Thiết kế căn hộ chan hòa với thiên nhiên tại dự án Alumi - Alluvia City

Khi cao cấp không chỉ đo bằng danh mục vật liệu, tổ hợp căn hộ Alumi tại đô thị sinh thái khoáng nóng Alluvia City do Xuân Cầu Holdings phát triển đang thiết lập một chuẩn mực khác: cao cấp phải bắt đầu từ chất lượng không gian sống và những giải pháp thiết kế tối ưu giúp nuôi dưỡng, tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Ở đó, tầm nhìn panorama mở rộng, ôm trọn dòng sông, mặt nước và những thảm xanh khoáng đạt; ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp căn hộ; còn những cơn gió mát lành luân chuyển nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thư thái trọn vẹn như đang trong một kỳ nghỉ dưỡng 5 sao.

Alumi - Tổ hợp căn hộ compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng, bao gồm 7 tòa tháp, mang đến thị trường gần 4.850 căn hộ cao cấp (Ảnh: CĐT).

Khi trở về nhà, cư dân Alumi sẽ được chào đón bởi sảnh thông tầng cao 8 mét, thiết kế như phòng khách lớn sang trọng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên và vật liệu tinh tế, mang lại cảm giác ấm cúng và gần gũi từ những phút đầu tiên.

Với mật độ thang máy được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm mỗi hành trình di chuyển diễn ra nhanh chóng, êm ái - một đặc quyền của chuẩn sống cao cấp tại Alumi.

Không gian sống thoáng, ngập tràn gió sông và năng lượng tại Alumi (Ảnh: CĐT).

Alumi phát triển hệ sản phẩm căn hộ đa dạng, từ studio 1PN+ tinh gọn phù hợp nhịp sống năng động của giới trẻ thành đạt, đến các căn 2PN, 2PN+, 3PN cùng những không gian duplex và penthouse dành cho gia đình đa thế hệ. Mỗi loại hình đều được nghiên cứu kỹ lưỡng về công năng, bảo đảm khả năng ở thực lâu dài đồng thời duy trì giá trị đầu tư bền vững.

Về thiết kế tổng thể, các khối tháp được triển khai theo cấu trúc chữ T hoặc chữ thập đa cánh, kết hợp logia mặt thoáng thay cho logia xẻ khe. Nhờ đó, các căn hộ đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên và gió sông mát lành, một tiêu chuẩn hiếm có trong phân khúc căn hộ cao cấp.

Chiều sâu căn hộ được tối ưu ở mức 7,3-8 m, hạn chế các khoảng tối thường thấy ở mặt bằng dày tại đa số các dự án khác, đồng thời giảm tích nhiệt và mở ra cảm giác thoáng, rộng, gần gũi với thiên nhiên.

Tầm nhìn hướng sông Hồng đắt giá từ căn hộ Alumi (Ảnh: CĐT).

Các căn hộ được hoàn thiện với hệ kính Low-E ba lớp chạm sàn, vừa kiểm soát bức xạ nhiệt và tia UV, vừa mở ra tầm nhìn panorama không giới hạn về phía sông Hồng hoặc không gian sinh thái xanh mát. Ánh sáng tự nhiên theo đó lan tỏa sâu vào không gian sống, trong khi vẫn bảo đảm sự dễ chịu về nhiệt độ và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Được bàn giao cơ bản với hệ thiết bị và nội thất đến từ các thương hiệu châu Âu cao cấp như Bosch, Häfele, Kohler, Grohe,... (hoặc tương đương), Alumi không chỉ nâng tầm trải nghiệm sống, mà còn bảo chứng cho chất lượng bền bỉ qua hàng thập kỷ.

Tại một số tòa tháp, chủ đầu tư còn cung cấp gói nội thất được thiết kế linh hoạt với những phong cách vượt thời gian như Modern thời thượng hay Neo Classic sang trọng…, bảo đảm công năng tối ưu và hạn chế nhu cầu cải tạo thay thế về sau.

Cư dân Alumi được chăm sóc sức khỏe với khoáng nóng tự nhiên 365 ngày (Ảnh: CĐT).

Sở hữu những căn hộ cao cấp tại Alumi, gia chủ được tận hưởng đặc quyền khoáng nóng tự nhiên được dẫn trực tiếp về các không gian trị liệu nội khu. Kết hợp với vi khí hậu ven sông Hồng mát mẻ hơn nội đô 3-5 độ C, Alumi định hình một chuẩn sống “wellness”: mỗi ngày trở về nhà là một ngày được phục hồi và tái tạo năng lượng.

Bể bơi 4 mùa tại Alumi (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh trải nghiệm tắm khoáng nóng mỗi ngày, cư dân còn có thể thư thái trong không gian bể bơi bốn mùa, nơi việc chăm sóc sức khỏe được tiếp nối trọn vẹn, không phụ thuộc thời tiết hay mùa trong năm.

Hệ tiện ích được tổ chức theo chiều đứng: tầng 1 và 2 là không gian thương mại với siêu thị, nhà hàng, dịch vụ cao cấp; tầng 3 dành riêng cho tiện ích cư dân như bể tắm onsen, bể sục Jacuzzi, khu bể bơi, vui chơi trẻ em, sinh hoạt cộng đồng, thư viện, golf, cafe, game center, cầu cảnh quan liên tòa…; trong khi tầng 20 được thiết kế thông tầng 8m như một Sky Garden - khu vườn xanh giữa tầng không đưa thiên nhiên trở lại trung tâm trải nghiệm sống.

Hệ tiện ích của Alumi không tồn tại như một “ốc đảo” biệt lập, mà được đặt trong tổng thể hệ sinh thái đồng bộ Alluvia City: từ Alluvia Onsen Center, bến du thuyền thượng lưu, hệ thống giáo dục quốc tế, trung tâm thương mại, cho tới chuỗi không gian giải trí - nghỉ dưỡng ven sông…

Tất cả được quy hoạch bài bản để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thương mại - giáo dục - y tế - nghỉ dưỡng cho các cư dân tương lai.