TPHCM chuyển thêm 64 khu đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại

HĐND TPHCM vừa thông qua danh mục 64 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm nhận đất nông nghiệp làm nhà ở thương mại (đợt 3) theo Nghị quyết số 171 của Quốc hội.

Tổng cộng 64 khu đất có diện tích hơn 2,7 triệu m2, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là hơn 1 triệu m2.

TPHCM thông qua danh sách 64 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Theo danh sách ban đầu, UBND TPHCM đề nghị xem xét 76 khu đất. Với 12 khu đất còn lại chưa đáp ứng tiêu chí, điều kiện cần rà soát lại, UBND TPHCM cần chỉ đạo xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung đảm bảo quy định pháp luật. Trường hợp đảm bảo việc bổ sung đầy đủ pháp lý theo quy định, UBND TPHCM báo cáo cụ thể từng dự án, lập danh mục và trình lại HĐND thành phố.

Trong danh sách 64 khu đất đủ điều kiện, khu vực TPHCM trước sắp xếp được thông qua 57 trường hợp, thuộc các địa bàn như Phước Long, Bình Trưng, Long Trường, Thủ Đức, Hiệp Bình, Linh Xuân, xã Hóc Môn, Tân Tạo, xã Đông Thạnh, xã Bà Điểm. Các khu đất sau khi áp dụng thí điểm phần lớn được phát triển thành dự án nhà ở, chung cư cao tầng...

Một số dự án có tổng mức đầu tư lớn, như Khu nhà ở Công ty Khang Phúc của Công ty TNHH MTV Đầu tư KDN Khang Phúc (12.841 tỷ đồng), Khu dân cư Hạnh Phúc của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (11.534 tỷ đồng), Khu nhà ở tại phường Bình Trưng của Công ty cổ phần Quản lý Đầu tư Phúc Thịnh (11.063 tỷ đồng), Khu dân cư Phú Hữu của Công ty cổ phần Địa ốc Kim Cương Việt Nam (6.500 tỷ đồng), Khu nhà ở cao tầng Gem Premium của Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside (6.500 tỷ đồng), Khu nhà ở xã Tân Xuân của Công ty TNHH Phát triển Đô thị Kingdom 101 (6.000 tỷ đồng)...

Danh sách còn có 4 khu đất có nguồn gốc từ các doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, nhận chuyển nhượng tài sản từ các doanh nghiệp cổ phần hóa. Trong đó, dự án Khu phức hợp căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ, văn phòng tại phường Linh Xuân của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ An Khang Land có vốn đầu tư lớn nhất, gần 8.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 72 tháng.

Còn lại, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước sắp xếp có 2 khu đất đủ điều kiện, tại phường Vũng Tàu và phường Phú Mỹ. Trong đó, khu chung cư cao tầng PYNT Home của Công ty cổ phần PYNT có vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, thực hiện trong 5 năm. Còn Khu biệt thự Hoàn Cầu của Công ty TNHH Hoàn Cầu có vốn đầu tư 637 tỷ đồng, thực hiện trong 2 năm.