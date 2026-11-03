Khi nơi ở trở thành một phần của chuẩn sống

Giai đoạn 2021-2025, mức tăng trưởng GRDP bình quân của Thanh Hóa đạt 9,05%/năm, đưa địa phương vào nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Quy mô nền kinh tế mở rộng kéo theo sự gia tăng của cộng đồng doanh nghiệp và lực lượng lao động trình độ cao. Riêng 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh có gần 3.000 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 23.000.

Sự chuyển động mạnh mẽ của nền kinh tế thúc đẩy quá trình hình thành một cộng đồng cư dân có tiềm lực tài chính vững vàng với nhu cầu ngày càng cao về không gian cư trú. Nơi trở về sau ngày làm việc bận rộn cần mang lại bầu không khí thoáng đạt, cảnh quan rộng mở, tiện ích giáo dục, chăm sóc sức khỏe đồng bộ và sự đồng điệu về lối sống giữa những người láng giềng.

Chính sự chuyển dịch trong tư duy đó mở đường cho các quần thể đô thị quy hoạch bài bản. Tọa lạc tại phường Hạc Thành, The Victoria thừa hưởng hệ thống hạ tầng, tiện ích hoàn thiện cùng cộng đồng văn minh sẵn có tại Vinhomes Star City. Vị trí này vừa kết nối trực tiếp các trục đường huyết mạch như Hùng Vương, Nam Sông Mã, Nguyễn Hoàng, vừa mở tầm nhìn khoáng đạt về phía mặt nước sông Mã. Dòng chảy lịch sử của dòng sông di sản gặp gỡ nhịp chuyển mình của đô thị mới, tạo nên một tọa độ an cư cân bằng cho tầng lớp thành đạt.

The Victoria hướng tới nhóm cư dân đề cao chất lượng không gian, môi trường sống và những trải nghiệm dài hạn dành cho gia đình (Ảnh: CĐT).

Mật độ xây dựng chỉ 13,6% tạo nên không gian sống sinh thái giữa lòng đô thị

Lấy cảm hứng từ Victoria Harbour, thương cảng biểu tượng của Hong Kong (Trung Quốc), The Victoria gợi nhắc hình ảnh một đô thị ven nước thời thượng và sôi động. Tinh thần này được chuyển hóa cụ thể qua những chỉ số quy hoạch thực tế. Sở hữu quy mô khoảng 3,95ha nhưng The Victoria có mật độ xây dựng chỉ dừng ở mức 13,58%, phần lớn quỹ đất được dành cho cây xanh, mặt nước và các khoảng mở sinh hoạt cộng đồng.

Quần thể cao tầng này còn dành diện tích thảm xanh hơn 13.000m², kết hợp hài hòa với hệ thống hồ cảnh quan cùng mặt nước rộng hơn 5,1ha của toàn khu. Khoảng lùi sinh thái này hạn chế tối đa cảm giác ngột ngạt của khối cao tầng, đồng thời đón luồng gió mát tự nhiên ven sông Mã, hình thành một vùng vi khí hậu trong lành quanh năm.

Hệ thống tiện ích nội khu được bố trí đan xen để trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sinh hoạt thường nhật. Buổi sáng, cư dân có thể đón bình minh trên sàn tập yoga ngoài trời, góc vườn thiền tĩnh tại hay dạo bước dưới những tán cây xanh mát. Nhu cầu rèn luyện thể chất được đáp ứng trọn vẹn tại cụm sân tennis, sân pickleball, phòng gym hiện đại và bể bơi ngoài trời.

Vào buổi chiều muộn, các gia đình cùng con trẻ quây quần bên thảm cỏ, khu vui chơi Kid Club hay tổ chức những bữa tiệc nhỏ ở khu nướng BBQ ven hồ. Giá trị của hệ tiện ích nằm ở tính kết nối liền mạch, giúp mỗi thành viên tái tạo nguồn năng lượng tích cực.

Với mật độ xây dựng khoảng 13,6%, The Victoria dành phần lớn quỹ đất cho cảnh quan, không gian mở và hệ tiện ích phục vụ đời sống cư dân (Ảnh: CĐT).

Không gian gắn kết cộng đồng cùng đẳng cấp tại xứ Thanh

Song hành cùng cảnh quan thiên nhiên và tiện ích hiện đại, một khu đô thị cao cấp được định hình bởi chính cộng đồng cư dân sinh sống tại đó. The Victoria chú trọng giá trị này khi phát triển các khu sinh hoạt chung như quảng trường trung tâm, Community Lounge, phòng tiệc trang trọng và phòng chiếu phim. Đây là nơi những người có chung tư duy, cùng tầng văn hóa dễ dàng kết nối và mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Nhằm đáp ứng linh hoạt các cấu trúc gia đình, The Victoria cung cấp cơ cấu sản phẩm đa dạng gồm Studio, 1PN (phòng ngủ), 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN và 4PN. Mỗi mặt bằng căn hộ được nghiên cứu để tương thích với từng giai đoạn cuộc sống.

Người trẻ độc lập hay giới chuyên gia ưa chuộng sự gọn gàng, tối ưu công năng ở với căn hộ Studio hoặc 1PN. Những đôi vợ chồng trẻ lại tìm thấy giải pháp lâu dài tại căn hộ 2PN+, nơi khoảng không gian cộng thêm có thể biến đổi thành phòng làm việc, phòng đọc sách hay phòng ngủ nhỏ khi đón thêm thành viên. Các căn 3PN và 4PN sở hữu phòng khách rộng mở giúp gia đình nhiều thế hệ sum vầy, đồng thời vẫn bảo đảm không gian riêng tư cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Toàn bộ căn hộ hoàn thiện theo tiêu chuẩn Ruby++ với trang thiết bị liền tường cao cấp từ các thương hiệu uy tín, đi cùng hệ thống hầm đỗ xe quy mô lớn giải quyết nỗi lo hạ tầng giao thông.

Không gian chung và chất lượng cộng đồng ngày càng trở thành một phần quan trọng trong cách các gia đình lựa chọn nơi an cư lâu dài (Ảnh: CĐT).

Mỗi thế hệ thành đạt đều có một hành trình riêng để tạo dựng vị thế. Khi hành trình ấy bước sang một giai đoạn mới, nơi ở trở thành không gian để tận hưởng thành quả, vun đắp hạnh phúc gia đình và chuẩn bị cho những chặng đường tiếp theo.

Tại The Victoria, những giá trị ấy vì thế không chỉ hiện hữu trong vị trí, cảnh quan hay nhịp phát triển của đô thị, mà còn được tiếp nối bởi chính những con người lựa chọn nơi đây làm địa chỉ cho hành trình sống của mình.