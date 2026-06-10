The Zenith Hải Phòng và lợi thế đầu tư căn hộ Cash Home phía Tây phố Cảng

Hải Phòng và nền tảng của thị trường cho thuê thực

Hải Phòng đang bứt tốc mạnh mẽ trong vai trò “đầu tàu” công nghiệp, cảng biển và dịch vụ logistics của miền Bắc. “Xương sống” của sự cất cánh này là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, liên tục mở rộng không gian đô thị về phía các cực tăng trưởng mới.

The Zenith Hải Phòng trở thành điểm đến của khách an cư và nhà đầu tư thông thái (Ảnh: CĐT).

Trong bức tranh quy hoạch tổng thể đó, phía Tây Hải Phòng chính là tọa độ đón trọn làn sóng mở rộng đô thị. Khu vực này đang thay da đổi thịt từng ngày nhờ mạng lưới giao thông huyết mạch như dự án đường Vành đai 2 (đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện) với tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỷ đồng, kết hợp cùng cầu vượt nút giao Bùi Viện và cầu Hải Thành vượt sông Lạch Tray. Từ đó hình thành nên các cộng đồng dân cư, tổ hợp giáo dục và dịch vụ sầm uất, đưa nơi đây trở thành trung tâm sôi động mới của thành phố Cảng.

Tọa lạc trên đại lộ Bùi Viện rộng 65m - trục xương sống kinh tế kết nối đến hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế Cát Bi và liền kề tuyến Vành đai 2 chiến lược, The Zenith Hải Phòng sở hữu vị trí đón đầu dòng giao thương. Nhờ nằm cạnh tổ hợp giáo dục FPT, dự án có khả năng tiếp cận nhiều nhóm khách thuê: chuyên gia khu công nghiệp, nhân sự văn phòng, gia đình trẻ và cư dân khu vực mới, tạo đà tăng trưởng dịch vụ cho thuê căn hộ với dòng tiền thu nhập ổn định qua từng năm.

Bài toán vốn nhẹ tại The Zenith Hải Phòng

Không chỉ khẳng định vị trí trên đại lộ sầm uất và hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, The Zenith Hải Phòng còn là điểm sáng đầu tư với chiến lược giảm áp lực vốn ban đầu. Trong bối cảnh dòng tiền được quản trị chặt chẽ, dự án mở ra cơ hội sở hữu dòng căn hộ cao cấp nhờ bài toán tài chính tối ưu.

The Zenith Hải Phòng đang vươn mình mỗi ngày, từng bước định hình là một biểu tượng sống mới tại Tây Phố Cảng (Ảnh: CĐT).

Thay vì phải dồn một khoản tài chính lớn ngay từ đầu, khách hàng có thể thảnh thơi phân bổ dòng tiền, giảm bớt áp lực tài chính với tiến độ thanh toán 1%/tháng. Đồng thời, khách hàng chỉ cần thanh toán tích lũy đủ 39% có thể nhận bàn giao nhà.

Với căn hộ có mức giá dao động từ 2,5 đến 3 tỷ đồng, chỉ cần khoảng 975 triệu đồng đến 1,17 tỷ đồng (tương đương 39% giá trị căn hộ) cùng khoản tài chính từ 25 đến 30 triệu đồng/tháng trong giai đoạn đầu, khách hàng đã sở hữu ngay căn hộ cao cấp The Zenith Hải Phòng.

Chính sách được giới chuyên gia đánh giá là bước đi mang tính đột phá, giúp nhóm khách hàng tiềm năng có thể nắm giữ một tài sản giá trị cao vừa bảo toàn được tính thanh khoản và sự linh hoạt cho dòng tiền của mình.

Hiệu suất sinh lời tại The Zenith Hải Phòng được cộng hưởng nhờ chính sách ưu đãi chiết khấu lên đến 8,5% cùng gói quà tặng nội thất trị giá 250 triệu đồng giúp tối giản chi phí và rút ngắn tối đa thời gian hoàn thiện, đưa tài sản vào luồng khai thác thương mại sớm hơn dự kiến.

Cộng thêm ưu đãi miễn phí quản lý vận hành trong 2 năm đầu, dự án đã gián tiếp tối ưu hóa dòng tiền ròng cho chủ sở hữu. Đối với nhóm khách hàng ưu tiên đòn bẩy, phương án hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ cùng chính sách ân hạn gốc đến khi nhận nhà là giải pháp giải phóng áp lực tài chính, tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận trên vốn tự có.

Thiết kế nhẹ nhàng và sang trọng tối ưu hoá công năng của căn hộ mẫu (Ảnh: CĐT).

The Zenith Hải Phòng được quy hoạch sản phẩm thông minh, "đo ni đóng giày" cho từng phân khúc thị trường. Căn 1 phòng ngủ (42,8m2) hướng đến tệp chuyên gia trẻ độc thân trong khi các gia đình trẻ và nhà đầu tư dài hạn ưa chuộng căn hộ 2 phòng ngủ (64-80,5m2). Căn hộ 3 phòng ngủ, Duplex và Dual Key (lên đến 118,5m2) phù hợp với mô hình “một tài sản, hai nguồn thu”, nhân đôi hiệu suất khai thác trên cùng một mặt bằng không gian.

The Zenith Hải Phòng mở ra cơ hội an cư, đồng thời bảo đảm dòng tiền đều đặn cho những nhà đầu tư nhạy bén tại tâm điểm phát triển mới của thành phố Cảng.