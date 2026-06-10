Tranh cãi việc dân “khu nhà giàu” lại được bốc thăm mua nhà xã hội

Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP mới đây công bố danh sách hồ sơ đủ điều kiện mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội tại dự án CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Danh sách ghi nhận tổng cộng 3.652 hồ sơ đáp ứng các tiêu chí theo quy định. Trong đó, nhóm đăng ký mua nhà chiếm số lượng lớn nhất với 3.372 hồ sơ; còn lại là 222 hồ sơ thuê mua và 58 hồ sơ đăng ký thuê.

Đáng chú ý, trong danh sách hồ sơ đủ điều kiện bốc thăm mua nhà ở xã hội lại xuất hiện nhiều địa chỉ cư trú tại các chung cư, khu đô thị “nhà giàu” ở Hà Nội như Vinhomes Smart City, Vinhomes Green Bay, Times City, Ciputra, Khu Ngoại giao đoàn…

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao, thu hút sự quan tâm trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Người dân xếp hàng xuyên đêm, chờ nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại CT3 Kim Chung (Ảnh: Văn Hưng).

Liên quan đến vấn đề này, đại diện liên danh chủ đầu tư cho biết, việc công khai danh sách được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở kết quả rà soát hồ sơ và ý kiến của cơ quan chuyên ngành.

Tiêu chí xét duyệt không căn cứ vào nơi đang sinh sống mà dựa trên tình trạng nhà ở, thu nhập và các điều kiện liên quan khác. Hơn nữa, đại diện chủ đầu tư cho rằng cần phân biệt nơi ở hiện tại và quyền sở hữu nhà ở.

Những trường hợp này có thể đang sinh sống cùng bố mẹ tại các khu đô thị lớn nhưng cá nhân lại chưa có nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình. Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp đang thuê nhà tại các khu chung cư hoặc khu đô thị này.

Việc thuê nhà không làm mất quyền đăng ký mua nhà ở xã hội nếu người thuê đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Trước đó, đại diện liên danh chủ đầu tư cho biết đang hoàn thiện hệ thống bốc thăm trực tuyến để phục vụ đợt mở bán chung cư CT3 tại xã Thiên Lộc, Hà Nội.

“Đây là giải pháp nhằm số hóa toàn bộ quy trình, giảm áp lực tổ chức trực tiếp trước lượng hồ sơ lớn, đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch tối đa và nâng cao trải nghiệm cho người dân”, đại diện liên danh chủ đầu tư nói.

Nhà ở xã hội CT3 thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung. Hiện dự án ghi nhận 3.652 hồ sơ hợp lệ, trong khi tổng số căn hộ nhà ở xã hội để bán, thuê mua và thuê là 929 căn.