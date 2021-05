Tổ hợp đô thị thông minh tại Khu Công nghiệp Yên Phong, điểm sáng thu hút giới đầu tư sau Covid 19

Dân trí Vị trí đắc địa cùng tiện ích đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, nhà ở, mua sắm, Cát Tường Smart City đang trở thành điểm hút đầu tư mới tại Yên Phong, Bắc Ninh.

Với chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua huyện Yên Phong đã lột xác từ Huyện thuần nông trở thành Thủ phủ công nghiệp hàng đầu tại địa phương. Đặc biệt phải kể đến nhà máy sản xuất linh kiện điện thoại lớn nhất toàn cầu của Samsung, mức vốn đầu tư lên đến 6.5 tỷ USD. Việc quy hoạch và vận hành hiệu quả các khu công nghiệp đã thúc đẩy nhanh qúa trình đô thị hóa tại Yên Phong. Các tuyến giao thông liên vùng, xuyên vùng ngày càng được đầu tư hoàn thiện, các khu công nghiệp đang cấp tập được mở rộng để thu hút dòng vốn FDI lớn đổ về.

Kéo theo đó, Yên Phong cũng đón lực lượng khổng lồ lao động trong nước và ngoài nước đến an cư, lập nghiệp; kéo theo việc hình thành một thị trường bất động sản về nhà ở và đầu tư sôi động do nhu cầu tăng ngày càng mạnh. Hàng loạt dự án bất động sản được quy hoạch và kiến tạo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển tại Yên Phong như: Viglacera Yên Phong doTổng công ty Viglacera đầu tư trên diện tích 51ha, dự án khu đô thị Susan Yên Phong cung cấp ra thị trường 156 lô nhà phố thương mại, khu đô thị Tam Đa New Center với 298 lô liền kề...

Tổ hợp Cát Tường Smart City là một trong số các dự án nổi bật được chú trọng gấp rút triển khai xây dựng tại Yên Phong. Đại diện chủ đầu tư cho biết, khu đô thị phù hợp với nhiều mức chi phí đầu tư khác nhau, trong đó đặc biệt hơn cả là dự án sở hữu khu dịch vụ, trung tâm thương mại đủ tiêu chuẩn phục vụ cho đối tượng cán bộ quản lý và chuyên gia nước ngoài.

Tổ hợp đô thị gồm 2 dự án thành phần là Cát Tường Smart City và Thống Nhất Smart City, triển khai trên quỹ đất 18,3 ha.

Cát Tường Smart City là tổ hợp dự án được quy hoạch theo mô hình khu đô thị thông minh đầu tiên tại Yên Phong

Dự án sở hữu vị trí đắc địa, là điểm giao của nhiều trục giao thông lớn, phía tây giáp mặt đường 42m nối với Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, phía đông là măt đường quy hoạch và khu dân cư Lạc Nhuế, phía bắc là hệ thống đường giao thông 80m kết nối với trung tâm thành phố Bắc Ninh.

Cát Tường Smart City có 10 tòa chung cư và 119 lô shophouse, nhà liền kề thương mại. Thống Nhất Smart City cũng gồm 10 tòa chung cư và 107 lô shophouse.

Đặc biệt, tổ hợp dự án được quy hoạch theo hướng đô thị thông minh 4.0 với hệ thống tiện ích, dịch vụ đầy đủ, hiện đại khép kín. Các hạng mục như công viên cây xanh, hồ điều hòa, trung tâm gym - yoga, trung tâm thương mại, bệnh viện đa khoa, trường học liên cấp, hệ thống nhà hàng, khách sạn, bãi đỗ xe thông minh... phân bố rộng khắp trong khuôn viên khu đô thị.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, Cát Tường Smart City hướng tới đáp ứng nhu cầu an cư và nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân, đồng thời mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội nắm bắt tiềm năng phát triển tại thị trường bất động sản Bắc Ninh. Hiện nay, Một số dãy Shophouse nhà phố thương mại của Dự án đã được khách thuê nước ngoài đăng ký thuê lại để khai thác và sẽ trả ngay tiền thuê 5 năm cho khách mua.

Với sự xuất hiện của các tuyến giao thông liên vùng, các khu công nghiệp FDI, quá trình đô thị hóa tại Yên Phong, Bắc Ninh đang diễn ra nhanh chóng chóng. Theo chủ đầu tư, làn sóng thuê hoặc mua nhà để an cư của người lao động cũng như các chuyên gia nước ngoài tăng mạnh thời gian qua chính là tiền đề thuận lợi để phát triển thị trường bất động sản tại Yên Phong.

