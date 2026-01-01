Tọa đàm “Giải mã sức bật khu Tây TPHCM”: LA Home khai mở tọa độ đầu tư mới

Hạ tầng vành đai mở đường cho chu kỳ tăng trưởng mới

Thông qua sự kiện, các dữ liệu thị trường, bài học chu kỳ và bức tranh hạ tầng được đặt trong mối tương quan trực diện, giúp các sàn phân phối dự án bất động sản miền Bắc dễ dàng tiếp cận, nắm bắt vùng tăng trưởng tiếp theo của khu vực phía Nam.

Trọng tâm của chương trình nằm ở phần phân tích của ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Khu vực Miền Nam Batdongsan.com.vn - dựa trên nền tảng dữ liệu dài hạn. Từ thực tiễn tăng trưởng bất động sản tại Hà Nội, ông Tuấn cho rằng các tuyến vành đai đóng vai trò “xương sống” trong việc mở rộng không gian đô thị, giảm áp lực cho khu vực lõi và dẫn dắt dòng vốn dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh.

Nhiều lãnh đạo sàn giao dịch miền Bắc tham dự Tọa đàm “Giải mã sức bật khu Tây TPHCM” (Ảnh: LA Home).

Thực tế cho thấy, chiến lược phát triển hạ tầng kết nối các khu vực như Sóc Sơn, Hòa Lạc, Xuân Mai hay chuỗi cầu vượt sông đã tạo dư địa cho Hà Nội mở rộng theo hướng đa cực.

Trong giai đoạn 2021-2025, các dự án nằm dọc các trục vành đai của Thủ đô ghi nhận mức tăng giá từ 2,3 đến hơn 3 lần, phản ánh quy luật hạ tầng đi trước mở đường cho bất động sản tăng trưởng.

Bài học này cũng từng lặp lại tại Bình Dương. Việc hình thành trục xương sống Mỹ Phước - Tân Vạn, kết nối trực tiếp với hệ thống vành đai, đã trở thành chất xúc tác cho sự bứt phá của thủ phủ công nghiệp.

Ông Đinh Minh Tuấn phân tích tiềm năng tăng trưởng bất động sản khu Tây TPHCM (Ảnh: LA Home).

Từ những tiền lệ đó, bức tranh thị trường phía Nam được đặt trong thế đối chiếu trực diện. Nếu các tuyến vành đai từng là động lực mở rộng đô thị và tái định vị giá trị bất động sản tại Hà Nội và Bình Dương, thì một chu kỳ tương tự đang lặp lại tại TPHCM, đặc biệt ở khu Tây - nơi các trục kết nối chiến lược đang bước vào giai đoạn tăng tốc mang tính quyết định.

“Điểm rơi” hạ tầng 2026 và vai trò của trục Lương Hòa - Bình Chánh

Bức tranh khu Tây TPHCM đang dần được định hình khi các dự án giao thông trọng điểm đồng loạt tăng tốc. Vành đai 3 đoạn qua Long An dự kiến thông xe kỹ thuật trong đầu năm 2026. Cao tốc Bến Lức - Long Thành hoàn thiện trong năm 2026, tạo trục kết nối xuyên suốt từ miền Tây đến Đông Nam Bộ.

Song song đó, dự án Vành đai 4 - tuyến đường dài 207 km với tổng vốn đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh thủ tục để khởi công vào năm 2026, hình thành mạng lưới giao thông liên vùng đa lớp.

Trong tổng thể đó, đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh (lộ giới 60 m) được xem là một trong những trục kết nối huyết mạch của khu Tây. Khi tuyến đường này hoàn thiện và thông xe toàn tuyến, thời gian di chuyển từ Bến Lức về trung tâm TPHCM được rút ngắn đáng kể, đồng thời mở ra khả năng kết nối nhanh với Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Là một trong những dự án hưởng lợi trực tiếp từ tốc độ phát triển hạ tầng khu Tây, LA Home - khu đô thị sinh thái quy mô 100ha tọa lạc trên trục Lương Hòa - Bình Chánh có lợi thế nhờ vị trí kết nối chiến lược từ cửa ngõ phía Tây về TPHCM và các cực kinh tế trọng điểm.

Khi các tuyến giao thông liên vùng vận hành đồng bộ, LA Home không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao mà còn mở ra cơ hội tích lũy tài sản.

Tại sự kiện, chủ đầu tư đã trình chiếu clip bộ sưu tập các căn nhà mẫu LA Home nhằm phác họa chân thực tổ ấm tương lai của hàng nghìn cư dân trong khu đô thị sinh thái đáng sống.

Khu nhà mẫu tại dự án được đầu tư bài bản với thiết kế tối ưu, công năng linh hoạt và cảm hứng kiến trúc hiện đại, giúp khách hàng cảm nhận trọn vẹn giá trị sống mà LA Home hướng tới: một không gian sống vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thực tế, vừa phù hợp với xu hướng sống xanh, tiện nghi và bền vững.

Căn nhà mẫu biệt thự ven kênh - một trong số căn mẫu của dự án LA Home (Ảnh: LA Home).

Khép lại tọa đàm, bức tranh thị trường 2025-2026 đã được định hình rõ nét hơn với sự dịch chuyển tất yếu của dòng tiền về các thị trường vệ tinh. LA Home được giới chuyên môn nhận định là điểm đến phù hợp nhờ hội tụ các yếu tố cốt lõi: lợi thế pháp lý, hạ tầng kết nối đồng bộ và động lực tăng trưởng từ khu công nghiệp sinh thái Prodezi quy mô 400ha liền kề và các khu công nghiệp lớn xung quanh dự án.

Sự kiện đã nhận được sự quan tâm tích cực từ các lãnh đạo sàn và đối tác chiến lược (Ảnh: LA Home).

Tại sự kiện này, lãnh đạo các sàn giao dịch và đối tác chiến lược đã dành sự đánh giá tích cực đối với tính minh bạch và quy hoạch bài bản của dự án. Sự đồng thuận hợp tác chiến lược giữa hệ thống phân phối và chủ đầu tư Prodezi Long An hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm đầu tư giá trị thực, đáp ứng đúng “khẩu vị” an toàn và bền vững của nhà đầu tư phía Bắc trong chu kỳ mới 2026-2030.