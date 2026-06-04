Tiềm năng của nhà phố thương mại trong đô thị khép kín tại trung tâm mới Hải Phòng

Toạ độ tăng trưởng mới và đặc quyền kinh doanh từ tệp khách hàng định danh

Sol Garden tọa lạc tại trung tâm hành chính - chính trị mới mới của Hải Phòng và sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất khu công nghiệp VSIP thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, khu vực thu hút dòng vốn FDI lớn, hình thành cộng đồng chuyên gia, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao.

Phố thương mại với 2 mặt tiền hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm mua sắm, vui chơi thú vị cho cư dân Sol Garden (Ảnh: CĐT).

Khi các cơ quan hành chính, hệ thống giao thông và tiện ích đô thị đồng loạt được đầu tư, khu vực này không chỉ gia tăng giá trị bất động sản mà còn hình thành một hệ sinh thái tiêu dùng mới. Sự hội tụ của các yếu tố này hứa hẹn tạo nên “điểm rơi tăng trưởng” - nơi các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển nhờ mật độ dân cư tăng nhanh, thu nhập ổn định, nhu cầu tiêu dùng đa dạng và khả năng chi trả cao.

Về vị trí giao thương, mặt trước dự án tọa lạc trên trục đường Bắc Nam có lộ giới rộng tới 60m, trải dài hơn 1km. Đây là tuyến đường huyết mạch đón lưu lượng giao thông trục dọc và kết nối với trung tâm Hải Phòng qua cầu Nguyễn Trãi. Trong khi đó, mặt sau tiếp xúc trực tiếp với không gian nội khu compound (khép kín) yên bình, biệt lập.

Khác biệt của Shophouse Sol Garden so với nhà phố mặt tiền khác nằm ở hệ sinh thái khách hàng nội khu. Shophouse của Sol Garden không phụ thuộc vào dòng khách vãng lai biến động, mà được bảo chứng bởi một cộng đồng cư dân tinh hoa sẵn có, sở hữu sức mua cao và ổn định.

Toàn dự án có 94 căn shophouse, phục vụ cư dân từ 275 sản phẩm nội khu, trong bối cảnh dân số Thủy Nguyên dự kiến khoảng 400.000 người năm 2025 và tiếp tục tăng trưởng. Điều này đồng nghĩa với việc một tệp khách hàng cố định đang hình thành và mở rộng theo thời gian.

Mật độ tiêu dùng cao từ cộng đồng cư dân tinh hoa nội khu là nền tảng bảo chứng cho doanh thu bền vững của các mặt bằng kinh doanh tại đây (Ảnh: CĐT).

Hiệu suất khai thác kinh doanh của shophouse Sol Garden không chỉ được bảo chứng qua vị trí dự án sở hữu mà còn thể hiện qua thiết kế. Lấy cảm hứng từ các tuyến phố thương mại nổi tiếng, thiết kế các căn shophouse (diện tích từ 6×19m đến 9×19m, cao 4 tầng) mang dấu ấn kiến trúc Nam Âu.

Cấu trúc 4 tầng cùng hai lối đi riêng biệt cho phép gia chủ phân tách công năng: khai thác các loại hình cao cấp như boutique hotel, spa, nhà hàng fine dining tại khối đế thương mại, trong khi vẫn đảm bảo sự riêng tư, an ninh cho không gian sống của gia đình ở các tầng trên.

Khi giá trị thương mại được kiến tạo từ không gian sống

Trong kỷ nguyên mới của bất động sản thương mại, một sản phẩm cao cấp không chỉ được đo bằng vị trí hay giá bán. Giá trị thực nằm ở khả năng tạo nên trải nghiệm sống, cảm xúc đô thị và môi trường kinh doanh lâu dài.

Sol Garden không chọn trở thành một dãy shophouse đông đúc theo lối cũ. Dự án đang kiến tạo một chuẩn phố thương mại mang hơi thở của thời đại mới, nơi định nghĩa “mua sắm cao cấp” không đến từ những biển hiệu hào nhoáng, mà còn đến từ đặc quyền tận hưởng một không gian sống theo chuẩn nghỉ dưỡng.

Quy hoạch tổng thể của Sol Garden cho thấy một tài sản mang giá trị lưu giữ dài hạn dành cho những nhà đầu tư nhìn thấy tương lai của xu hướng tiêu dùng mới (Ảnh: CĐT).

Với mô hình này, khách hàng không chỉ đi ngang qua. Họ dừng lại, ngồi xuống, trò chuyện, thưởng thức cà phê, trải nghiệm dịch vụ và dành thời gian cho không gian. Đó là lý do Sol Garden phù hợp với những thương hiệu theo đuổi mô hình “cá nhân hóa” - nơi trải nghiệm được thiết kế riêng như một món đồ may đo dành riêng cho từng khách hàng.

Dù là một thương hiệu cà phê với hàng ghế ngoài trời lãng mạn dưới tán cây, một trung tâm thẩm mỹ đề cao sự riêng tư và cảm xúc thư giãn, hay những thương hiệu F&B cao cấp cần một tuyến phố đủ đẹp để khách muốn check-in và quay lại nhiều lần; tất cả đều cần nhiều hơn một mặt bằng kinh doanh. Họ cần một môi trường thương mại đủ đẳng cấp để nâng tầm giá trị thương hiệu.

Vì thế khoảng lùi lên tới 18m² trước mỗi căn shophouse tại Sol Garden không còn là phần diện tích phụ. Đó là nơi trải nghiệm, biến hoạt động kinh doanh thành một phần của cảnh quan phố thị.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ưu tiên cảm xúc và phong cách sống đẳng cấp, đây chính là lợi thế tạo nên giá trị khác biệt cho bất động sản thương mại thế hệ mới. Đó cũng là lý do Sol Garden không đơn thuần là bất động sản thương mại. Đây là một tài sản lifestyle mang giá trị lưu giữ dài hạn dành cho những nhà đầu tư nhìn thấy tương lai của xu hướng tiêu dùng mới.