Tìm nhà đầu tư cho khu "đất vàng" gần 11.000m2 đối diện biển Quy Nhơn

Ngày 9/6, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết UBND tỉnh đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại - dịch vụ tại khu đất K200.

Khu đất K200 nằm trên trục đường An Dương Vương, thuộc phường Quy Nhơn Nam, có 2 mặt tiền giáp đường An Dương Vương (hướng biển) và Nguyễn Trung Tín.

Khu đất K200 là một trong những khu đất có vị trí đắc địa ở Quy Nhơn, nhiều năm chưa tìm được nhà đầu tư (Ảnh: Doãn Công).

Với diện tích gần 11.000m2, trong đó đất xây dựng công trình gần 5.900m2 và đất cây xanh hơn 4.900m2, đây được xem là một trong những khu đất thương mại - dịch vụ có giá trị cao tại khu vực ven biển Quy Nhơn.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án sẽ gồm khối đế và tháp cao 40-45 tầng nổi cùng tối đa 3 tầng hầm phục vụ đỗ xe và các hoạt động thương mại, dịch vụ. Tổng chi phí thực hiện dự án dự kiến gần 3.200 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất theo kết quả đấu giá.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, thời gian thực hiện 48 tháng kể từ ngày được giao đất, trong đó thời gian thi công xây dựng không quá 36 tháng.

Khu đất K200 trước đây thuộc quỹ đất quốc phòng do Quân khu 5 quản lý. Sau khi được đưa vào quy hoạch phát triển dịch vụ - du lịch, địa phương từng chấp thuận chủ trương đầu tư một dự án khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp tại đây. Năm 2018, dự án bị thu hồi chủ trương đầu tư do chậm triển khai theo cam kết.

Từ năm 2020, tỉnh ban hành tiêu chí đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư mới cho khu đất, song đến nay vẫn chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp.

Việc tiếp tục đưa khu đất K200 ra đấu giá được kỳ vọng sẽ thu hút nhà đầu tư có năng lực, sớm khai thác hiệu quả quỹ đất ven biển có vị trí đắc địa bậc nhất Quy Nhơn, tạo thêm động lực phát triển dịch vụ, du lịch và thương mại cho địa phương.