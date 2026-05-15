The Emerald Boulevard: Chạm đến bản nguyên xa xỉ qua đặc quyền sống Luxury Layered Living

Lấy cảm hứng từ giác cắt Emerald - nghệ thuật phô diễn sự rực rỡ qua những mặt cắt tầng tầng để chạm đến lõi ngọc thuần khiết, The Emerald Boulevard - sản phẩm cao cấp của Tập đoàn Lê Phong - định danh mình bằng hành trình Luxury Layered Living: Sống đa tầng, trọn vẹn từng lớp tinh sâu.

Được thiết kế tinh tế qua ba lớp không gian: Lớp vị thế, lớp tận hưởng và lớp tĩnh tại, mỗi lớp lang mở ra một thế giới riêng, tương thích với từng nhịp điệu nội tâm của chủ nhân sở hữu.

Lớp vị thế - Tọa độ khởi nguồn mạch sống phồn vinh

Câu chuyện về người dẫn đầu luôn bắt đầu bằng sự hiện diện ấn tượng. Tại The Emerald Boulevard, vị thế không dừng lại ở tầm vóc, mà còn là quyền năng điều phối mọi hành trình. Lớp vị thế sẽ là tầng không gian phản chiếu trọn vẹn dấu ấn cá nhân, phong cách sống và vị thế của giới thượng lưu.

Tọa lạc tại Đại lộ Bình Dương và Vĩnh Phú 10, dự án hiện diện như điểm khởi đầu trên trục đại lộ huyết mạch - cửa ngõ dẫn lối vào thủ phủ công nghiệp.

Mặt đứng tòa nhà được tạo tác sắc sảo mô phỏng những khối tinh thể ngọc bích vững chãi. Khi hoàng hôn buông xuống, hệ thống chiếu sáng do đối tác chuyên sâu GOLight phát triển sẽ được kích hoạt, biến toàn bộ tòa nhà thành một ngọn hải đăng lộng lẫy bên sông.

The Emerald Boulevard là căn hộ cao cấp trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương có khoảng cách tiếp cận sông Sài Gòn, kết nối với cung đường ven sông thơ mộng.

Một tọa độ kết nối đa chiều, nơi mọi nhịp sống được rút ngắn trong vài phút: 5-10 phút chạm đến Bệnh viện Hạnh Phúc, Lotte Mart, chợ đầu mối Thủ Đức; 15 phút kết nối Gigamall và Ngã tư Hàng Xanh; 20 phút hiện diện tại trung tâm phường Sài Gòn; và 25 phút để di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Tầm nhìn bốn hướng sông nước bao la mang đến một khung cảnh thoáng đãng trong tầm mắt.

Dự án The Emerald Boulevard sở hữu vị trí đắt giá (Ảnh: CĐT).

Lớp tận hưởng - Kết nối những năng lượng cùng tần số

Nếu lớp vị thế là cách thế giới nhìn vào diện mạo, thì lớp tận hưởng là nơi đánh thức những trải nghiệm sống tinh tế.

Khối đế sống động với quảng trường Eden Square và trung tâm thương mại Emerald Plaza sở hữu 2 mặt tiền lớn bậc nhất khu vực. Bước qua sảnh đón 5 sao sang trọng, biệt lập, âm thanh ồn ào của phố thị dần lùi xa, nhường chỗ cho chuỗi trải nghiệm được phân lớp có chủ đích và nâng tầm cảm xúc.

Tại tầng 4 và 5, một thiên đường tiện ích liên thông mạch lạc được thiết kế may đo cho cả hoạt động ngoài trời và trong nhà. Cư dân đắm mình thư giãn trong tổ hợp hồ bơi Boulevard Pool dài 30 mét cùng bồn sục Jacuzzi. Prime Gym hiện đại, câu lạc bộ giải trí Game Commons, khu yoga tạo nên một tổ hợp tái tạo năng lượng đa lớp.

Điểm thăng hoa nhất chính là Lifestyle Hub tại tầng 20. Như một ốc đảo giữa tầng không với thư viện đầy ánh sáng, rạp chiếu phim riêng tư, phòng golf giả lập hiện đại, mọi áp lực sẽ nhường chỗ cho sự an yên.

Vườn thượng uyển Skyline Garden tầng 20 thu trọn toàn cảnh thành phố lung linh và là nơi ngắm nhìn những màn pháo hoa rực rỡ mỗi dịp lễ. Đây sẽ là không gian dành cho những kết nối cùng tần số gặp gỡ, chia sẻ và tận hưởng cuộc sống một cách liền mạch, thư thái.

Lớp tĩnh tại - Nơi chiều sâu được gìn giữ

Sau những rực rỡ của vị thế và sự sôi động của những tầng tiện ích, mỗi người luôn khao khát được trở về với chính mình.

Lớp tĩnh tại chính là lớp sâu thẳm nhất trong triết lý Luxury Layered Living. Tại The Emerald Boulevard, sự tách biệt được đề cao khi sảnh cư dân độc lập với khối thương mại náo nhiệt, đảm bảo lối đi riêng biệt.

Bước qua cánh cửa căn hộ, mọi sự phô trương đều dừng lại. Không gian sống được tính toán tỉ mỉ, 100% các khu vực chính đều tiếp xúc trực tiếp với mặt thoáng, tạo nên bề thế sang trọng cho căn hộ.

Thông qua giải pháp nhà thông minh tích hợp hệ sinh thái toàn diện Samsung SmartThings, chủ nhân có thể tự động hóa hệ thống chiếu sáng, điều hòa, rèm cửa theo nhu cầu. Kết hợp tiêu chuẩn bàn giao khắt khe từ những vật liệu tinh tuyển quốc tế, mỗi góc nhỏ đều toát lên vẻ đẹp nguyên bản, giúp gia chủ tìm thấy sự bình yên trong tâm trí.

Vượt xa tiện ích thông thường, Lifestyle Hub tại tầng 20 là điểm chạm thượng tầng vỗ về tâm trí và kết nối những tâm hồn đồng điệu (Ảnh: CĐT).

Cuộc sống của giới thượng lưu vốn dĩ chưa bao giờ là một bức tranh đơn sắc. Nó đòi hỏi một không gian đủ sức chứa đựng mọi sắc thái phong phú, từ sôi động, rực rỡ đến sâu lắng, tĩnh tại.

Bằng việc tái định hình chuẩn mực sống thông qua 3 lớp trải nghiệm, The Emerald Boulevard được kỳ vọng sẽ chạm đến bản nguyên của sự xa xỉ. Một chất sống có chiều sâu, vượt xa giá trị của một chốn an cư thông thường.