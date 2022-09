Tiềm năng sinh lời lớn, nhà đầu tư quan tâm bất động sản TP Thủ Đức

Tiềm năng sinh lời lớn

Ông Đặng Văn Cơ (quận Tân Bình) mua căn hộ để đầu tư tại dự án The Beverly (Vinhomes Grand Park) ở TP Thủ Đức cuối năm 2021, với giá 2,8 tỷ đồng. Đến giữa năm nay, ông quyết định bán với giá 3,2 tỷ đồng, lãi 400 triệu đồng. Với số lãi này, chỉ trong nửa năm, dòng tiền đầu tư đã sinh lời cho ông Cơ hơn 14%.

Ông Cơ chia sẻ trước khi đầu tư, ông đang gửi ngân hàng với lãi suất 5% kỳ hạn dài, coi như chỉ bù được trượt giá. "Trong khi mua căn hộ ở ngay khu vực được đầu tư mạnh về hạ tầng, pháp lý hoàn chỉnh, chủ đầu tư uy tín, mua bán dễ dàng, tôi tin chắc sẽ có lời trong tương lai nên không do dự", ông Cơ phân tích.

Phối cảnh dự án The Beverly (Vinhomes Grand Park) ở TP Thủ Đức.

Trong khi đó, bà Mai Anh - nhà đầu tư hơn 10 năm kinh nghiệm tại quận 1 (TPHCM) - cho biết, khoảng 1 tháng nay liên tục có người hỏi mua căn hộ The Beverly Solari (cũng thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park). "Căn hộ tôi mua hồi tháng 3/2022 giờ đã tăng hơn 15% mà không còn hàng, nếu tôi gửi tiết kiệm sẽ không thể sinh lời được cỡ đó", bà Mai Anh nói.

Ông Tuấn Chinh, Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản tại TP Thủ Đức cho hay, dù lãi suất ngân hàng gần đây có tăng nhưng kênh đầu tư căn hộ vẫn được nhà đầu tư ưa chuộng vì biên độ lợi nhuận tốt hơn.

Theo tính toán của chuyên gia Dragon Capital, xét trong 5 năm gần đây, so sánh hiệu suất sinh lời từ các kênh đầu tư, bất động sản đạt lợi nhuận cao.

Các dự án đón "sóng" hạ tầng vẫn thanh khoản tốt (Ảnh: Vinhomes).

Tuy nhiên, không phải dự án bất động sản nào cũng mang lại hiệu suất sinh lời như kỳ vọng mà chỉ nằm ở số ít các dự án pháp lý rõ ràng, tiến độ đảm bảo. "Các sản phẩm của Vinhomes như The Origami, hay The Beverly, The Beverly Solari… vẫn thanh khoản tốt nhờ sự hạ tầng tại khu vực này liên tục được đầu tư lớn", ông Chinh đánh giá.

Tìm sản phẩm có đà tăng giá tương lai

Khi "khẩu vị" đầu tư dần thay đổi, dòng tiền dần dịch chuyển theo xu hướng chắc chắn, an toàn. Nhà đầu tư vì thế cũng tìm đến các sản phẩm có vị trí tốt, hạ tầng phát triển bền vững, tiện ích đầy đủ và đồng bộ đã đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy đà tăng giá trong tương lai.

Vinhomes Grand Park sở hữu vị trí đắc địa (Ảnh: Vinhomes).

Đơn cử như Vinhomes Grand Park, giới đầu tư cho rằng đại đô thị này sở hữu "vị trí vàng" ngay lõi của đô thị sáng tạo TP Thủ Đức, xung quanh có tuyến Metro số 1, đặc biệt đường Vành đai 3 chạy xuyên tâm đại đô thị, kết nối lên cao tốc Long Thành - Dầu Giây đi vào trung tâm TPHCM và các tỉnh miền Đông - Tây Nam Bộ dễ dàng. Đại đô thị còn nằm ngay Khu công nghệ cao 2, gần Làng đại học quốc gia TPHCM, Đại học Fulbright Việt Nam,…

Toàn cảnh đại đô thị Vinhomes Grand Park với các tiện ích đã và đi vào hoàn thiện (Ảnh: Vinhomes).

Vinhomes Grand Park còn mang đến mô hình đại đô thị nghỉ dưỡng hiếm có tại TP Thủ Đức với lợi thế nằm kề sông Đồng Nai, rạch Bà Dì bao quanh cùng hệ cảnh quan cây xanh dày đặc, mang đến không gian sống thiên nhiên trong lành, xanh tươi.

Trong đó, nổi bật là đại công viên 36 ha với công viên Ánh sáng đa sắc màu và 15 công viên chủ đề đi kèm chuỗi đa tiện ích là công viên gym hơn 800 máy tập ngoài trời, công viên BBQ, 150 sân thể thao, 11 hồ bơi ngoài trời, hơn 60 sân chơi trẻ em…

Mô hình "all in one" còn tạo cho Vinhomes Grand Park một kết cấu hài hòa, cung cấp đầy đủ tiện nghi cho cuộc sống đô thị đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu cầu từ vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, mua sắm, chăm sóc sức khỏe.

Quảng trường Golden Eagle dự kiến hoàn thành sẽ là một trong những tiện ích thu hút cư dân Vinhomes Grand Park (Ảnh: Vinhomes).

Hướng tới trở thành đô thị mang tính biểu tượng, Vinhomes Grand Park còn kiến tạo những công trình mang tính dấu ấn, là điểm thăm quan độc đáo với người dân TPHCM tương lai như bến du thuyền Manhattan Glory, đại lộ Ánh sáng, quảng trường Golden Eagle, đại lộ mua sắm Rodeo...

Khi tất cả các dự án tại Vinhomes Grand Park thành hình, các công trình tiện ích hoàn thiện và được đưa vào sử dụng đồng bộ, nơi đây không chỉ mang đến chất lượng sống tốt hơn cho cư dân mà còn góp phần gia tăng thêm giá trị bất động sản cho đại đô thị trong tương lai.