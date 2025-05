The Opus One: Căn hộ cao cấp có tiềm năng tăng giá theo tiến độ hạ tầng

Hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng và dòng cư dân mới

Thị trường bất động sản (BĐS) đang tái cấu trúc mạnh mẽ. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư không còn tìm kiếm những dự án đánh vào tâm lý ngắn hạn, mà tập trung vào sản phẩm có nền tảng bền vững và khả năng tăng trưởng thực tế. The Opus One - dự án căn hộ cao cấp giữ vị trí trung tâm Vinhomes Grand Park - đang nổi lên như một lựa chọn đúng thời điểm.

Trong năm nay, khu vực quanh Vinhomes Grand Park đón nhận nhiều lực đẩy hạ tầng chiến lược. Trước tiên là tuyến Vành đai 3 - công trình giao thông quốc gia dài 76km và chạy xuyên tâm Vinhomes Grand Park, đang vào giai đoạn thi công cao điểm. Theo tiến độ cam kết, đoạn tuyến qua TP Thủ Đức có chiều dài gần 15km sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 12, tạo trục kết nối trực tiếp từ The Opus One đến các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 1A, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Thông qua Vành đai 3, cư dân The Opus One sẽ chỉ mất khoảng 20 phút để kết nối thẳng vào trung tâm quận 1; tới các tỉnh thành lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai… chỉ mất hơn 1 giờ lái xe. Đây là giá trị sống thực tiễn, đồng thời cũng là điểm cộng rõ rệt trong mắt các nhà đầu tư khi khai thác cho thuê, hướng tới nhóm khách thuê là chuyên gia hoặc gia đình trẻ làm việc tại khu vực lõi trung tâm TPHCM.

Thông qua Vành đai 3, cư dân The Opus One sẽ chỉ mất khoảng 20 phút để kết nối thẳng vào quận 1.

Cũng trong năm nay sân bay Long Thành sẽ hoàn thiện cơ bản và dự kiến đưa vào khai thác trước 28/2/2026. Song song với đó, cầu Nhơn Trạch nối trực tiếp từ khu Đông TPHCM đến Đồng Nai đang gấp rút thi công, dự kiến thông xe cuối tháng 6/2025. Công trình này sẽ trở thành nhánh kết nối quan trọng đến sân bay quốc tế Long Thành, đưa thời gian di chuyển từ The Opus One đến sân bay chỉ còn khoảng 30 - 35 phút. Đây không chỉ là lợi thế giao thông, mà còn là "chìa khóa khai thác" với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn: một căn hộ cao cấp gần sân bay quốc tế mới, luôn là ưu tiên của khách thuê công tác, chuyên gia nước ngoài, và các doanh nhân thường xuyên di chuyển.

Các mảnh ghép hạ tầng nói trên đều đang tăng tốc thi công với cam kết tiến độ rõ ràng. Với thời điểm bàn giao The Opus One dự kiến vào quý I/2026 - sát thời điểm thông xe toàn tuyến Vành đai 3 và mốc hoạt động của sân bay Long Thành, không khó để hình dung mức định giá mới mà thị trường sẽ dành cho dự án này.

Tài sản an toàn trong tay nhà đầu tư cá nhân

Nếu hạ tầng tạo ra biên độ tăng giá thì khả năng vận hành thực tế và dòng cư dân hiện hữu lại là yếu tố giúp nhà đầu tư yên tâm "giữ tiền". Đây là lợi thế với The Opus One khi được đặt giữa trung tâm vận hành sôi động nhất của đại đô thị Vinhomes Grand Park, nơi sở hữu đầy đủ tiện ích sống, học tập và chăm sóc sức khỏe cho cư dân.

The Opus One nằm tại trung tâm Vinhomes Grand Park, thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích theo chuẩn quốc tế đang vận hành.

Trong năm 2025, thêm hai mảnh ghép nội khu quan trọng sẽ chính thức ra mắt: trường Vinschool Grand Park hệ Cambridge cách The Opus One chỉ vài bước chân và phòng khám đa khoa Vinmec đặt ngay trong Vincom Mega Mall Grand Park. Đây không chỉ là tiện ích sống, mà là những cấu phần cốt lõi nâng tầm giá trị tài sản.

Trường Vinschool Grand Park hệ Cambridge, dự kiến khai giảng từ tháng 8, sẽ mang đến chương trình đào tạo xuyên suốt cho trẻ từ 5 đến 18 tuổi, giảng dạy bằng tiếng Anh bởi đội ngũ giáo viên quốc tế. Với chương trình Cambridge được công nhận toàn cầu, ngôi trường này trở thành "nam châm" thu hút con em của cộng đồng cư dân có trình độ học vấn và thu nhập cao.

Trong khi đó, phòng khám Vinmec sắp đi vào hoạt động trong lòng Vincom Mega Mall Grand Park sẽ giúp cư dân tiếp cận nhanh chóng với dịch vụ y tế chất lượng cao chỉ trong vài bước chân. Điều này đồng nghĩa với lợi thế của dự án sẽ gia tăng trong mắt khách nước ngoài, chuyên gia hoặc các gia đình có yêu cầu cao về chăm sóc sức khỏe.

Một điểm cộng khác với các nhà đầu tư là việc các căn hộ của The Opus One được thiết kế hiện đại, bàn giao nội thất liền tường từ các thương hiệu lớn giúp chủ nhân tiết kiệm chi phí hoàn thiện và sẵn sàng khai thác dòng tiền ngay khi nhận nhà. Quan trọng hơn, với chính sách bán hàng hiện hành, khách hàng chỉ cần từ 400 triệu đồng vốn ban đầu là đã có thể sở hữu căn hộ cao cấp tại dự án, kèm theo ưu đãi tài chính trừ trực tiếp 160-280 triệu đồng vào giá bán tùy từng loại hình căn hộ. Đây là mức chi phí tiếp cận hiếm có trong phân khúc BĐS cao cấp hiện nay.

Căn hộ The Opus One được bàn giao cùng hệ thiết bị đến từ các thương hiệu quốc tế.

Khi hạ tầng và tiện ích cùng đồng loạt cán đích, The Opus One được kỳ vọng sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng kép: tăng giá trị vốn và tăng khả năng khai thác. Trong danh mục của nhà đầu tư, đây hứa hẹn là mảnh ghép phù hợp để giữ tài sản an toàn và sinh lời trong tương lai.