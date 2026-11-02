Đô thị Thuận An ngày dần khẳng định vị thế một trung tâm đô thị sầm uất phía Đông Bắc TPHCM (Ảnh: CĐT).

Thuận An “khát” công trình biểu tượng

Là cửa ngõ Đông Bắc TPHCM, Thuận An đang đón đầu sức bật từ loạt dự án hạ tầng chiến lược: Quốc lộ 13 mở rộng lên 10-14 làn xe, Vành đai 3, đường ven sông Sài Gòn và tuyến Metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn... Khi mạng lưới giao thông này hoàn thiện, thời gian kết nối từ Thuận An đến Thủ Thiêm, Bến Thành, sân bay Tân Sơn Nhất chỉ còn khoảng 15-25 phút và đến sân bay quốc tế Long Thành khoảng 40 phút.

Cùng với hạ tầng, kinh tế của Thuận An cũng đang bứt phá ấn tượng. Năm 2025, vốn FDI vào Thuận An đạt khoảng 2,10 tỷ USD, tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ. Ba khu công nghiệp (KCN) VSIP I, Việt Hương I và Đồng An I quy tụ hơn 3.200 doanh nghiệp và thu hút khoảng 50.000 chuyên gia, kỹ sư, trong đó có hơn 15.000 chuyên gia nước ngoài.

Hạ tầng và kinh tế phát triển tạo động lực để Thuận An trở thành một trong những cực tăng trưởng quan trọng trong vùng lõi TPHCM mở rộng. Tuy nhiên, khu vực vẫn cần những công trình nổi bật tương xứng và dự án nhà ở hạng sang đáp ứng nhu cầu của cộng đồng chuyên gia, doanh nhân.

Thực tế, tại một số đô thị lớn trên thế giới, các công trình kiến trúc biểu tượng thường gắn với những giai đoạn chuyển mình quan trọng như Empire State Building tại New York, Marina Bay Sands tại Singapore, tháp đôi Petronas tại Kuala Lumpur hay Landmark 81 tại TPHCM. Dù khác biệt về quy mô và công năng, các công trình này góp phần gia tăng sức hấp dẫn và vị thế đô thị.

Trong bối cảnh đó, Thuận An được kỳ vọng có thêm những dự án mang tính biểu tượng, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng tinh hoa, đồng thời góp phần định hình diện mạo đô thị và nâng tầm vị thế khu vực trong cấu trúc phát triển của siêu đô thị TPHCM.

Thuận An đang thu hút hơn 50.000 chuyên gia, kỹ sư sinh sống và làm việc (Ảnh: CĐT).

Khải Hoàn Imperial - Biểu tượng xứng tầm của giới tinh hoa

Nhạy bén trong chiến lược phát triển quỹ đất, chủ đầu tư Khải Hoàn Land đã sớm nhận diện tiềm năng của đô thị Thuận An và tiên phong kiến tạo Khải Hoàn Imperial với những tiêu chuẩn khắt khe về thiết kế, tiện ích cũng như nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân. Dự án hướng đến mục tiêu trở thành một trong những công trình tạo dấu ấn cho Thuận An và khu vực Đông Bắc TPHCM.

Trước tiên, Khải Hoàn Imperial tọa lạc tại ngay mặt tiền Quốc lộ 13, đối diện AEON Mall Canary, đồng thời liền kề sân golf Sông Bé, cùng các KCN VSIP I, Việt Hương 1. Dự án kết nối trực tiếp với hai ga C7 và C8 thuộc tuyến Metro Tao Đàn - Thủ Dầu Một, đón đầu xu hướng phát triển đô thị TOD trong tương lai.

Không chỉ thuận lợi về kết nối, vị trí dự án còn nằm tại lõi trung tâm Thuận An, nơi hội tụ các giá trị thương mại, dịch vụ, cảnh quan và cộng đồng cư dân quốc tế. Đây là một trong những lợi thế cho sự hiện diện của Khải Hoàn Imperial.

Tầm nhìn toàn cảnh của Khải Hoàn Imperial hướng ra sông Sài Gòn, sân golf Sông Bé và Landmark 81 (Ảnh: CĐT).

Khải Hoàn Imperial gồm hai tòa tháp cao nhất khu vực với 41 tầng mang phong cách Modern Neo-Classic sang trọng, được thiết kế bởi DEWAN Architects & Engineers - Tập đoàn kiến trúc hàng đầu thế giới với loạt công trình quốc tế và Việt Nam như Khách sạn Yas Viceroy Abu Dhabi (UAE), Triple Bay Yacht Club - AMAALA (Ả Rập Xê Út), Solforest Ecopark (Việt Nam), Maia Resort Hồ Tràm (Việt Nam)…

Dự kiến khi hoàn thành, Khải Hoàn Imperial sẽ sở hữu 2 tòa tháp nổi bật ngay lõi trung tâm Thuận An, đồng thời mở ra tầm nhìn panorama (toàn cảnh) đa hướng, bao quát toàn cảnh đô thị Thuận An và sông Sài Gòn thơ mộng.

Là dự án hạng sang tại Thuận An, Khải Hoàn Imperial mở ra không gian sống riêng tư, biệt lập với tiêu chuẩn an ninh khắt khe cùng hệ sinh thái hơn 80 tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khỏe, giải trí và kết nối cộng đồng... Nổi bật là hệ tiện ích đặc quyền bố trí trên diện tích 500m² ở tầng 21 được ví như “resort giữa tầng mây”.

Bộ sưu tập căn hộ 1-3 phòng ngủ đến duplex, penthouse đa dạng loại hình, chú trọng thiết kế tinh tế và tối ưu công năng. Các căn penthouse tích hợp hồ bơi riêng, mang đến không gian nghỉ dưỡng biệt lập. Nội thất và thiết bị đến từ những thương hiệu như Duravit, Grohe, Bosch, Häfele, Panasonic và An Cường, cùng tiêu chuẩn quản lý vận hành quốc tế từ Savills.

Dự án đã nhận được các giải thưởng danh giá như “Dự án có thiết kế phong cách sống tốt nhất” tại Dot Property Southeast Asia Awards 2025 và “Dự án nhà ở có khả năng kết nối vượt trội” tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026.

Trong bối cảnh Thuận An vươn lên thành một trong những cực tăng trưởng mới của TPHCM, Khải Hoàn Imperial đón đầu xu hướng nhịp phát triển của thị trường bất động sản hạng sang, đáp ứng nhu cầu sống của giới thành đạt và góp phần kiến tạo công trình mang dấu ấn xứng tầm đô thị.

Sales Gallery Khải Hoàn Imperial

Mặt tiền Quốc lộ 13 (Đối diện AEON Mall Canary), phường Thuận Giao, TPHCM

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