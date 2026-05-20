Thủ tướng yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm nay

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký văn bản số 530 ngày 19/5 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh việc đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ được Bộ Chính trị nêu tại Nghị quyết 79 hồi đầu năm nay, và được Thủ tướng liên tục chỉ đạo tại nhiều cuộc họp gần đây. Thực tế, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, nhưng Chính phủ cho rằng khối lượng công việc còn rất lớn.

Để đảm bảo tiến độ, Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công rõ trách nhiệm. Các tỉnh, thành cũng cần có cơ chế theo dõi, kiểm tra tiến độ và xử lý trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm hoặc báo cáo không đúng thực chất. Chủ tịch UBND các địa phương sẽ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ, chất lượng thực hiện.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Ảnh: IT).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành hướng dẫn, kiểm tra quá trình triển khai tại các địa phương. Bộ cần báo cáo Thủ tướng xem xét xử lý với những vướng mắc vượt thẩm quyền.

Đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành rà soát, chỉnh lý, cập nhật dữ liệu đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” 23,5 triệu thửa đất (nhóm 1); 38,9 triệu thửa đất đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin (nhóm 2); và còn 43,2 triệu thửa đất chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu (nhóm 3).

Từ hiện trạng nêu trên, các thửa đất cần tiếp tục làm giàu, làm sạch, hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu còn khoảng 82,1 triệu thửa đất, tương đương khoảng 77,5% tổng số thửa đất cả nước.