tô điện tại chung cư

Đây là một trong những vấn đề được nhiều chuyên gia, doanh nghiệp nêu ý kiến tại tọa đàm góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) liên quan đến quản lý, vận hành và sử dụng nhà chung cư, do Hiệp hội Quản lý vận hành Nhà chung cư TPHCM (HCMO) tổ chức hôm 22/8.

Cuộc tọa đàm diễn ra trong bối cảnh xe điện đang trở thành xu hướng và nhu cầu sử dụng được dự báo tăng mạnh.

Trạm sạc nên là sở hữu chung hay riêng?

Ông Nguyễn Duy Thành, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Nhà Toàn Cầu (Global Home), Phó Chủ tịch HCMO, đề xuất khu vực trạm sạc nên được xác định là sở hữu chung, xem như một tiện ích của nhà chung cư. Việc xác định rõ quyền sở hữu sẽ là cơ sở để phân định trách nhiệm quản lý, khai thác và đầu tư, nhất là tại các chung cư cũ đang thiếu hạ tầng sạc.

Do không phải cư dân nào cũng sử dụng xe điện, ông Thành cho rằng có thể xã hội hóa việc đầu tư và vận hành, giao các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực hiện, trong khi phần diện tích vẫn thuộc sở hữu chung. Cách này giúp giải quyết bài toán đầu tư tại các chung cư cũ. “Phần trạm sạc xe điện nên đưa vào một tiện ích chung, đó là tiện ích cộng thêm cho cư dân”, ông Thành đề xuất.

Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HCMO, cho hay nhiều chung cư đã bố trí chỗ để xe, trạm sạc cho cư dân nhưng khi các tiêu chuẩn kỹ thuật được bổ sung lại phát sinh câu hỏi về quyền sở hữu, quản lý và khai thác.

Nếu khu vực này được xác định là sở hữu riêng, chủ sở hữu có thể cho đơn vị bên ngoài vào khai thác, thậm chí đưa phương tiện bên ngoài vào sạc. Khi đó, hoạt động kinh doanh có thể xung đột với yêu cầu bảo đảm an toàn trong chung cư.

Vì vậy, cần xác định khu vực này là sở hữu chung, chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí đủ tiêu chuẩn và bàn giao để quản lý, vận hành thống nhất. “Theo tôi, đây là sở hữu chung và chủ đầu tư xây dựng, bố trí đủ tiêu chuẩn, bàn giao để công tác vận hành sau đó được thông suốt”, luật sư Viễn nói.

Trước đó, theo đại diện HCMO, xe điện là xu hướng tất yếu nhưng nhiều chung cư cũ chưa có hạ tầng và chưa xác định được nguồn đầu tư. Khi xảy ra sự cố, câu hỏi “ai chịu trách nhiệm?” có thể dẫn đến việc các bên viện dẫn những quy định khác nhau.

Theo HCMO, việc dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) chưa xác định rõ khu vực để xe điện, sạc điện và đổi pin thuộc sở hữu chung hay riêng chính là gốc rễ của các vướng mắc về đầu tư, chi phí và trách nhiệm phòng cháy chữa cháy.

Hiệp hội kiến nghị luật nên quy định theo nguyên tắc khung, còn các tiêu chuẩn kỹ thuật có thể được cơ quan quản lý cập nhật bằng văn bản hướng dẫn, đồng thời xác định khu vực xe điện thuộc sở hữu chung. Cách này sẽ tránh tình trạng tiêu chuẩn kỹ thuật thay đổi nhanh hơn chu kỳ sửa luật, đồng thời tạo cơ sở rõ ràng cho việc đầu tư, phân bổ chi phí và xác định trách nhiệm phòng cháy chữa cháy.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết phân định sở hữu chung - riêng tại chung cư là một trong những nút thắt lớn hiện nay.

Việc các chung cư ngày càng phát triển theo mô hình phức hợp, hỗn hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật phức tạp. Ban quản trị chỉ mang tính đại diện nên thẩm quyền xử lý các vi phạm trong quá trình vận hành còn hạn chế.

Cơ quan soạn thảo đang tiếp tục lắng nghe, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và vận hành nhà chung cư.