The Privé và “khoảng lặng” trước khi hạ tầng khu Đông bùng nổ

The Privé đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ hưởng lợi trực tiếp từ "cú hích" của hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm.

Nhìn lại thực tế tại nhiều đô thị lớn, chu kỳ này thường gồm ba bước: quy hoạch - thi công - hoàn thiện. Trong đó, giai đoạn hạ tầng đang được triển khai thi công thường được xem là thời điểm thị trường bắt đầu thu hút sự chú ý của nhà đầu tư và người mua ở thực.

Hiện nay, tại khu Đông TPHCM, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm đang bước vào giai đoạn thi công, tạo nên một khoảng thời gian được giới đầu tư gọi là “khoảng lặng trước khi hạ tầng bùng nổ”.

Hạ tầng khu Đông đang bước vào giai đoạn bản lề

Ở giai đoạn đầu tiên, khi các dự án hạ tầng mới dừng lại ở mức quy hoạch hoặc đề xuất, thông tin thị trường thường chưa tạo ra biến động lớn. Đây là giai đoạn mà nhiều nhà đầu tư vẫn còn thận trọng do chưa có sự đảm bảo về tiến độ cũng như tính chắc chắn của dự án.

Khi các công trình bắt đầu bước vào giai đoạn thi công, bức tranh phát triển của khu vực dần trở nên rõ ràng hơn. Tiến độ xây dựng được xác lập, các tuyến giao thông bắt đầu hình thành và khả năng kết nối của khu vực có thể được hình dung cụ thể. Theo kinh nghiệm thị trường, chính giai đoạn này thường đánh dấu sự thay đổi về nhận thức của người mua đối với tiềm năng khu vực.

Giai đoạn thứ ba diễn ra khi hạ tầng hoàn thiện và đi vào vận hành. Khi đó, khả năng kết nối giao thông được cải thiện rõ rệt, các hoạt động kinh tế - thương mại sôi động hơn và giá trị bất động sản thường phản ánh đầy đủ lợi ích mà hạ tầng mang lại.

Trong những năm gần đây, khu Đông TPHCM, đặc biệt là TP Thủ Đức được xem là một trong những khu vực có tốc độ đầu tư hạ tầng mạnh mẽ. Một trong những công trình được chú ý là nút giao An Phú, dự án giao thông trọng điểm giúp giải tỏa áp lực tại cửa ngõ phía Đông thành phố. Khi hoàn thành, nút giao này được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể khả năng kết nối giữa các trục giao thông quan trọng như Mai Chí Thọ, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và các tuyến đường nội đô.

Bên cạnh đó, nhiều yếu tố hạ tầng khác cũng đang góp phần thay đổi diện mạo khu vực như quy hoạch Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm, các tuyến metro trong tương lai hay hệ thống kết nối liên vùng với sân bay quốc tế Long Thành. Những yếu tố này đang từng bước định hình khu Đông trở thành một trong những trung tâm phát triển mới của TPHCM.

The Privé trong bối cảnh hạ tầng khu Đông thay đổi

Trong bối cảnh các dự án hạ tầng lớn đang được triển khai, nhiều dự án nhà ở tại khu Đông cũng được hưởng lợi từ sự thay đổi của khu vực. Trong đó, The Privé là dự án căn hộ được phát triển trong bối cảnh hệ thống hạ tầng khu vực đang bước vào giai đoạn thi công và hoàn thiện.

Nhờ vị trí kết nối thuận lợi với các trục giao thông lớn và nằm trong khu vực được hưởng lợi từ các dự án hạ tầng đang triển khai, dự án được đánh giá có tiềm năng gắn liền với sự phát triển chung của khu Đông trong những năm tới.

The Privé tọa lạc tại khu vực trung tâm quận 2 (cũ), nơi hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư mạnh tại khu Đông TPHCM, đặc biệt là các trục kết nối về trung tâm thành phố và khu đô thị mới Thủ Thiêm.

The Privé được quy hoạch với ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ cảnh quan mặt nước, thường được ví như “Vịnh Hạ Long giữa lòng Sài Gòn”. Việc kết hợp không gian xanh, mặt nước và hệ tiện ích nội khu cao cấp nhằm tạo nên môi trường sống thoáng đãng, đón gió và ánh sáng tự nhiên cho cư dân.

Cùng với The Privé, Masteri Park Place - phân khu căn hộ cao tầng thuộc khu đô thị The Global City cũng là một dự án đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Dự án có quy mô khoảng 3,12ha, được quy hoạch gồm bốn tòa tháp căn hộ, ba khối đế và một tòa văn phòng thương mại, dự kiến cung cấp hơn 1.700 căn hộ cao cấp ra thị trường.

Sở hữu vị trí ôm trọn hai mặt nước, Masteri Park Place được thiết kế với tầm nhìn hướng về kênh đào nhạc nước quy mô lớn của khu đô thị, mở ra không gian sống thoáng đãng giữa khu vực đang phát triển mạnh về hạ tầng và tiện ích đô thị.

Trong bối cảnh khu Đông đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông và đô thị, sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn như The Privé hay Masteri Park Place được xem là những mảnh ghép quan trọng trong quá trình hình thành một trung tâm phát triển mới của thành phố.