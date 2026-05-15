TPHCM siết quản lý, giảm xung đột căn hộ cho thuê ngắn ngày

Trả lời về cơ chế quản lý loại hình căn hộ cho thuê ngắn ngày, Sở Xây dựng TPHCM cho biết từ tháng 4, UBND TPHCM đã ban hành quy định căn hộ trong nhà chung cư được khai thác phù hợp với loại hình căn hộ, công năng sử dụng và hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan này thừa nhận có tình trạng xung đột giữa cư dân và hoạt động cho thuê ngắn hạn, phát sinh tại một số dự án chung cư, trong đó có Hà Đô Centrosa, phường Hòa Hưng. Xung đột chủ yếu xuất phát từ việc khách thuê căn hộ sử dụng tiện ích chung quá tải, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành nhà chung cư. Bên cạnh đó là sự khác biệt về lợi ích giữa nhóm cư dân ở thực, không có hoạt động kinh doanh khai thác căn hộ, với các chủ căn hộ kinh doanh lưu trú.

Tuy nhiên, Quyết định 19/2026 của UBND TPHCM đã bổ sung cơ sở pháp lý rõ hơn để xử lý các tình huống phát sinh. Cụ thể, các vấn đề liên quan có thể được giải quyết thông qua nội quy nhà chung cư và hội nghị nhà chung cư nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể trong tòa nhà.

Đồng thời, vai trò của ban quản trị nhà chung cư và đơn vị quản lý vận hành cũng được tăng cường trong quá trình kiểm soát hoạt động lưu trú. Trường hợp phát sinh vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định liên quan đến cư trú, kinh doanh bất động sản, thuế, phòng cháy chữa cháy… nhằm đưa hoạt động này vào khuôn khổ quản lý cụ thể và giảm tranh chấp thực tế tại các dự án chung cư.

Về định hướng lâu dài, Sở Xây dựng cho biết đã tham mưu cho UBND TP ban hành quyết định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo định hướng là quản lý theo nguyên tắc “không cấm nhưng phải minh bạch và trong khuôn khổ quản lý”.

Một số giải pháp trọng tâm gồm phân loại rõ chung cư để ở và chung cư có chức năng hỗn hợp/lưu trú; Thực hiện nghiêm việc đăng ký lưu trú du lịch và kết nối dữ liệu cư trú - thuế - du lịch; Tăng tiêu chuẩn an ninh, PCCC, quản lý vận hành đối với căn hộ khai thác ngắn ngày; Phát huy vai trò hội nghị nhà chung cư trong việc thống nhất cơ chế quản lý phù hợp từng dự án...