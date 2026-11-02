Hệ tiện ích đa tầng, mở rộng trải nghiệm nghỉ dưỡng

Trong nghỉ dưỡng, sự sang trọng không chỉ được đo bằng trang thiết bị hiện đại, mà còn nằm ở cách mỗi không gian đáp ứng nhu cầu của khách lưu trú. Từ vận động, chăm sóc sức khỏe đến thư giãn và ngắm cảnh, hệ tiện ích tại Q’Terra được bố trí theo nhiều tầng trải nghiệm.

Sảnh đón khách Q’Terra sử dụng gam màu Terracotta ấm áp, tạo ấn tượng chào đón ngay từ điểm chạm đầu tiên (Ảnh phối cảnh: Phát Đạt).

Ngay từ sảnh đón khách, gam màu đất nung Terracotta tạo sự ấm áp, gần gũi như lời chào đặc biệt của vùng đất xứ Nẫu dành cho mỗi vị khách quý.

Tại tầng hai, phòng tập thể hình (Gym), khu vực yoga và pilates phục vụ nhu cầu vận động, duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe trong thời gian lưu trú. Thư viện và khu vui chơi trẻ em bổ sung lựa chọn cho các gia đình, giúp trải nghiệm không chỉ xoay quanh việc nghỉ ngơi mà còn có những hoạt động phù hợp với nhiều thành viên.

Hồ bơi vô cực tại Q’Terra với tầm nhìn khoáng đạt ra biển trời và núi Quy Nhơn (Ảnh phối cảnh: Phát Đạt).

Ở tầng 21, hồ bơi vô cực (Infinity Pool), khu tắm khoáng theo phong cách Nhật Bản (Onsen) và phòng xông hơi (Sauna) tạo nên không gian thư giãn với tầm nhìn hướng về cảnh quan phố biển. Trong khi đó, vườn trên cao (Sky Garden) ở tầng thượng mở ra góc nhìn rộng hơn về Quy Nhơn, nơi biển, quảng trường và nhịp sống đô thị cùng hiện diện trong tầm mắt.

Cách bố trí tiện ích theo chiều cao tạo nên những lớp trải nghiệm khác nhau trong cùng một điểm đến. Khách lưu trú có thể bắt đầu ngày mới bằng hoạt động vận động, dành thời gian thư giãn tại khu vực chăm sóc sức khỏe hoặc ngắm cảnh từ trên cao. Hệ tiện ích vì thế hướng đến việc mở rộng trải nghiệm nghỉ dưỡng, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú cơ bản.

Đan xen dấu ấn bản địa trong trải nghiệm cao cấp

“Wild Luxury” là sự kết hợp giữa tiện nghi cao cấp, kết nối với thiên nhiên và bản sắc riêng của điểm đến. Theo đó, giá trị của không gian nghỉ dưỡng không chỉ nằm ở sự sang trọng, mà còn ở cách kiến trúc và trải nghiệm phản ánh đặc trưng của vùng đất, đặc biệt thể hiện rõ nét trong thiết kế căn hộ.

Cụ thể, dòng căn hộ Studio được định hướng theo không gian mở, kết hợp ban công rộng và bồn tắm hài hòa với khu vực phòng ngủ, tạo chất phóng khoáng. Với căn hộ hai phòng ngủ Premium, tầm nhìn hướng biển, quảng trường và cảnh quan thành phố kết hợp cùng không gian riêng tư trong phòng ngủ chính, hướng đến trải nghiệm thư giãn như một “resort” thu nhỏ.

Căn hộ mẫu Q’Terra kết hợp nội thất cao cấp, sắc Terracotta và họa tiết H’Roi, thể hiện tinh thần Wild Luxury mang dấu ấn bản địa (Ảnh: Phát Đạt).

Sắc Terracotta kết hợp với một số họa tiết thổ cẩm H’Roi và nội thất cao cấp tạo nên không gian vừa sang trọng, vừa ấm áp, mang dấu ấn văn hóa địa phương. Qua đó, cảm hứng bản địa không chỉ dừng ở yếu tố trang trí mà còn trở thành một phần trong trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng.

Sắc Terracotta đặc trưng của xứ Nẫu được khéo léo đưa vào thiết kế căn hộ mẫu Q’Terra (Ảnh: Phát Đạt).

Bên cạnh thiết kế, Q’Terra định hướng quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế của CBRE, hướng đến sự nhất quán trong chất lượng phục vụ và trải nghiệm lưu trú. Đây cũng là yếu tố đáng cân nhắc với những chủ sở hữu có nhu cầu kết hợp nghỉ dưỡng cá nhân và khai thác cho thuê.

Q’Terra gây chú ý khi sánh đôi cùng tháp khách sạn quốc tế Courtyard by Marriott cùng tạo nên điểm nhấn kiến trúc bên biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn. Nếu Courtyard by Marriott kể câu chuyện về một thương hiệu khách sạn quốc tế, Q’Terra gợi nhắc những nét văn hóa lâu đời của vùng đất Quy Nhơn.

“Với Q’Terra, ‘Wild Luxury’ không chỉ là phong cách thiết kế mà còn là cách kết hợp tiện nghi hiện đại với bản sắc địa phương. Sự giao thoa này hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng nhưng vẫn mang nét riêng dành cho chủ nhân và khách lưu trú lựa chọn”, đại diện nhà phát triển dự án nhấn mạnh.