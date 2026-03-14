The Win City ra mắt bất động sản dòng tiền tại cửa ngõ Tây TPHCM

Sự kiện quy tụ hơn 2.000 chuyên viên kinh doanh cùng 42 đại lý chiến lược trên toàn quốc, khởi động chiến dịch kinh doanh mới của dự án trong năm 2026.

Tiếp nối sức hút từ giai đoạn 1

Theo chủ đầu tư, giai đoạn 1 của dự án đã ghi nhận 1.468 giao dịch thành công, tạo nên sức hút tại thị trường khu Tây TPHCM (Đức Hoà, Tây Ninh). Bước sang giai đoạn 2, dự án dự kiến tiếp tục đưa ra thị trường khoảng 1.700 sản phẩm căn hộ cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực.

The Win City nằm tại cửa ngõ khu Tây TPHCM, trên trục Trần Văn Giàu, liền kề Vành Đai 3 TP.HCM tuyến giao thông kết nối TPHCM - liên vùng Đông Nam Bộ với khu vực Đức Hòa. Từ dự án có thể tiếp cận nhanh 39 khu công nghiệp trong khu vực, nơi đang tập trung khoảng 220.000 người lao động và chuyên gia làm việc.

Xu hướng bất động sản dòng tiền

Trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm bất động sản có khả năng tạo dòng tiền ổn định đang gia tăng, mô hình căn hộ khai thác cho thuê tại các khu vực có nguồn cầu ở thực lớn tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường.

The Win City được giới thiệu với định hướng bất động sản dòng tiền, hướng đến khả năng khai thác cho thuê ổn định; cũng như vừa ở, vừa có thể kinh doanh phục vụ cho hơn 10.000 cư dân sinh sống trong đại đô thị.

Theo ông Nguyễn Thanh Quyền, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Thắng Lợi Group, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thắng Lợi Homes, lợi thế của dự án đến từ vị trí gần các khu công nghiệp, liền kề TPHCM - nơi có cư dân đông đúc với nhu cầu nhà ở thực của lực lượng lao động kỹ thuật và chuyên gia đang làm việc tại khu vực.

Hiện khu vực Tây Sài Gòn có khoảng 200.000 chuyên gia và người lao động làm việc trong 39 khu công nghiệp, cùng khoảng 500.000 người trong độ tuổi 28-45 có nhu cầu về nhà ở.

Bên cạnh đó, thông tin cụm đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa được quy hoạch trở thành trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh cũng được kỳ vọng tạo thêm lực cầu nhà ở trong thời gian tới, khi dự kiến có khoảng 10.000 cán bộ và công chức dịch chuyển về khu vực làm việc.

Theo đại diện doanh nghiệp, mô hình khai thác cho thuê căn hộ tại The Win City sẽ hướng đến nhóm khách thuê là chuyên gia và nhân sự làm việc tại các khu công nghiệp lân cận.

Chính sách tài chính từ chủ đầu tư

Trong giai đoạn mới, chủ đầu tư công bố một số chính sách tài chính nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận sản phẩm.

Theo đó, dự án áp dụng chương trình cam kết dòng tiền 6% trong 2 năm, tương đương khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, khách hàng mua trong giai đoạn đầu còn được hỗ trợ lãi suất vay khoảng 3,3%/năm trong 2 năm, cùng các ưu đãi về nội thất An Cường - cũng là một trong 4 thương hiệu chủ đầu tư của dự án.

Về tiến độ xây dựng, dự án được thi công bởi Central - vừa là chủ đầu tư, vừa là đơn vị tổng thầu xây dựng đang tham gia nhiều công trình lớn tại Việt Nam. Dự án có pháp lý minh bạch, khách hàng mua đợt 1 đã ký hợp đồng mua bán.

Hưởng lợi từ hạ tầng và quy hoạch khu vực Tây TPHCM

The Win City nằm gần tuyến Vành đai 3 TPHCM, chỉ khoảng 5 phút di chuyển từ dự án. Tuyến hạ tầng này dự kiến vận hành vào ngày 30/6, tạo trục kết nối liên vùng giữa TP.HCM và các đô thị vệ tinh.

Việc xác định Đức Hòa - Hậu Nghĩa trở thành trung tâm chính trị - hành chính mới, đánh dấu bước chuyển dịch trong tổ chức không gian phát triển tỉnh Tây Ninh.

Khi trung tâm hành chính hình thành, hạ tầng, doanh nghiệp và dân cư sẽ dịch chuyển về khu vực Tây TPHCM. The Win City với quy mô khoảng 6.000 căn hộ được kỳ vọng trở thành dự án đón đầu làn sóng tăng trưởng từ hạ tầng và quy hoạch khu vực.

Theo quy hoạch, dự án sẽ có tháp thương mại cao 42 tầng với hệ tiện ích gồm căn hộ văn phòng, khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và rạp chiếu phim. The Win City được định hướng trở thành điểm nhấn đô thị mới của khu vực, góp phần hình thành không gian dịch vụ - giải trí và nâng chuẩn sống cho cư dân tại khu Tây Sài Gòn