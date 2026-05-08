TP Đồng Nai cho thuê 10 khu đất ngắn hạn, giá từ 93 triệu đồng/năm

Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đồng Nai vừa công khai thông tin cho thuê đất ngắn hạn đối với 10 khu đất do đơn vị này quản lý. Các khu đất nằm ở nhiều địa bàn khác nhau, như phường Biên Hòa, phường Tam Phước, phường Trấn Biên. Thời gian cho thuê trong 5 năm.

Diện tích cho thuê lớn nhất thuộc về thửa đất số 159, tờ bản đồ địa chính số 30, phường Biên Hòa. Diện tích nhỏ nhất chỉ 38,5m2 thuộc thửa đất số 08, tờ bản đồ số 43, phường Trấn Biên.

Giá thuê theo năm nhỏ nhất là 93 triệu đồng, đối với thửa đất số 05 tờ bản đồ số 35, phường Trấn Biên, bao gồm diện tích 253,8m2, giá thuê 366.250 đồng/m2/năm. Giá thuê theo năm cao nhất là 4,8 tỷ đồng với thửa đất số 159, tờ bản đồ số 30, phường Biên Hòa.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê đất ngắn hạn nộp một bộ hồ sơ, trong đó có nêu phương án khai thác, sử dụng đất và đầu tư xây dựng công trình; đề xuất đơn giá thuê đất phải lớn hơn hoặc bằng giá khởi điểm được phê duyệt.

Ngoài ra, người thuê có văn bản cam kết không xây dựng các công trình kiên cố và tự nguyện tháo dỡ công trình khi được thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất về việc chấm dứt hợp đồng, không được bồi thường về đất, tài sản và chi phí đầu tư vào đất; cam kết nộp khoản tiền đặt cọc đối với việc tháo dỡ công trình.

Dự án ven sông Đồng Nai (Ảnh: Phước Tuần).

Đồng Nai vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4. Thị trường bất động sản khu vực này cũng ghi nhận nhiều chuyển biến khi có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn như Novaland, Nam Long, Dona Coop, Kim Oanh...

Theo ghi nhận, hạ tầng của Đồng Nai kết nối với TPHCM và khu vực lân cận ngày càng được hoàn thiện. Đáng kể trong đó là các dự án cầu Cát Lái, Phú Mỹ 2, Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), cùng với các công trình giao thông trọng điểm như Vành đai 3 TPHCM, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đặc biệt, sân bay quốc tế Long Thành - dự án hạ tầng quy mô lớn đang được xây dựng - được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động lan tỏa đối với kinh tế và thị trường bất động sản khu vực.