TPHCM có thêm 6 dự án nhà ở được bán cho người nước ngoài

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản công bố danh mục 6 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Theo danh mục đính kèm, quy mô lớn nhất là dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Một Thế Giới (The One World) do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TPHCM làm chủ đầu tư, tọa lạc tại phường Thuận Giao, với diện tích khu đất hơn 49ha.

Hai dự án khu nhà ở tại phường Bình Trưng Đông (nay là phường Bình Trưng) cũng nằm trong danh sách. Cụ thể, dự án do Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới làm chủ đầu tư có diện tích gần 5,8ha; dự án còn lại do Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh nhà Đoàn Nguyên triển khai với diện tích hơn 6ha.

TPHCM có thêm 6 dự án bán cho người nước ngoài (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tại khu vực quận 6 (nay là phường Bình Tây), dự án khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Minh Anh làm chủ đầu tư, nằm tại địa chỉ 765 và 751/8 Hồng Bàng, có quy mô hơn 5.657m2.

Một dự án đáng chú ý khác là khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng tại số 301 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8 (nay là phường Phú Định), do Công ty Cổ phần DHA-D One phát triển, với diện tích hơn 8.000m2.

Ngoài ra, dự án khu căn hộ Phú Đông Skyone do Công ty TNHH Đầu tư Phú Đông 5 làm chủ đầu tư, tọa lạc trên đường DT-743A, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, có diện tích hơn 5.300m2 cũng được đưa vào danh mục.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng có trách nhiệm công khai chi tiết thông tin các dự án theo quy định nhằm đảm bảo minh bạch.

Theo quy định, đối với một tòa nhà chung cư, kể cả nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của tòa nhà đó.

Trường hợp tòa nhà chung cư có nhiều đơn nguyên hoặc nhiều khối nhà cùng chung khối đế thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của mỗi đơn nguyên, mỗi khối nhà.

Khi muốn sở hữu nhà ở, cá nhân và tổ chức nước ngoài phải cung cấp được các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.