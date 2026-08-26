The Zenith Hải Phòng cất nóc, sẵn sàng “về đích”

Dấu ấn tiến độ và kiến tạo chuẩn sống tiện nghi tại The Zenith Hải Phòng

Sự kiện cất nóc không chỉ đánh dấu bước tiến trong tiến độ thi công mà còn cho thấy uy tín, năng lực triển khai vững vàng của chủ đầu tư. The Zenith Hải Phòng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục tiếp theo để sẵn sàng bàn giao những căn hộ chất lượng đến tay khách hàng theo đúng cam kết.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đội ngũ thi công đã phải đối mặt với không ít trở ngại từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt đặc trưng của miền Bắc, bao gồm các đợt nắng nóng và những chuỗi ngày mưa dầm kéo dài. Trước khó khăn đó, đội ngũ kỹ sư cùng công nhân vẫn miệt mài làm việc, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn khắt khe về mặt chất lượng lẫn an toàn lao động.

The Zenith Hải Phòng cất nóc vượt tiến độ (Ảnh: CĐT).

Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Bùi Viện, nằm trong khu vực quy hoạch phát triển mới của thành phố Hải Phòng, The Zenith Hải Phòng sở hữu lợi thế về khả năng kết nối trực tiếp đến hệ thống cảng biển, sân bay Cát Bi và đường Vành đai 2, giúp việc di chuyển liên vùng trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

Trong bán kính từ 5 đến 10 phút, cư dân có thể tiếp cận ngay hàng loạt tiện ích như trung tâm thương mại AEON Mall, bệnh viện Vinmec... Dự án liền kề tổ hợp giáo dục FPT không chỉ giúp cư dân tiếp cận môi trường học tập chất lượng mà còn mở ra tiềm năng khai thác cho thuê, đầu tư từ tệp khách hàng là chuyên gia và giảng viên.

Được phát triển gồm 2 tòa tháp cao 20 tầng, cung cấp 508 căn hộ với diện tích linh hoạt, dự kiến bàn giao vào quý II/2027, dự án mở ra cơ hội an cư cho các gia đình trẻ cùng nguồn lao động đang sinh sống, làm việc tại Tây Hải Phòng và vùng lân cận.

Sau khi hoàn thiện, hệ thống tiện ích nội khu, The Zenith Hải Phòng sẽ kiến tạo nên một không gian sống tiện nghi và khép kín, nơi cư dân chỉ cần đặt chân xuống sảnh và khuôn viên là mọi nhu cầu thường nhật sẽ được đáp ứng. Từ những phút thư giãn tại hồ bơi, gym và spa, đường dạo bộ trên không đến các khu vực sinh hoạt và giải trí chung, mỗi tiện ích được quy hoạch nhằm tối ưu trải nghiệm cho từng cư dân.

Với cấu trúc sản phẩm đa dạng từ thiết kế căn hộ 1 phòng ngủ tối ưu, căn hộ 2-3 phòng ngủ dành cho gia đình đa thế hệ, và nổi bật có căn hộ kép Dual Key thông minh hay Duplex sang trọng. Trong đó, Dual Key với khả năng tách biệt hai không gian sử dụng, phù hợp với gia đình cần thêm không gian riêng hoặc nhà đầu tư muốn kết hợp nhu cầu ở và khai thác cho thuê.

Xây tổ ấm với chính sách ưu đãi linh hoạt

Song hành cùng cột mốc cất nóc, The Zenith Hải Phòng mang đến những giải pháp tài chính, giúp khách hàng hiện thực hóa giấc mơ an cư và mở ra kênh đầu tư lâu dài. Giữa thời điểm dự án đang dần hoàn thiện, người mua có cơ hội sở hữu một không gian sống với mức giá chỉ từ 38 triệu đồng/m².

Để giải quyết bài toán dòng tiền cho người mua, chủ đầu tư đã triển khai các chính sách thanh toán linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán chỉ 1%/tháng, tích lũy đủ 39% là đã có thể nhận nhà ngay.

The Zenith Hải Phòng mang đến nhiều chính sách thanh toán đột phá giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp ngay tại quý II/2027 (Ảnh phối cảnh dự án: CĐT).

Bên cạnh đó, The Zenith Hải Phòng ra mắt chương trình “Thanh toán 50% nhận nhà - Hỗ trợ lãi suất” với gói lãi suất ưu đãi 0% kéo dài tới 18 tháng sau khi nhận nhà giúp khách hàng tối ưu được nguồn vốn, hạn chế áp lực trong giai đoạn đầu.

Sở hữu căn hộ The Zenith Hải Phòng thời điểm này, khách hàng còn được hưởng trọn bộ chính sách quà tặng bao gồm chiết khấu lên đến 8,5% giá trị căn hộ. Đồng thời được miễn phí ngay 2 năm phí quản lý vận hành, cùng voucher trải nghiệm Sky Pool và combo (gói) nội thất cao cấp lên đến 250 triệu đồng.

Sự kiện cất nóc kết hợp cùng những chính sách ưu đãi, The Zenith Hải Phòng, trở thành gợi ý cho cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư dài hạn.