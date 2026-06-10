Times Place - không gian sống đa trải nghiệm trong đại đô thị Capital Square

Capital Square - bất động sản đa giá trị

Tọa lạc tại vị trí trung tâm giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn, Capital Square sở hữu lợi thế chiến lược về kết nối giao thông, thương mại và du lịch. Dự án nằm trên quỹ đất ven sông có giá trị bậc nhất Đà Nẵng, đồng thời hưởng lợi từ tốc độ phát triển của thành phố trong vai trò trung tâm kinh tế - du lịch của miền Trung.

Capital Square sở hữu 4 mặt tiền giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn (Ảnh: CĐT).

Điểm nổi bật của Capital Square nằm ở mô hình phát triển quy hoạch đồng bộ với hệ tiện ích đa tầng, nơi cư dân có thể tận hưởng đầy đủ nhu cầu sống, mua sắm, giải trí, làm việc và nghỉ dưỡng trong cùng một không gian - theo hướng đô thị tích hợp hiện đại.

Các tuyến phố thương mại, trung tâm mua sắm, quảng trường, không gian cảnh quan đến hệ dịch vụ giải trí - ẩm thực - lưu trú cao cấp, mọi trải nghiệm sống đều được kết nối trong cùng một hệ sinh thái. Sự hiện diện của cộng đồng cư dân, khách du lịch và dòng khách thương mại tạo nhịp sống sôi động xuyên suốt, là nền tảng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh dịch vụ, khai thác cho thuê và gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên những dự án sở hữu quy hoạch bài bản, vị trí trung tâm và hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh, các sản phẩm thuộc mô hình tích hợp như Capital Square thường có dư địa tăng giá và khả năng khai thác thương mại vượt trội so với mặt bằng chung.

Times Place - nơi hội tụ các giá trị của Capital Square

Nếu Capital Square là hệ sinh thái sống - kinh doanh - giải trí năng động bên sông Hàn, thì Times Place sẽ là nơi cư dân có thể chạm tới trọn vẹn những tiện ích đẳng cấp và giá trị độc bản ngay trước thềm nhà.

Times Place sở hữu vị trí đắt giá tiếp giáp trục đường lớn, bảo đảm khả năng kết nối nhanh chóng tới trung tâm hành chính, tài chính và các điểm đến du lịch nổi bật của thành phố. Đồng thời, với tầm nhìn khoáng đạt hướng ra sông Hàn và cảnh quan đô thị trung tâm - yếu tố tạo nên giá trị gia tăng bền vững cho bất động sản cao cấp và cũng là điểm cộng lớn với khách thuê lưu trú dài hạn.

Các căn hộ có tầm nhìn đẹp được khách thuê lưu trú yêu thích (Ảnh: CĐT).

Ngay cạnh Times Place là tuyến phố thương mại nội khu sôi động cùng trung tâm thương mại Grand Central Mall - nơi hội tụ hệ tiện ích mua sắm, ẩm thực, giải trí và dịch vụ đa dạng. Với vài phút di chuyển, cư dân đã có thể hòa mình vào nhịp sống năng động của thành phố, nơi mọi nhu cầu của cộng đồng tinh hoa và khách lưu trú cao cấp đều được đáp ứng trọn vẹn.

Giữa nhịp sống đô thị sầm uất, Times Place vẫn duy trì được sự riêng tư và cân bằng nhờ được bao quanh bởi hệ cảnh quan xanh và không gian công cộng quy mô lớn. Điểm nhấn nổi bật là quảng trường trung tâm rộng hơn 2.000m² nằm liền kề dự án - không gian cộng đồng được quy hoạch đồng bộ với vườn cảnh quan, sân thể thao đa năng và các khu vực tổ chức hoạt động văn hóa - giải trí ngoài trời.

Quảng trường trung tâm mang đến không gian cộng đồng rộng lớn (Ảnh: CĐT).

Trong bức tranh tổng thể của Capital Square, Times Place là lựa chọn cho những cư dân tìm kiếm giá trị sống toàn diện: vừa tận hưởng sự nhộn nhịp sầm uất, vừa sở hữu không gian thư thái theo chuẩn nghỉ dưỡng. Sự cân bằng giữa tính kết nối, tiện ích hiện đại và cảnh quan là điểm khác biệt giúp Times Place trở thành tâm điểm đáng sống và đáng đầu tư tại đại đô thị bên bờ sông Hàn.

Hiện tại, người mua căn hộ tòa Times Place được tặng 1 năm phí dịch vụ quản lý; chiết khấu 1% giá bán căn hộ cho khách hàng có quê quán hoặc địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng - Quảng Nam; chiết khấu lên tới 12% khi thanh toán sớm; hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ cùng lãi suất 0% trong 18 tháng.

Với lợi thế vị trí trung tâm, hệ tiện ích đồng bộ và tiềm năng khai thác đa giá trị, Times Place hứa hẹn trở thành lựa chọn cho những khách hàng tìm kiếm chuẩn sống hiện đại bên sông Hàn cũng như cơ hội đầu tư bền vững tại thị trường Đà Nẵng.