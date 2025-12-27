TPHCM thúc tiến độ Vành đai 3, Vinhomes Grand Park sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng

Hạ tầng chiến lược phía Đông chạy nước rút, bất động sản hưởng lợi

Thị trường bất động sản phía Đông TPHCM sôi động hơn trước loạt diễn biến mới của tuyến Vành đai 3. Dự án có tổng chiều dài 76,3km, tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng, đi qua TPHCM (bao gồm Bình Dương trước đây), Đồng Nai và Tây Ninh. Đoạn trên cao kết thúc tại nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành, nơi các nhịp cầu đã được kết nối liền mạch và đang tiếp tục hoàn thiện các nhánh dẫn vào cao tốc Bến Lức - Long Thành và cầu Nhơn Trạch.

Mới đây nhất, sau chuyến kiểm tra công trường dự án, lãnh đạo UBND TPHCM đã ra văn bản chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu huy động nguồn lực, điều chỉnh giải pháp thi công phù hợp, mục tiêu đưa dự án vào khai thác trước ngày 30/4/2026 - về đích sớm hơn dự kiến 2 tháng.

Hiện sản lượng thi công toàn Vành đai 3 đạt trên 68%. Riêng 14,7km cầu cạn trên cao qua TP Thủ Đức (cũ), trong đó có đoạn chạy xuyên tâm Vinhomes Grand Park dài hơn 3km, đã thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn xây dựng sang vận hành chính thức.

14,7km Vành đai 3 đoạn trên cao xuyên tâm Vinhomes Grand Park thông xe kỹ thuật ngày 19/12 (Ảnh: Như Ngọc).

Khi đi vào khai thác, tuyến cầu cạn xuyên tâm đại đô thị phía Đông giữ vai trò trục giao thông liên vùng then chốt, góp phần giảm áp lực cho Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian kết nối giữa TPHCM với Đồng Nai và Tây Ninh.

Trên phạm vi rộng hơn, Vành đai 3 cũng chuẩn bị thông xe kỹ thuật thêm một số đoạn với tổng chiều dài gần 30km trên địa bàn Đồng Nai và Tây Ninh. Toàn tuyến dự kiến khai thác đồng bộ vào giữa năm 2026, hình thành mạng lưới liên kết xuyên suốt vùng Đông Nam Bộ.

Trong cấu trúc giao thông vùng, Vành đai 3 đóng vai trò như trục xương sống thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa, lực lượng lao động, dân cư, dòng vốn và hình thành các cực phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ mới ở các khu vực ngoài trung tâm.

Vinhomes Grand Park hưởng lợi khi Vành đai 3 chạy xuyên tâm chuẩn bị về đích (Ảnh: Tâm Tú).

Lợi thế của Vinhomes Grand Park

Giữa hàng loạt dự án hưởng lợi từ Vành đai 3, Vinhomes Grand Park là đại đô thị duy nhất có tuyến giao thông huyết mạch chạy xuyên tâm. Đây là lợi thế độc tôn giúp đại đô thị kết nối trực tiếp và liền mạch với trung tâm TPHCM, sân bay quốc tế Long Thành và các cực tăng trưởng vệ tinh.

Dự án cách ga metro số 1 từ 10 phút di chuyển. Sân bay Long Thành đã đón những chuyến bay đầu tiên vào 19/12, chuẩn bị đi vào khai thác thương mại giai đoạn 1 từ giữa năm 2026, với công suất 25 triệu hành khách/năm.

Bộ 3 hạ tầng tỷ đô này khi bước vào giai đoạn vận hành thực tế không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn thúc đẩy dòng chảy thương mại, dịch vụ, gia tăng hiệu quả khai thác kinh doanh, cho thuê và tạo nền tảng cho giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững theo thời gian.

Trong bức tranh đó, Vinhomes Grand Park nổi bật nhất khi hội tụ các điều kiện mang tính quyết định với quy mô 271ha, hệ sinh thái tiện ích "all-in-one" (tất cả trong một) tiêu chuẩn quốc tế, cộng đồng cư dân hiện hữu hơn 70.000 người. Lợi thế hiếm có này giúp giá trị đại đô thị bước vào giai đoạn tăng trưởng kép bởi nhu cầu ở thực và dòng vốn đầu tư đều đang tăng tốc đổ về.

Vinhomes Grand Park mở ra một miền sống xanh rộng lớn hiếm có giữa lòng khu Đông TPHCM (Ảnh: CĐT).

Ở góc độ thị trường, một yếu tố quan trọng khác tạo lực đẩy cho bất động sản khu Đông là việc TPHCM đã thông qua bảng giá đất mới, áp dụng từ 1/1/2026 trên toàn địa bàn sau hợp nhất TPHCM - Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Bảng giá mới được xây dựng theo Luật Đất đai 2024, tiệm cận giá thị trường, trong đó có khu vực tăng gấp 8 lần so với bảng giá cũ. Điều này đồng nghĩa, các dự án triển khai trong tương lai sẽ phải chịu chi phí đất cao hơn, kéo theo mặt bằng giá bán mới đắt đỏ hơn.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng cạn kiệt, nguồn cung hạn chế, dòng tiền có xu hướng tìm đến những đại đô thị đã vận hành như Vinhomes Grand Park.

Vinhomes Grand Park thu hút nhà đầu tư (Ảnh: CĐT).

Nằm trên trục phát triển chiến lược phía Đông, đã hình thành cộng đồng cư dân quy mô lớn và đang chuẩn bị hoàn thiện những tòa tháp cuối cùng, Vinhomes Grand Park thuộc nhóm dự án được kỳ vọng sẽ sớm thiết lập mặt bằng giá mới. Thời điểm này là cơ hội để khách hàng và nhà đầu tư xuống tiền, hưởng lợi ích kép: giá tốt và biên độ tăng trưởng rộng.