TPHCM đấu giá 3 lô đất tại khu Chợ Lớn với giá khởi điểm 15-16 tỷ đồng

UBND TPHCM vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 khu đất tại phường Chợ Lớn (thuộc địa bàn quận 5 trước đây). Các khu đất này đều được đấu giá trong năm 2026.

Trong đó, khu đất tại số 726 Nguyễn Trãi có mức giá khởi điểm dự kiến cao nhất với gần 17 tỷ đồng. Mức này chưa bao gồm giá trị tài sản còn lại gắn liền với đất.

Khu đất 726 Nguyễn Trãi có diện tích 77m2, thuộc loại đất ở tại đô thị, có một phần đất dân cư hiện hữu cải tạo và một phần đất giao thông. Khu đất có công trình nhà ở 2 tầng, 2 lửng.

Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tại phường Chợ Lớn, TPHCM (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Khu đất tiếp theo nằm tại địa chỉ 15/7-15/9 đường Ngô Quyền, có giá khởi điểm dự kiến hơn 15 tỷ đồng, chưa bao gồm giá trị tài sản còn lại gắn liền với đất.

Khu nhà, đất này có diện tích 266m2, là đất ở tại đô thị. Tài sản gắn liền với đất là nhà ở cấp 2, cao 5 tầng, diện tích sàn xây dựng hơn 1.143m2.

Khu đất còn lại tại số 77 đường Nguyễn Thi có mức giá khởi điểm dự kiến hơn 15 tỷ đồng, chưa bao gồm giá trị tài sản còn lại gắn liền với đất. Khu nhà, đất số 77 Nguyễn Thi có diện tích hơn 131m2, trong đó có hơn 103m2 không phạm lộ giới và 28,5m2 phạm lộ giới. Đây là đất ở tại đô thị, đất dân cư hiện hữu; tài sản gắn liền với đất là nhà ở cấp 1, cao 4 tầng.

Theo các phương án được phê duyệt, giá khởi điểm chính thức của các khu đất sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác định, thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định trước khi tổ chức đấu giá.

UBND TPHCM giao các cơ quan liên quan rà soát, xử lý tài sản gắn liền với đất, bảo đảm đủ điều kiện trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM có trách nhiệm phối hợp thực hiện các thủ tục đấu giá theo phương án được phê duyệt.