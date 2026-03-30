Tiến độ của tuyến đường 10 làn xe kết hợp tàu LRT tại Phú Quốc do Sun Group xây dựng

Trong khi đó, định hướng phát triển tàu điện đô thị (LRT) cũng đang dần được hình thành, hứa hẹn hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện đại, kết nối sân bay, trung tâm hội nghị và các khu đô thị, du lịch trên toàn đảo trước APEC 2027.

Toàn cảnh công trường thi công trục đại lộ ĐT.975 mở rộng (Ảnh: Sun Group).

Trong bức tranh hạ tầng tổng thể phục vụ APEC 2027, các tuyến giao thông kết nối đang được đẩy nhanh tiến độ, với đường ĐT.975 đóng vai trò là trục xương sống quan trọng tại Phú Quốc. Tuyến đường tỉnh ĐT.975 kết nối từ Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, có chiều dài 19,6km, lộ giới rộng 62m, đưa Phú Quốc trở thành hòn đảo đầu tiên tại Việt Nam có đại lộ 10 làn xe.

Sau hơn 3 tháng thi công, dự án ĐT.975 đã đạt khoảng 15% sản lượng, bám sát kế hoạch đề ra. Trong giai đoạn cao điểm của mùa khô sắp tới (tháng 4-5), các nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công nền đường và các công trình phụ trợ.

Công trường ĐT.975 "chạy nước rút" thi công nền đường trong cao điểm mùa khô (Ảnh: Sun Group).

Việc “chạy nước rút” nền đường trong mùa khô được xem là bước then chốt, tạo điều kiện để khi bước vào mùa mưa, dự án có thể chuyển sang triển khai các hạng mục móng đường và bê tông nhựa, qua đó đảm bảo mục tiêu hoàn thành toàn tuyến trước ngày 30/4/2027.

Song song với tuyến đường DT975, dự án tàu điện đô thị (LRT) Phú Quốc cũng được triển khai các bước chuẩn bị thi công. Hiện tại, hạng mục hầm sân bay đang thi công đường công vụ, trong khi hầm khu vực APEC đã bước vào khoan cọc nhồi.

Khoan cọc nhồi thi công các vị trí hầm và cầu vượt thuộc dự án LRT (Ảnh: Sun Group).

Trước đó, tuyến LRT dài gần 18km, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng, đã được khởi công cuối năm 2025, kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm hội nghị APEC, với thời gian di chuyển dự kiến chỉ khoảng 18-20 phút. Tuyến gồm cả đoạn trên cao, mặt đất và đi ngầm, với 6 nhà ga, được thiết kế để vận hành với tốc độ 70-100 km/h và công suất khoảng 4.500 khách/giờ.

Khi hoàn thành, LRT không chỉ đóng vai trò trục vận chuyển xương sống song hành cùng ĐT.975, mà còn góp phần định hình mô hình giao thông công cộng hiện đại, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và nâng tầm trải nghiệm di chuyển cho du khách ngay từ khi đặt chân tới Phú Quốc.

Phối cảnh tuyến tàu điện LRT trên cao đi qua nút giao vòng xuyến (Ảnh: Sun Group).

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án cũng đang đối mặt với một số vướng mắc gây ảnh hưởng tới tiến độ tổng thể. Công tác giải phóng mặt bằng hiện vẫn còn khoảng 4km/19km chưa hoàn tất.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu như đường ống cấp nước, cáp điện ngầm, cáp viễn thông và đường điện trung thế chạy dọc theo tuyến đang ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thi công. Điều này đặt ra yêu cầu cần tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật để sớm tháo gỡ, tạo điều kiện cho dự án triển khai liên tục trong giai đoạn mùa khô thuận lợi.